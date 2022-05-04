Errori, bug, domande - pagina 722
Primo: la formulazione è già stata corretta.
Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.
Secondo: Ecco un controllo dell'esempio dall'aiuto, che dovrebbe essere stato fornito in modo da non dover indovinare di cosa stiamo parlando. Potete vedere che solo l'ultima affermazione - " In tutti gli altri casi il valore della stringa di un numero conterrà 8 cifre decimali. "Questo non è un errore terribile, piuttosto non è proprio espresso in questo modo.
Terzo: nessuno vieta di usare le funzioni PrintFormat e StringFormat per ottenere la rappresentazione desiderata dei numeri. La funzioneDoubleToString() soddisfa il suo scopo al 100%, ci sono altre cose per i buongustai.
Un'ultima richiesta - se date una qualsiasi affermazione, sostenetela con esempi sul campo, non fate riferimento ad essa come in questo caso "vedi commento di così e così". Più sono i riferimenti, meno è probabile che venga letto.
Non mi sono dilettato con il tumbler, perché non ho ancora visto nessun tumbler interessante (immagino che appariranno quando MT5 sarà offerto dagli agenti di cambio). E il tester non supporta le rocce. E cosa esattamente non funziona?
Da quello che ho affrontato, in SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE devi impostare separatamente SL/TP.
Non so cosa farci, non so cosa fare. È questo il modo in cui è progettato, il broker può disabilitarlo?
Di default la funzione è disabilitata sul server, viene attivata su richiesta del cliente (promesso entro un'ora), la disabilitazione non è prescritta nel regolamento ed è tipo promesso di non applicarla.
Punteggio: -1.
Senti, sono stufo di tutto questo. Il server mi sta letteralmente ignorando.
Ecco la situazione attuale del conto
Cari sviluppatori, date almeno qualche commento su questa situazione. Ho paura di affidare soldi veri alla gestione di MT5 se essa (il server) non vuole eseguire i miei ordini.
...Il server mi sta letteralmente ignorando...
Esecuzione secondo il mercato? Come si fanno gli ordini e cosa dice il supporto tecnico del broker?
A quanto pare.Ci deve essere qualche impostazione sul server, che nessuno ha mai stravolto, come al solito.
Esecuzione secondo il mercato? Come si fanno gli ordini e cosa dice il supporto tecnico del broker?
Giudicando daCi dovrebbero essere delle impostazioni sul server che nessuno ha cambiato, come al solito.
1 quelli nell'elenco dell'ordine senza commento stanno chiudendo posizioni aperte precedenti
E quelli con il commento "exp" sono l'apertura di nuove posizioni
Non c'è niente di innaturale. Io uso solo la libreria standard.
No, non disturbarmi con i codici; il forum ci fornisce i link. Quello che voglio dire è questo: tipi di esecuzione.
Lì sull'immagine sopra avete il prezzo di mercato, cioè il broker decide il prezzo. Forse questo è il problema se qualcosa non è impostato lì? In generale, manualmente con F9, questo tipo è disponibile? Prova l'istantaneo.
Sembra che ci sia un bug nel tester.
Stiamo testando la multicurrency EURUSD GBPUSD sul simbolo EURUSD in modalità all ticks o su m1.
Stiamo aspettando una nuova candela sull'euro, ora stiamo aspettando il momento in cui la sterlina avrà una nuova candela, in questo momento concludiamo accordi sull'euro e sulla sterlina. Risulta che l'affare su EUR è stato chiuso all'interno del corpo della candela e in questo caso il tester non può collegarlo alla candela aperta e lo ignora. Così, tutti i set sono 0 nel rapporto di ottimizzazione e non c'è un solo scambio. Ora, se questo risultato 0 viene eseguito manualmente o nel visualizzatore, tutte le compravendite sono visualizzate sul grafico di equilibrio-equità.
L'Expert Advisor nel terminale fa cadere un tale casino e questo è tutto.
Il debug non viene raggiunto, viene cancellato subito dal grafico. Dopo un'ora di esperimenti ho scoperto che l'effetto scompare dopo aver aggiunto una variabile arbitraria e non necessaria a qualsiasi scope in qualsiasi ramo di classe =defined= della gerarchia delle classi dell'applicazione.
Non arriva al debug, viene rimosso dal grafico immediatamente. Dopo un'ora di esperimenti ho scoperto che l'effetto scompare dopo aver aggiunto una variabile arbitraria e non necessaria a qualsiasi scope in qualsiasi ramo di classe =defined= della gerarchia delle classi dell'applicazione.