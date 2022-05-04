Errori, bug, domande - pagina 652
Non riesco a capire perché i valori EURUSD high, low, open, close sono gli stessi?
Ho usato la funzione CopyRates per testare 22 coppie di valute e solo EURUSD high, low, open, close hanno lo stesso numero.
Ho provato a usare un'altra società di intermediazione, ma i risultati sono stati gli stessi.
Ho provato tutti i timeframe, tutti uguali per EURUSD, i valori High-Low danno 0.
La figura mostra i valori High-Low per 22 coppie di valute.
Solo il modo (codice) per ottenere le quotazioni per calcolare i "valori Alto-Basso" non è specificato.
Dovrebbe essere speciale per EURUSD?
Ripeto: "Il metodo (codice) di ricezione delle citazioni non è specificato". Quale dovrebbe essere tale codice "per EURUSD" - questa è la prossima domanda.
Se l'Expert Advisor funziona in modalità reale, tutto è a posto.
Ma nello Strategy Tester per EURUSD i valori alti e bassi sono uguali.
Penso che abbiamo solo bisogno di correggere la cronologia per EURUSD del tester di strategia e questo è tutto.
costruire 586dopo l'installazione di un nuovo disco rigido, il terminale mt5 ha smesso di salvare nome utente e password, ora ogni volta che si avvia li chiede di nuovo, "salva le impostazioni personali e i dati all'avvio" è selezionato
qualche suggerimento su come risolvere il problema?
Perché c'è una così grande differenza, a parità di condizioni, nel consumo di risorse quando il terminale è aperto (sul desktop) e minimizzato?
Aprire:
In minimizzato:
