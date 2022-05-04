Errori, bug, domande - pagina 704
Giorno festivo
Cosa significa?
Perché le altre coppie di valute ricevono le quotazioni?
Iltest multivaluta su tutti i tick dal 2012 02 17 a oggi (14 coppie) è in stallo
Server MetaQuotes-Demo?
AlpariNZ-MT5
E TERMINAL_MAXBARS quanto è impostato? Forse dovresti provare a diminuirlo?
50000 solo tre grafici sono aperti (uno ha 50000 barre e gli altri due hanno 3000)
Il terminale consuma 210MB di RAM
Tester in modalità test 620MB
Win7 x64 con licenza (l'avevo con il notebook)
Giorno festivo
Non riesco a decidere da sola, è normale o no? È così in tutti i linguaggi tipo C e C++?
Il risultato è: 200.0 199 199
Se qualcuno lo sa, per favore consigliatelo.
Provate ad eseguire il seguente script (sui bug della funzione Print- questa è la prossima domanda):
Grazie!