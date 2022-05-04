Errori, bug, domande - pagina 701
Salva i file nella cartella condivisa del terminale. Per farlo, impostate il flag FILE_COMMON.
//---
Per Windows 7 il percorso è il seguente:
C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\.
//---
Per Windows XP credo sia già scritto che il percorso è: C:ProgrammaData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files:
C:\Documents and Settings\Tutti gli utenti\Dati applicazioni\MetaQuotes\Terminal\Files comuni\
Salvate i file nella cartella condivisa del terminale. Per farlo, mettete il flag FILE_COMMON.
Grazie funziona e non sembra cancellare il file dopo la compilazione e il test!
Sì, in Win 7 64bit il percorso della cartella condivisa è leggermente diverso "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files" rispetto a quello mostrato nella guida.
(Grazie ancora, ho visto la tua aggiunta dopo aver svitato io stesso il percorso))
Ma ancora una domanda aperta, quello che ho scritto sopra è un bug o è progettato così?
Non dovrei far calpestare alle persone lo stesso rastrello (misticismo) che ho io, altrimenti non sarebbe buono.
Signori sviluppatori, per favore attirate la vostra attenzione sul seguente problema (e risolvetelo)
Abbiamo design
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Quando si prova il programma dalla guida:
La prima volta il file viene letto e visibile, ma non appena si ricompila l'applicazione, il file dalla directory di test viene cancellato insieme alla sottocartella, proprio prima che inizi il test!
Se è così che deve essere, perché?
Si esegue un test di terze parti (essenzialmente qualsiasi nuova posizione, incluso il cloud), dove nessun file precedentemente salvato può esistere per definizione. Il tester usa il proprio repository /Files pulibile, diverso dalla copia di lavoro della directory /Files del terminale.
Se volete che il vostro Expert Advisor abbia sempre i file necessari, potete usare i seguenti metodi:
Si prega di notare l'applicazione #163680 nel service-desk.
Questo sembra essere un bug. Il tester restituisce un valore di 1, dovrebbe essere 0.
Creo un certo numero di profili con grafici di diversi TF della stessa coppia di valute, assegno al profilo il nome di questa coppia di valute. Dopo il ricaricamento del terminale il contenuto dei profili viene "mischiato", cioè aprendo un profilo chiamato EURUSD, le coppie EURCHF vengono aperte in finestre del terminale e i profili vengono rinominati o il contenuto delle loro cartelle viene cambiato, non tutti, ma selettivamente.
Potrebbe essere dovuto al fatto che il nome del profilo corrisponde al nome della coppia?
Perché, quando cambio la posizione della linea di tendenza, il punto medio scompare?
Perché la colonna del tempo è scomparsa nel Market Watch, come posso farla apparire?
Questo sembra essere un bug. Nel tester restituisce un valore di 1, dovrebbe essere 0.
Quando si apre un conto demo, cade nel gruppo sbagliato.
Come salvare l'ultimo valore della variabile quando si passa da un timeframe all'altro? Il processo di deinizializzazione-inizializzazione ha luogo, tutto viene resettato... e ho bisogno che venga salvato.
Le variabili globali del terminale funzioneranno?
2. Eseguire il dump su un file e poi leggerlo.