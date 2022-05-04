Errori, bug, domande - pagina 722

Primo: la formulazione è già stata corretta.

Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.

Secondo: Ecco un controllo dell'esempio dall'aiuto, che dovrebbe essere stato fornito in modo da non dover indovinare di cosa stiamo parlando. Potete vedere che solo l'ultima affermazione - " In tutti gli altri casi il valore della stringa di un numero conterrà 8 cifre decimali. "Questo non è un errore terribile, piuttosto non è proprio espresso in questo modo.

Terzo: nessuno vieta di usare le funzioni PrintFormat e StringFormat per ottenere la rappresentazione desiderata dei numeri. La funzioneDoubleToString() soddisfa il suo scopo al 100%, ci sono altre cose per i buongustai.


Un'ultima richiesta - se date una qualsiasi affermazione, sostenetela con esempi sul campo, non fate riferimento ad essa come in questo caso "vedi commento di così e così". Più sono i riferimenti, meno è probabile che venga letto.

 
notused:

Non mi sono dilettato con il tumbler, perché non ho ancora visto nessun tumbler interessante (immagino che appariranno quando MT5 sarà offerto dagli agenti di cambio). E il tester non supporta le rocce. E cosa esattamente non funziona?

Da quello che ho affrontato, in SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE devi impostare separatamente SL/TP.

Grazie. Valeri, forse l'altro giorno, se sono più o meno scarico, tirerò fuori le mie vecchie domande sul prezzo del vetro. Secondo me questo è un argomento caldo che deve essere affrontato finalmente una volta per tutte. :)
Silent:
Non so cosa farci, non so cosa fare. È questo il modo in cui è progettato, il broker può disabilitarlo?

Di default la funzione è disabilitata sul server, viene attivata su richiesta del cliente (promesso entro un'ora), la disabilitazione non è prescritta nel regolamento ed è tipo promesso di non applicarla.

Punteggio: -1.

 

Senti, sono stufo di tutto questo. Il server mi sta letteralmente ignorando.

Ecco la situazione attuale del conto

Cari sviluppatori, date almeno qualche commento su questa situazione. Ho paura di affidare soldi veri alla gestione di MT5 se essa (il server) non vuole eseguire i miei ordini.

Conto di trading: 3119321 (USD, AlpariNZ-MT5, demo)
Broker: Alpari NZ Limited
Data: 2012.04.20 17:55
Posizioni di trading
Simbolo Tempo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Prezzo di mercato Commissione Scambiare Profitto Commento
AUDJPY2012.04.17 13:00comprare0.1083.488

84.5330.00-3.20128.00exp
AUDUSD2012.04.17 13:00comprare0.101.03603

1.035480.00-2.70-5.50exp
CADJPY2012.04.17 13:00comprare0.1080.780

82.2910.000.74185.08exp
CHFJPY2012.04.17 13:00comprare0.1088.141

89.6150.000.30180.55exp
EURCHF2012.04.17 13:00comprare0.101.20169

1.201590.000.60-1.10exp
EURGBP2012.04.17 13:00comprare0.100.82421

0.819070.000.96-82.78exp
EURJPY2012.04.17 13:00comprare0.10105.922

107.6860.000.36216.07exp
EURUSD2012.04.17 13:00comprare0.101.31443

1.319110.000.9546.80exp
GBPCHF2012.04.17 13:00comprare0.101.45807

1.466770.000.1195.50exp
GBPJPY2012.04.17 13:00comprare0.10128.514

131.4620.00-0.36361.09exp
GBPUSD2012.04.17 13:00comprare0.101.59477

1.610360.000.55155.90exp
USDCAD2012.04.17 13:00vendere0.100.99758

0.991960.00-0.3056.66exp
USDCHF2012.04.17 13:00vendere0.100.91411

0.910950.00-0.9934.69exp
USDJPY2012.04.17 13:00comprare0.1080.586

81.6330.00-0.55128.26exp

 0.00 -3.53 1499.22
Ordini
Simbolo Ordina Tempo aperto Tipo Volume Prezzo S / L T / P Prezzo di mercato Stato Commento
GBPUSD57571232012.04.06 23:59vendere0.10 / 0.00mercato

