Dima_S:
Giorno festivo

Cosa significa?

Perché le altre coppie di valute ricevono le quotazioni?

 

Iltest multivaluta su tutti i tick dal 2012 02 17 a oggi (14 coppie) è in stallo 

LJ      0       ******* (EURUSD,H1)     16:49:20        2012.02.27 05:00:03   CTrade::PositionOpen:  [done]
EO      3       MemoryException 16:51:46        831520768 bytes not available
CG      3       MemoryException 16:51:46        804257792 bytes not available
HL      3       Tester  16:51:46        stopped on 22% of testing interval
 
E TERMINAL_MAXBARS quanto è impostato? Forse provare a ridurlo?
 
Server MetaQuotes-Demo?
 
AlpariNZ-MT5

Yedelkin:
E TERMINAL_MAXBARS quanto è impostato? Forse dovresti provare a diminuirlo?

50000 solo tre grafici sono aperti (uno ha 50000 barre e gli altri due hanno 3000)

Il terminale consuma 210MB di RAM

Tester in modalità test 620MB

Win7 x64 con licenza (l'avevo con il notebook)


 
Significa che le banche sono in vacanza) E perché non tutte le banche vengono comunque con delle quotazioni.
 

Non riesco a decidere da sola, è normale o no? È così in tutti i linguaggi tipo C e C++?

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(b,"   ",i,"   ",j);
  }

Il risultato è: 200.0 199 199

Se qualcuno lo sa, per favore consigliatelo.

 
Provate ad eseguire il seguente script (sui bug della funzione Print- questa è la prossima domanda):

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(DoubleToString(b,16),"   ",i,"   ",j);
  }
 
Yedelkin:

Provate ad eseguire uno script come questo (il bug di stampa è la prossima domanda):

Grazie!
 
victorg:
Grazie!
E lasciamo aperta la questione dei difetti della funzione Print(), va bene? :)
