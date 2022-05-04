Errori, bug, domande - pagina 709

Ho avuto molta fortuna con tutti i tipi di insetti.

Eccone un altro.

Il server "dimentica" di aver ricevuto un ordine che deve essere eseguito.

MetaQuotes, penso che sia il momento di aggiungere una quantità simbolica di denaro al tuo profilo per ogni bug rilevato. Allora il debugging del terminale sarà più veloce.

Se avete trovato un bug, prendetelo, altrimenti - scusate.

 
ivandurak:

Questa voce nel tester passa a pieni voti, il tentativo di collegare l'EA al grafico dà un errore

Che tipo di errore ti dà?
 
olyakish:

Trovato l'insetto prendilo, non l'ho trovato mi dispiace.

Continua: "Il bug era falso - paga la tua pena" :)
 
Yedelkin:
Qual è l'errore?
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\Channels\PercentageCrossoverChannel' [4802]
 
Yedelkin:
Continua: "Il bug era falso - si paga il forfait" :)

Apprezzo la battuta.

Pagamento di penalità di tasca propria (depo) perché secondo la strategia, per esempio, la posizione doveva essere chiusa, e poi...

 
ivandurak:
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) cannot load custom indicator '\Channels\PercentageCrossoverChannel' [4802]

Controllate se avete la storia giusta prima di accedere all'indicatore?

Non vedo un doppio backslash nel nome dell'indicatore.

 
Yedelkin:

Controllate se avete la storia giusta prima di accedere all'indicatore?

E non vedo un doppio backslash nel nome dell'indicatore.

La storia è più che sufficiente. Quando è collegato separatamente a un grafico, l'indicatore viene visualizzato correttamente. Non c'è nessun doppio backslash nel commento di errore nella scheda Expert Advisors, tutto è presente nel codice di Expert Advisor, vedi sopra, tutto è corretto come evidenziato dal corretto funzionamento in modalità test.

Possibili ragioni, uso del cirillico nel percorso dell'indicatore. Storia del grafico scaricato molto grande, dobbiamo limitare il limite.

 
ivandurak:

Non c'è una doppia barra nel commento dell'errore nella scheda degli esperti, tutto è presente nel codice dell'esperto vedi sopra

Codice:

int OnInit()
  {
   hPerCros=iCustom(_Symbol,0,"\\Каналы\PercentageCrossoverChannel",Percent,Shift) ;
   if( hPerCros < 0)
      Print("Ошибка создания индикатора=  ",GetLastError());
   return(0);
  }

Da Riferimento:

nome

[Nome dell'indicatore personalizzato contenente il percorso relativo alladirectory principale degli indicatori (MQL5/Indicators/). Se l'indicatore si trova in una sottodirectory, per esempio, in MQL5/Indicators/Examples, allora il nome deve assomigliare a questo: "Examples\indicator_name" (è richiesta una doppia barra rovesciata invece di una barra singola come delimitatore).

Domanda: quale slash prima del nome dell'indicatore PercentageCrossoverChannel nel tuo codice e quale slash nell'esempio del Manuale di riferimento?
 
Yedelkin:

Codice:

Dal manuale:

Domanda: quale barra è davanti al nome dell'indicatore PercentageCrossoverChannel nel tuo codice e quale barra nell'esempio del Manuale di riferimento?
Grazie per il chiarimento. Intensamente rallentato, dice lunedì.
 
ivandurak:
Intenso rallentamento, dice lunedì.
Oh, guerra delle stronzate!
