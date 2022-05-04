Errori, bug, domande - pagina 703

Renat:

Statico.

Un array che sembra dinamico e ha una lista di inizializzazione è considerato statico con una dimensione definita automaticamente.

Allora forse un refuso: era statico e sarà statico.
 
Yedelkin:
Allora potrebbe esserci un errore di stampa: era statico e sarà statico.
L'array era statico e funzionava come un array statico, ma la funzione ArrayIsDynamic dava lo stato sbagliato. Questo errore è stato corretto.
Purtroppo c'è un'imprecisione nella lista degli aggiornamenti.

1) ArrayIsDynamic può ora essere applicato agli array multidimensionali.
2) Inizializzazione corretta dell'array dinamico con lista di inizializzazione a uno zero.
voix_kas:

Chiarimenti sulla capacità di eseguire operazioni.

Dato:

1. una posizione lunga aperta con un volume di 1,1 lotti.

2) Il trading sullo strumento è limitato: solo posizione di chiusura e/o solo operazioni di acquisto.

È necessario chiudere la posizione corrente.

Domande:

1. Posso inviare un ordine di vendita di 1.0 lotti? Se no, questo requisito viene controllato sul client o viene rifiutato sul server?

2. Posso inviare un ordine Sell da 1,1 lotti in modalità volume parziale? Se no, il controllo viene eseguito sul client o viene rifiutato sul server?


1-2. Sì, in entrambi i casi è possibile inviare un ordine. Il controllo viene eseguito sia sul client che sul server (se la richiesta lo raggiunge).

 
olyakish:

Quando si apre il conto demo è nel gruppo sbagliato.

Perché pensi che l'account sia nel gruppo sbagliato? Si prega di rispondere alle seguenti domande:

  1. Come esattamente e quale server hai specificato quando hai aperto questo conto demo?
  2. Che tipo di conto hai scelto quando hai aperto il conto demo?
  3. Quando avete installato questo terminale?
  4. Quale azienda si trova nella finestra del terminale client "Help -> About"?
 
Al primo e al secondo punto.

Sul terzo punto ho difficoltà a rispondere, ma è passato molto tempo.

Sul quarto punto.

A proposito di questo.

Oh sì, ecco un'altra foto.


 

Ciao, puoi spiegare che questo è un bug o sto facendo qualcosa di sbagliato?

1) Strano comportamento MT5 avviare il tester funziona quello che mi serve in OnInit (), ( OnTick () vuoto) poi è qualcosa ci filatura fino a diversi minuti strat pulsante (nel tester) per lungo tempo non appare, ho forzatamente interrompere ( pulsante Annulla nel tester) poi, di nuovo su start e non ha iniziato il tester mi dà quello che è sotto (forzato scollegato).

Aiuta solo a scaricare l'intero terminale. (È un bug o sto facendo qualcosa di sbagliato)

connessione a 127.0.0.1:3000

KM 0 Core 1 16:54:59 collegato

CO 0 Core 1 16:54:59 autorizzato (agente build 619)

CH 0 Tester 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): test di Experts\Trade.ex5 da 2012.03.09 00:00 a 2012.04.03 00:00

IH 2 Core 1 16:54:59 disconnesso

RG 0 Core 1 16:54:59 connessione chiusa

2) Un'altra domanda, sto interrogando l'ultimo prezzo in MqlTick e stampo("Il prezzo attuale dell'ultimo affare "+Last).

Vedo questi valori nel debugger ma il print log mostra valori zero. (Questo è solo per il Forex, non lo capisco)

Allo stesso tempo vengono stampatibid e ask.

Rosh:

1-2. Sì, in entrambi i casi è possibile inviare un ordine. Il controllo viene fatto sia sul client che sul server (se la richiesta lo raggiunge).

Grazie per la vostra risposta.
 

Puoi dirmi cosa succede con le quotazioni dell'oro tutto il tempo?

Smettono di aggiornarsi sia in MT5 che in MT4.

 
pusheax:

Puoi dirmi cosa succede con le quotazioni dell'oro tutto il tempo?

Smettono di aggiornarsi sia in MT5 che in MT4.

Giorno festivo
