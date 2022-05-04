Errori, bug, domande - pagina 700

Nuovo commento
 
Renat:
Nel campo add server, digitate Straighthold e premete Invio. Apparirà un server funzionante.
Grazie, è così che è collegato.
 

Installato il client su Windows 8, durante l'installazione ho specificato la directory non sul disco di sistema, come D:\mt5\. La directory di lavoro per gli indicatori e tutto il resto diventa C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** - c'è un modo per superare questo?

Non ho trovato nessuna impostazione nel terminale per cambiare la directory.

 
sion:

Installato il client su Windows 8, durante l'installazione ho specificato la directory non sul disco di sistema, come D:\mt5\. La directory di lavoro per gli indicatori e tutto il resto diventa C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** - c'è un modo per superare questo?

Non ho trovato nessuna impostazione nel terminale per cambiare la directory.

L'avete provato?


 
MetaDriver:

L'avete provato?


Ha funzionato, grazie.
[Eliminato]  
voix_kas:

Chiarimenti sulla capacità di eseguire operazioni.

Dato:

1. una posizione lunga aperta con un volume di 1,1 lotti.

Il trading sullo strumento è limitato: solo operazioni di chiusura e/o solo di acquisto.

È necessario chiudere la posizione corrente.

Domande:

1. Posso inviare un ordine di vendita di 1.0 lotti? Se no, questo requisito viene controllato sul client o viene rifiutato sul server?

2. Posso inviare un ordine Sell da 1,1 lotti in modalità volume parziale? Se no, questo requisito è controllato sul client o sarà rifiutato sul server?

Ancora rilevante.
[Eliminato]  

Ciao, gente! Le risposte alle domande poste sono così ovvie che tutti sono troppo pigri per rispondere? :)

Per favore, non ignorate la richiesta di aiuto.

 
voix_kas:

Ciao, gente! Le risposte alle domande poste sono così ovvie che tutti sono troppo pigri per rispondere? :)

Per favore, non ignorate la richiesta di aiuto.

Usate anche la funzione OrderCheck per controllare la richiesta prima di inviare l'ordine?

Il codice di ritorno vi darà tutte le risposte.

Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCheck
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderCheck - Документация по MQL5
 

Due conti.MK e Insta.Nelle impostazioni 250000 barre.Caricato tutta la storia.Il numero di barre controllato sotto lo script.

Sul grafico è una media semplice SMA con un periodo di 4000.Periodo meno il numero di barre.Di conseguenza c'è una riserva per la costruzione.

Perché la media è spostata per favore? Appare sul Daily, sotto l'ordine TF.

[Eliminato]  
Una richiesta agli sviluppatori. Se c'è una tale possibilità, nella prossima build di MT 4 scrivere OpenMP in parallelo nel test di esecuzione singola - c'è il supporto nel compilatore nello studio 2008 e si risolve con un paio di righe. E nel ciclo principale di Expert Advisors. Così, l'ottimizzazione e il funzionamento in tempo reale diventeranno più veloci allo stesso tempo. Se solo un nucleo funziona ovunque, non va bene. Facciamo in modo che tutti si sentano molto più veloci. Grazie. Certo, il 5 rimarrà ancora più indietro, ma questo è il suo problema.
 

Signori sviluppatori, per favore attirate la vostra attenzione sul seguente problema (e risolvetelo)

Abbiamo design

  int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

Quando si prova il programma dalla guida:

Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”

La prima volta il file viene letto e visibile, ma non appena si ricompila l'applicazione, il file dalla directory di test viene cancellato insieme alla sottocartella, proprio prima che inizi il test!

Se questa è l'intenzione, allora perché?

Se questo è un bug, per favore correggetelo, non è possibile testare edebuggare normalmente leapplicazioni con file esterni.

Sì, sto usando Win 7 64 bit EMT5(619).

1...693694695696697698699700701702703704705706707...3184
Nuovo commento