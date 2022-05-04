Errori, bug, domande - pagina 718
Installato la versione a 64 bit del terminale. Rispetto a quello a 32 bit, come una nuova piattaforma. Manca la metà delle icone del pannello (panoramica del mercato, navigatore, tester, strumenti, ecc.) Copio Experts nel catalogo MQL5\Experts\ né Tester, né Terminal, né Editor li vedono. Gli indicatori sono gli stessi. Qual è il problema? Perché le diverse versioni della piattaforma THE ONE si comportano così?
Uso una struttura per definire un array di valori, un array di array... Poi fare cose come questa nel ciclo:
C'era la necessità di utilizzare le variabili globali del terminale, che sarebbero anche assegnate nel ciclo nell'array di valori, ma ha incontrato un problema con l'istituzione e il riferimento a un array di nomi di stringhe di variabili globali, si è rivelato solo in questo modo:dove ogni volta valori diversi saranno riassegnati alla stessa variabile globale bc, mentre noi abbiamo bisogno di diversi valori diversi. Come riscrivere il tutto per analogia con la prima parte del codice? È in qualche modo attraverso l'addizione: "bc "+[tf/2]?
Scrivere l'array in una risorsa, salvare la risorsa (in caso di crash del terminale) su disco regolarmente. Veloce e affidabile.
Ecco un'altra opzione: https://www.mql5.com/ru/code/845
Ho pensato, bene, sto finalmente arrivando alla fase finale del progetto. Ma non lo era! :)
È stato scritto qui(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page14#comment_170601):
...
14. MetaTester: L'algoritmo di controllo delle restrizioni sulle posizioni aggregate degli ordini è stato portato in esatta corrispondenza con il server.
...
Ma il volume può ancora essere superato. L'ho controllato su un account di un concorso.
//---
Devo scrivere di nuovo questo argomento al Service Desk? La vecchia domanda su questo argomento non è più visibile.
.. Finora posso vedere i vantaggi di usare le variabili globali del terminale, ............
Questo è sempre stato il caso, anche in mt4. Quando viene attivato, se non ci sono soldi, ci sarà qualcosa come "deleted[no money]".
A proposito, non dovrebbe essere così per gli ordini limite nello stack, ma così com'è - non ho controllato
Dov'è il Service Desk? Devi scrivere
Vai al tuo profilo e seleziona Service Desk
Ma secondo la descrizione nell'aiuto (su cui faccio affidamento) dice quanto segue:
LIMITE DI VOLUME DEL SIMBOLO
Il massimo consentito per questo simbolo è il volume combinato di una posizione aperta e degli ordini pendenti in una direzione (Acquisto o Vendita). Per esempio, se il limite è di 5 lotti, puoi avere una posizione aperta di acquisto di 5 lotti e piazzare un ordine Sell Limit in sospeso di 5 lotti. Ma in questo caso non potete piazzare un ordine pendente Buy Limit (poiché il volume totale in una direzione supererà il limite) o piazzare un ordine Sell Limit più grande di 5 lotti.
doppio
Pertanto, non dovremmo essere in grado di piazzare il 5° ordine pendente Buy Stop mentre c'è una posizione aperta con un volume di 3 lotti e 4 ordini Buy Stop esistenti di 3 lotti ciascuno (il limite è di 15 lotti).
Molto probabilmente, gli sviluppatori devono aver fatto un errore da qualche parte nel processo di correzione. Il prossimo ordine Buy Stop (il sesto) non può più essere piazzato e riceveremo un messaggio al giornale:
In generale, dobbiamo testare a fondo e rilevare i volumi in eccesso in tutti i casi possibili. Ne scriverò alla fine della giornata. Nel frattempo, sarebbe bello sentire un commento da parte degli sviluppatori, o forse ho inventato tutto. Succede anche a me. :)
//---
E ho avuto anche qualche problema con il tumbler (rimandato per ora, lo affronterò per ultimo).