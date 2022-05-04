Errori, bug, domande - pagina 723
e dopo aver cancellato questa variabile l'errore di nuovo?
Sì. È lo stesso su 32 e 64 bit. E quando cercavo il motivo, ho messo nei commenti tutti i frammenti di metodi, le funzionalità recentemente estese, ecc. - non ha risolto il problema.
L'inconveniente maggiore è ripetere lo stesso errore in un codice più piccolo da inviare al Service Desk.
A proposito, prova su un altro computer.
Ho un solo computer portatile, per cui emette tali errori e su luoghi così piatti, che non avrei potuto pensare subito.
È come un beta tester esperto che trova i bug nascosti. E su altri computer a mia disposizione il codice funziona senza errori.
Il colore delle descrizioni degli oggetti è indipendente dallo stile. Un bug o una cimice?
C'è una versione mobile del sito?
L'inconveniente più grande è ripetere lo stesso errore in un codice più piccolo da inviare al service desk.
A proposito, prova su un altro computer.
In un codice più piccolo - in nessun modo. Terminali a 32 e 64 bit su computer diversi. Ma il problema è risolto, almeno così. A proposito, ho aggiunto un'altra classe intermedia a questa gerarchia e ho rimosso la variabile falsa - tutto funziona. Forse la protezione EX5 è scattata da qualche parte. Oppure l'antivirus sta rilevando la firma. Ho avast su tutte le mie macchine. Allego qui l'ex5, forse è l'antivirus.
Bene, allora aggiungerò alla mia collezione di bug che ho trovato in un paio di giorni.
La versione a 64 bit si è rivelata una schifezza totale nella build 630. Cade a pezzi.
- E sul trasferimento di stringhe nella funzione (il contenuto della stringa viene sostituito alla fine da qualche cestino precedente dello stesso, o la concatenazione raddoppia, si decide da sola per ora. Prima di passarlo, assegno la stringa della funzione alla variabile stringa intermedia).
- e quando si lavora con stringhe di assegnazione NULL che non sono più NULL (qui era una violazione di accesso, questa applicazione in servicedesk si blocca, ma cosa dico alla tua domanda "non ripetiamo" - non lo so :)
- e su richiesta da wininet.dll (il terminale si chiude in crash con l'offerta di inviare il crash a Microsoft! Problema temporaneamente risolto cambiando il tipo del parametro passato da stringa a int [] array)
- e sulla funzione della classe CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE) (a tutti dà valori poco chiari, all'inizio riassegnare il risultato della lettura dell'array nella variabile intermedia ha aiutato, ma poi è fallito anche questo. E la cosa principale è che in modalità debug non si ripete mai.:)
- E la velocità di caricamento di EA in 64 è tre volte più lenta che in 32 (un po' più veloce in modalità debug).
In breve, la versione a 64 bit è la più sfigata che abbia mai visto.
E tutti gli errori sembrano provenire dallo stesso campo. Qualche tipo di problema quando si lavora specificamente con la funzione e i dati di ritorno/trasferimento delle stringhe.
Come posso spiegare tutte queste cose in Service Desk, se tutti questi bug sono sparsi in diverse applicazioni, legati con accessi e tonnellate di codice? + Finché non scrivi tutto in Service Desk, ti ci vorranno un paio di giorni per documentare e tracciare tutto. NON È REALISTICO.
E tutto è perfetto nella versione a 32 bit. Solo il primo problema si ripete quando si trasferiscono le stringhe.
E tutti gli errori sembrano provenire dallo stesso campo. C'è qualcosa di sbagliato nel ritorno/trasferimento dei dati della funzione e della stringa.
Sì, è vero, ho anche dei problemi con la gestione delle stringhe. La funzione stava costruendo una lunga stringa da pezzi restituiti da altre funzioni (generazione di programmi OpenCL). Nel debugger è come un orologio - la build si blocca e dice "Acces Violation"... ;)
Stavo giusto per scrivere a Service Desk, ma poi, all'improvviso, si è messo in moto e ha funzionato. :) Non sono più riuscito a riprodurlo (anche se ho provato a farlo onestamente), quindi perché preoccuparsi di mandarlo al Service Desk? Qui non resta che brontolare e lamentarsi.
