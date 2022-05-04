Errori, bug, domande - pagina 700
Nel campo add server, digitate Straighthold e premete Invio. Apparirà un server funzionante.
Installato il client su Windows 8, durante l'installazione ho specificato la directory non sul disco di sistema, come D:\mt5\. La directory di lavoro per gli indicatori e tutto il resto diventa C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\*** - c'è un modo per superare questo?
Non ho trovato nessuna impostazione nel terminale per cambiare la directory.
L'avete provato?
L'avete provato?
Chiarimenti sulla capacità di eseguire operazioni.
Dato:
1. una posizione lunga aperta con un volume di 1,1 lotti.
Il trading sullo strumento è limitato: solo operazioni di chiusura e/o solo di acquisto.
È necessario chiudere la posizione corrente.
Domande:
1. Posso inviare un ordine di vendita di 1.0 lotti? Se no, questo requisito viene controllato sul client o viene rifiutato sul server?
2. Posso inviare un ordine Sell da 1,1 lotti in modalità volume parziale? Se no, questo requisito è controllato sul client o sarà rifiutato sul server?
Ciao, gente! Le risposte alle domande poste sono così ovvie che tutti sono troppo pigri per rispondere? :)
Per favore, non ignorate la richiesta di aiuto.
Usate anche la funzione OrderCheck per controllare la richiesta prima di inviare l'ordine?
Il codice di ritorno vi darà tutte le risposte.
Due conti.MK e Insta.Nelle impostazioni 250000 barre.Caricato tutta la storia.Il numero di barre controllato sotto lo script.
Sul grafico è una media semplice SMA con un periodo di 4000.Periodo meno il numero di barre.Di conseguenza c'è una riserva per la costruzione.
Perché la media è spostata per favore? Appare sul Daily, sotto l'ordine TF.
Signori sviluppatori, per favore attirate la vostra attenzione sul seguente problema (e risolvetelo)
Abbiamo design
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Quando si prova il programma dalla guida:
“ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”
La prima volta il file viene letto e visibile, ma non appena si ricompila l'applicazione, il file dalla directory di test viene cancellato insieme alla sottocartella, proprio prima che inizi il test!
Se questa è l'intenzione, allora perché?
Se questo è un bug, per favore correggetelo, non è possibile testare edebuggare normalmente leapplicazioni con file esterni.
Sì, sto usando Win 7 64 bit EMT5(619).