Non riesco a capire perché i valori EURUSD high, low, open, close sono gli stessi?

Ho usato la funzione CopyRates per testare 22 coppie di valute e solo EURUSD high, low, open, close hanno lo stesso numero.

Ho provato a usare un'altra società di intermediazione, ma i risultati sono stati gli stessi.

Ho provato tutti i timeframe, tutti uguali per EURUSD, i valori High-Low danno 0.

La figura mostra i valori High-Low per 22 coppie di valute.

pusheax:
Provato tutti i timeframe, tutti uguali per EURUSD, High-Low è 0.

La figura mostra i valori High-Low per 22 coppie di valute.

Solo il modo (codice) per ottenere le quotazioni per calcolare i "valori Alto-Basso" non è specificato.

 
Yedelkin:

Solo il metodo (codice) di ottenere le quotazioni per ottenere il "valore Alto-Basso" non è specificato.

Dovrebbe essere speciale per EURUSD?
 
pusheax:
Dovrebbe essere speciale per EURUSD?

Ripeto: "Il metodo (codice) di ricezione delle citazioni non è specificato". Quale dovrebbe essere tale codice "per EURUSD" - questa è la prossima domanda.

 
Yedelkin:

Ripeto: "Il metodo (codice) di ricezione delle citazioni non è specificato". Quale dovrebbe essere questo codice "per EURUSD" è la prossima domanda.

Se l'Expert Advisor funziona in modalità reale, tutto è a posto.

Ma nello Strategy Tester per EURUSD i valori alti e bassi sono uguali.

Penso che abbiamo solo bisogno di correggere la cronologia per EURUSD del tester di strategia e questo è tutto.

costruire 586

dopo l'installazione di un nuovo disco rigido, il terminale mt5 ha smesso di salvare nome utente e password, ora ogni volta che si avvia li chiede di nuovo, "salva le impostazioni personali e i dati all'avvio" è selezionato

qualche suggerimento su come risolvere il problema?

 

Cosa significherebbe e come correggerlo?


 
Perché c'è una così grande differenza, a parità di condizioni, nel consumo di risorse quando il terminale è aperto (sul desktop) e minimizzato?

Aprire:

In minimizzato:

 
tol64:

Perché c'è una così grande differenza, a parità di condizioni, nel consumo di risorse quando il terminale è aperto (sul desktop) e minimizzato?

Aprire:

In minimizzato:

E cosa fa il terminale, l'ottimizzazione, i test, gli esperti, gli indicatori...?