1.61042posto
GBPUSD72306452012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
USDCHF72306462012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
EURCHF72306472012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
EURUSD72306482012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
USDJPY72306492012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.000iniziato
AUDUSD72306502012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
CADJPY72306512012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.000iniziato
GBPJPY72306522012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.000iniziato
EURJPY72306532012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.000iniziato
AUDJPY72306552012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.000iniziato
CHFJPY72306562012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.000iniziato
GBPCHF72306572012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
EURGBP72306582012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
USDCAD72306592012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziato
GBPUSD72306602012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
EURGBP72306612012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
GBPCHF72306622012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
CHFJPY72306632012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.000iniziatoexp
AUDJPY72306642012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.000iniziatoexp
EURJPY72306652012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.000iniziatoexp
GBPJPY72306662012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.000iniziatoexp
CADJPY72306672012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.000iniziatoexp
AUDUSD72306682012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
USDJPY72306692012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.000iniziatoexp
EURUSD72306702012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
EURCHF72306712012.04.18 22:48comprare0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
USDCHF72306722012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
USDCAD72306732012.04.18 22:48vendere0.10 / 0.00mercato

0.00000iniziatoexp
Equilibrio: 9335.83
Margine libero: 7388.19
Agevolazioni di credito: 0.00
Margine: 3443.33
Profitto/Perdita fluttuante: 1499.22
Livello di margine: 314.57%
Fondi: 10831.52
olyakish:

...Il server mi sta letteralmente ignorando...

Esecuzione secondo il mercato? Come si fanno gli ordini e cosa dice il supporto tecnico del broker?

A quanto pare.

Исполнение по рынку (Market Execution)
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер
без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме
подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
Ci deve essere qualche impostazione sul server, che nessuno ha mai stravolto, come al solito.
Silent:

Esecuzione secondo il mercato? Come si fanno gli ordini e cosa dice il supporto tecnico del broker?

Giudicando da

Ci dovrebbero essere delle impostazioni sul server che nessuno ha cambiato, come al solito.

1 quelli nell'elenco dell'ordine senza commento stanno chiudendo posizioni aperte precedenti

#include <Trade\Trade.mqh> 
CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
void Close()
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"USDCAD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","GBPUSD"};
   int i;
   for(i=14-1;i>=0;i--)
     {
         ok=trade.PositionClose(name_val[i],-1);
     }
   return;
  }

E quelli con il commento "exp" sono l'apertura di nuove posizioni

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==0){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==1){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
  }

Non c'è niente di innaturale. Io uso solo la libreria standard.

 
olyakish:

1 quelli nella lista degli ordini senza commento stanno chiudendo posizioni aperte precedenti

E quelli con il commento "exp" sono l'apertura di nuove posizioni

Non c'è niente di innaturale qui. Io uso solo la libreria standard.

No, non disturbarmi con i codici; il forum ci fornisce i link. Quello che voglio dire è questo: tipi di esecuzione.

Lì sull'immagine sopra avete il prezzo di mercato, cioè il broker decide il prezzo. Forse questo è il problema se qualcosa non è impostato lì? In generale, manualmente con F9, questo tipo è disponibile? Prova l'istantaneo.

 

Sembra che ci sia un bug nel tester.

Stiamo testando la multicurrency EURUSD GBPUSD sul simbolo EURUSD in modalità all ticks o su m1.

Stiamo aspettando una nuova candela sull'euro, ora stiamo aspettando il momento in cui la sterlina avrà una nuova candela, in questo momento concludiamo accordi sull'euro e sulla sterlina. Risulta che l'affare su EUR è stato chiuso all'interno del corpo della candela e in questo caso il tester non può collegarlo alla candela aperta e lo ignora. Così, tutti i set sono 0 nel rapporto di ottimizzazione e non c'è un solo scambio. Ora, se questo risultato 0 viene eseguito manualmente o nel visualizzatore, tutte le compravendite sono visualizzate sul grafico di equilibrio-equità.

Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
Cosa significa il messaggio?
EX5 loading failed

L'Expert Advisor nel terminale fa cadere un tale casino e questo è tutto.

Il debug non viene raggiunto, viene cancellato subito dal grafico. Dopo un'ora di esperimenti ho scoperto che l'effetto scompare dopo aver aggiunto una variabile arbitraria e non necessaria a qualsiasi scope in qualsiasi ramo di classe =defined= della gerarchia delle classi dell'applicazione.

 
Vigor:

Non arriva al debug, viene rimosso dal grafico immediatamente. Dopo un'ora di esperimenti ho scoperto che l'effetto scompare dopo aver aggiunto una variabile arbitraria e non necessaria a qualsiasi scope in qualsiasi ramo di classe =defined= della gerarchia delle classi dell'applicazione.

E dopo aver cancellato questa variabile l'errore di nuovo?
