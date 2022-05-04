Errori, bug, domande - pagina 724

Mi è successo 2 volte nell'ultima settimana (w7sp1, x64, 630):

 
Vigor:
Cosa significa il messaggio?

L'Expert Advisor nel terminale fa cadere un tale casino e questo è tutto.

Il debug non viene raggiunto, viene cancellato subito dal grafico. Dopo un'ora di esperimenti ho scoperto che l'effetto scompare dopo aver aggiunto una variabile arbitraria e non necessaria a qualsiasi scope in qualsiasi ramo di classe =defined= della gerarchia delle classi dell'applicazione.

Si prega di inviare il codice sorgente a servicedesk.
notused:

Dovrebbe essere "Wired" o "Wired" o "Wired".

Grazie per aver segnalato una traduzione imprecisa. Corretto in "Vimknoted". Una traduzione aggiornata sarà disponibile nella prossima build.
 

Un paio di cose interessanti:

Gli MQ hanno fatto un'ottimizzazione veloce in modalità "Solo prezzi di apertura" - veri gud! Allora perché la velocità di ottimizzazione sui cross in questa modalità è circa 10 volte più lenta che sulle coppie di dollari? L'Expert Advisor e il periodo sono gli stessi.

L'esportazione della lista degli agenti remoti non funziona. Prima funzionava, ma non ricordo in quale build fosse.

Mi manca davvero il drawdown dei fondi in"Optimization Results"! È un peccato che non siano stati spostati al 4. Sì, potremmo esportare-excel-formula-ordinamento... Una confusione superflua.

 
muallch:
L'esportazione dell'elenco degli agenti remoti non funziona. Una volta funzionava, non ricordo in quale build.

Scrivi a servicedesk con i dettagli. Per favore, specifica il numero di build, il sistema operativo, il bit rate, se UAC è abilitato e in quale modalità usi il terminale (/portable).

 
muallch:

Allora perché la velocità di ottimizzazione sui cross in questa modalità è circa 10 volte più lenta delle coppie di dollari? Consigliere e periodo sono gli stessi.

Puoi allegare l'Expert Advisor, il server, le impostazioni, i log di ottimizzazione? Quali agenti vengono utilizzati per l'ottimizzazione?
 
Grazie, lo farò più tardi.
 

Quindi, build 630, 32 bit, XP.

Ottimizzazione in 3 mesi su un kernel. Nuvole, agenti e kernel remoti e altri locali disabilitati. 200 corse. Coppie EURUSD e EURGBP. Il server è MQ. Sto allegando i registri. La differenza di tempo è quasi 14 volte: 13 e 193 secondi, non a favore della croce. Non sto spiegando l'Expert Advisor, è abbastanza semplice. Pensatelo come un mcd semplice). SÌ! Non vengono richiesti dati da altre coppie nell'Expert Advisor. Solo la coppia in prova.

File:
EURGBP.zip  6 kb
EURUSD.zip  2 kb
 

Si prega di controllare gli script di esempio in"Sovraccarico di operazioni".

Non si compilano. Ho trovato io stesso l'errore nel primo script, ma non ho il cervello per il secondo.

Costruire 630

 
Snaf:

Non si compilano. Ho trovato io stesso l'errore nel primo script,

Grazie, ho aggiunto la dichiarazione del tipo complesso mancante:

void OnStart()
  {
//--- объявим и инициализируем переменные комплексного типа
   complex a(2,4),b(-4,-2);
   PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f,   b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);
   //a.re=5;
   //a.im=1;
   //b.re=-1;
   //b.im=-5;
//--- сложим два числа
   complex z=a+b;
   PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
//--- умножим два числа
 
   z=a*b;
   PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
//--- разделим два числа
   z=a/b;
   PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
//---
  }
