Errori, bug, domande - pagina 699
Quindi qualcuno ha cancellato il suo post o vi ha apportato delle modifiche.
Il post può essere modificato entro tre giorni, se non ho dimenticato le regole. A volte saltano fuori argomenti i cui ultimi post sono stati scritti molto tempo fa.
Forse qualcuno autorizzato a fare delle correzioni? ))))
tol64:
....
Forse qualcuno autorizzato sta facendo degli aggiustamenti? ))))
Vicino al forex queste cose succedono sempre, e anche se non succedono, sembrano succedere. Abituatevi.
Stavo solo scherzando. Ma ci può essere un po' di verità in ogni scherzo. ))
E per quanto riguarda il fatto di "abituarsi"... Credo di esserci già abituato. Ne ho abbastanza anche di leggere quello che scrivono gli altri. Considerare diversi punti di vista da diverse parti, quelle persone che sono state impegnate in questa attività abbastanza a lungo. E le correzioni sono fatte non solo vicino al Forex. Sono fatti ovunque. Da particelle infinitesimamente piccole a valori infinitamente grandi. Come nella ricorsione. ))))
Effetti di bordo, deja vu, loop temporali, l'apparizione/scomparsa di post che voi stessi avete scritto. Queste sono tutte conseguenze di un fenomeno chiamato forex - un'anomalia nel continuum spazio-temporale.
Gli effetti più forti si osservano nelle aree intorno al Forex. Gli stessi bug nel terminale, risolti molte build fa, gli stessi argomenti discussi nella corsa al campionato - tutto questo è un fenomeno della stessa natura.
Nel browser Firefox , l'icona nel profilo contro Achievement non appare:
//---
Nei browser Opera e IE tutto è OK.
Chiarimenti sulla capacità di eseguire operazioni.
Dato:
1. una posizione lunga aperta con un volume di 1,1 lotti.
Il trading sullo strumento è limitato: solo operazioni di chiusura e/o solo di acquisto.
È necessario chiudere la posizione corrente.
Domande:
1. Posso inviare un ordine di vendita di 1.0 lotti? Se no, questo requisito viene controllato sul client o viene rifiutato sul server?
2. Posso inviare un ordine Sell da 1,1 lotti in modalità volume parziale? Se no, questo requisito è controllato sul client o sarà rifiutato sul server?
Mi connetto facilmente dallo stesso terminale a diversi server.A Lite, nessun modo.Nel Lite originale (scaricato da loro) tutto va bene.Dove guardare?
