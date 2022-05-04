Errori, bug, domande - pagina 724
Mi è successo 2 volte nell'ultima settimana (w7sp1, x64, 630):
Cosa significa il messaggio?
L'Expert Advisor nel terminale fa cadere un tale casino e questo è tutto.
Il debug non viene raggiunto, viene cancellato subito dal grafico. Dopo un'ora di esperimenti ho scoperto che l'effetto scompare dopo aver aggiunto una variabile arbitraria e non necessaria a qualsiasi scope in qualsiasi ramo di classe =defined= della gerarchia delle classi dell'applicazione.
Dovrebbe essere "Wired" o "Wired" o "Wired".
Un paio di cose interessanti:
Gli MQ hanno fatto un'ottimizzazione veloce in modalità "Solo prezzi di apertura" - veri gud! Allora perché la velocità di ottimizzazione sui cross in questa modalità è circa 10 volte più lenta che sulle coppie di dollari? L'Expert Advisor e il periodo sono gli stessi.
L'esportazione della lista degli agenti remoti non funziona. Prima funzionava, ma non ricordo in quale build fosse.
Mi manca davvero il drawdown dei fondi in"Optimization Results"! È un peccato che non siano stati spostati al 4. Sì, potremmo esportare-excel-formula-ordinamento... Una confusione superflua.
Scrivi a servicedesk con i dettagli. Per favore, specifica il numero di build, il sistema operativo, il bit rate, se UAC è abilitato e in quale modalità usi il terminale (/portable).
Allora perché la velocità di ottimizzazione sui cross in questa modalità è circa 10 volte più lenta delle coppie di dollari? Consigliere e periodo sono gli stessi.
Quindi, build 630, 32 bit, XP.
Ottimizzazione in 3 mesi su un kernel. Nuvole, agenti e kernel remoti e altri locali disabilitati. 200 corse. Coppie EURUSD e EURGBP. Il server è MQ. Sto allegando i registri. La differenza di tempo è quasi 14 volte: 13 e 193 secondi, non a favore della croce. Non sto spiegando l'Expert Advisor, è abbastanza semplice. Pensatelo come un mcd semplice). SÌ! Non vengono richiesti dati da altre coppie nell'Expert Advisor. Solo la coppia in prova.
Si prega di controllare gli script di esempio in"Sovraccarico di operazioni".
Non si compilano. Ho trovato io stesso l'errore nel primo script, ma non ho il cervello per il secondo.
Costruire 630
Non si compilano. Ho trovato io stesso l'errore nel primo script,
Grazie, ho aggiunto la dichiarazione del tipo complesso mancante: