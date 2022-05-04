Errori, bug, domande - pagina 569

Nuovo commento
 

Nel tester, se si fa il test dal 2000 sulle barre giornaliere in modalità"Solo prezzi di apertura" ha trovato un'omissione. Cioè, ecco il risultato normale in modalità"OHLC su M1":

E qui è in modalità"Solo prezzi di apertura":

Approssimativamente dal 2002 al 2006 salta.

---

A qualcuno è successo questo?

 

Il tester si rifiuta di fare scambi. Se installato da Metatrader5 gli EAs funzionano bene, entrambi impostano ordini sl e tp e aprono trade. Ma non appena MetaTrader5 viene aggiornato, il tester non fa un solo trade. Riavviarlo non aiuta.

PS. Non ho trovato un thread simile nella ricerca, quindi non giurare.

 
ire9589:

Il tester si rifiuta di fare scambi. Se installato da Metatrader5 gli EAs funzionano bene, entrambi impostano ordini sl e tp e aprono trade. Ma non appena MetaTrader5 viene aggiornato, il tester non fa un solo trade. Riavviarlo non aiuta.

PS. Non ho trovato un thread simile nella ricerca, quindi non giurare.

In caso di problemi con gli aggiornamenti di LiveUpdate, si raccomanda di reinstallare completamente il terminale client.
 
Cmu4:

Signori, potete dirmi dove potrebbe essere il problema.

C'è una funzione per chiudere l'intero volume degli ordini per un simbolo. Il terminale è inondato da errori di tale contenuto:

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 failed instant sell 0.20 EURUSD at 1.34542 [Richiesta non valida]

Ecco il codice della funzione:

Il tuo problema è attualmente risolto aggiungendo 2 righe dopo l'annuncio delle strutture di trading.

   ZeroMemory(mrequest);
   ZeroMemory(mresult);
 
Valmars:

La nuova build ha smesso di copiare strutture semplici nel loop. Ecco uno script di prova:

Grazie, l'abbiamo riprodotto. Lo aggiusteremo.

 

Se "Graph on top" è selezionato nelle proprietà del grafico, il tempo sulla barra inferiore della linea verticale non corrisponde visivamente al tempo sul grafico.

Se "Grafico dall'alto" è disattivato, tuttavia, tutto è normale.

 

voci aggiunte


ZeroMemory(richiesta);

ZeroMemoria(risultato);

dopo aver dichiarato le strutture commerciali ==> tutto ha funzionato ==> come un orologio!

 
alexvd:

Il tuo problema è attualmente risolto aggiungendo 2 righe dopo l'annuncio delle strutture di trading.

Se OrderSend() viene eseguito più volte all'interno della funzione utente,

allora ZeroMemory(result) deve essere eseguito prima di ogni OrderSend()?

 
MoneyJinn:

Se OrderSend() viene eseguito più volte all'interno di una funzione utente,

allora ZeroMemory(result) deve essere eseguito prima di ogni OrderSend()?

Direi non prima della chiamata OrderSend(), ma dopo ogni dichiarazione della struttura di scambio.
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderSend - Документация по MQL5
 

Se l'Expert Advisor lavora online, carica i dati dalla directory \MetaTrader 5\MQL5\Files. Come posso caricare i dati da un file quando provo l'espert?

1...562563564565566567568569570571572573574575576...3184
Nuovo commento