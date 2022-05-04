Errori, bug, domande - pagina 733
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vedo una strana situazione nel funzionamento dei metodi per l'apertura delle posizioni nella classe CTrade (PositionOpen,Buy,Sell) - l'Expert Advisor apre effettivamente una posizione (posso vederlo nel terminale), ma questi metodi restituiscono false, _LastError=4756 (failed to send a trade request). Mentre CTrade.ResultRetcode()=10008 (ordine piazzato).
Mi manca qualcosa nel funzionamento dei server Alpari in questi giorni o è un bug?
ora controllato - anche altri eventi sonori non funzionano.
I suoni nel terminale sono abilitati?
Creo un EA, lo eseguo su un grafico e apro una posizione manualmente:
Eseguo l'EA su un grafico, apro manualmente una posizione ed entro nelle stampe:
Come è possibile che io ottenga un evento "trader" ma nessun ordine, ma ottengo "nessun ordine" tipo iniziato e sempre.
Penso che questa merda non funzioni.
Che senso ha chiedere lo stato di un ordine inesistente? E cosa restituirà il secondo modulo in questo caso?
E si controlla il risultato dell'esecuzione
Che senso ha chiedere lo stato di un ordine inesistente? E cosa restituirà il secondo modulo in questo caso?
Sapevo che saresti andato su questa strada dell'analisi del codice.
E perché non vi interessa se c'è un ordine, dato che l'evento trader si è attivato (almeno uno di essi deve essere per impostare un ordine), e OrdersTotal() dice che non c'è nessun ordine?
Sapevo che saresti andato su questa strada dell'analisi del codice.
E perché non vi interessa se c'è un ordine, dato che l'evento trades è scattato (almeno uno di essi deve essere per impostazione dell'ordine), ma OrdersTotal() dice che non ci sono ordini?
Questo è l'errore che è stato visualizzato quando le classi sono state collegate
L'argento ha chiuso bene, ma l'oro no.