Imposta sempre esplicitamente i valori per tutte le barre negli indicatori. Leggete l'articolo Indicatore per indicatore in MQL5:
Grazie, mi ha aiutato molto.
Ma questo porta a un'altra domanda: perché permettere al terminale di riempire il buffer degli indicatori con della spazzatura?
Non si può assegnare automaticamente alle barre inutilizzate un certo valore di EMPTY_VALUE?
Se siete interessati, condivido il risultato della corrispondenza con il Service Desk riguardo alla possibilità di chiudere una posizione con un volume inferiore alla dimensione minima del lotto:
Possiamo formulare una regola unificata in un caso simile?
Se non c'è una posizione aperta sullo strumento, un'operazione può essere eseguita con un volume non inferiore al lotto minimo.
Se c' è una posizione aperta su un simbolo, un'operazione su di esso può essere eseguita/inviata con qualsiasi volume multiplo del lotto minimo (ma solo fino alla completa compensazione/chiusura della posizione aperta).
Sì, assolutamente corretto.
Lasciatemi fare una domanda compromettente - molto interessante,
su una subroutine spyware che invia file .ech dal terminale....
Ho discusso l'argomento con un programmatore (se ce ne fosse uno solo),
che nei terminali soprattutto in mt4 (qualcuno ha confessato) e non necessariamente in mt5
c'è una subroutine o qualcosa del genere.... che controlla e inoltra gli ex,
Non mi aspetto risposte sincere, ma mi chiedevo se qualcuno sa davvero
cos'è e perché alcune persone hanno paura di perdere i loro dati EA,
TIPO - non diventerà ricco in pace :-_ )
Circa tutto quanto sopra:
1. A chi lo inviano e come, e soprattutto, perché? Pertanto, dobbiamo chiarire cosa intendete voi o questi programmatori.
2. Per quanto riguarda MT5 - non ne sono sicuro, ma personalmente non ho incontrato alcun file decompilato, e non ne ho nemmeno sentito parlare (finora è accettato che nessuno, tranne gli sviluppatori del linguaggio, sia in grado di fare queste cose). A proposito, quanto bene può gli sviluppatori stessi per decompilare anche non so.
Gli sviluppatori non hanno bisogno di questi file, nel complesso hanno già abbastanza problemi per conto loro (basta non pensare che ogni 100 EA non sia un graal che affonda). Naturalmente, le società di intermediazione e i broker sono interessati a loro, ma possono praticamente farne a meno (e lo fanno), e nessuno parlerà loro del nucleo del complesso di trading (riguardo alla decompilazione in particolare), per ovvie ragioni.
Naturalmente stiamo parlando del lavoro disonesto di una certa parte dei broker, che di solito sono chiamati "cucine".
3) Per quanto riguarda MT4 - cosa c'è da rubare così abilmente? Come ho detto sopra, gli sviluppatori e i broker non sono interessati (questi ultimi, se vogliono, possono calcolare la strategia di trading o comprare / scaricare una delle varianti del codice).
Inoltre, ci sono un sacco di appassionati che, da un lato, cercano di proteggere il codice dei progetti scritti in MQL4, e dall'altro, cercano di entrare in *.ex4.
Lasciatemi fare una domanda compromettente - molto interessante,
Ho risposto personalmente a questa domanda spesso posta più di una dozzina di volte. Potete indovinare la risposta.
Suggerisco di usare il buon senso e di considerare la reputazione dell'azienda.
ps: per sicurezza, ripeto "il terminale non invia nulla di personale e non ruba".
Grazie per la risposta, ma non ho menzionato individui e aziende specifiche,
Ma sono d'accordo con Interesting sui DC.
possono riempire il terminale con roba che Norton non noterà nemmeno, semplice
Non possono riempire il terminale con nulla. Sia legalmente (è rigorosamente indicato nei nostri contratti con i broker) che fisicamente.
Aprite qualsiasi programma che viene fornito con i nostri terminali e guardate i dettagli, specialmente la firma digitale:
Una firma digitale valida significa che il file è stato effettivamente creato da MetaQuotes Software Corp. e che il file non è stato modificato. Thawte garantisce l'accuratezza di queste informazioni.
Puoi dirmi se ci sono piani per introdurre il carattere di tabulazione ("\t") in funzioni come comment/print/alert?
Non ho detto che i broker/DC "riempiono" il terminale di roba.
Il nucleo del terminale è lo stesso per tutti i broker, l'unica questione riguarda le impostazioni del server (anche il nucleo non può essere cambiato dal broker) e le caratteristiche aggiuntive che il broker ha.
Un broker onesto, specialmente uno che trasferisce tutte le transazioni sul mercato reale, non si preoccupa del sistema e di come il trader fa trading. È importante per lui seguire le regole del commercio.
Per tutti i tipi di società di "cucina", che spesso non collocano nemmeno le loro posizioni sul mercato, è molto importante sapere come esattamente un trader di "successo" (qui intendiamo il rapporto tra il deposito e il profitto medio mensile) fa trading.
Ma per "lavorare" con tali trader non hanno bisogno di sapere quale Expert Advisor usa il trader (anche se a volte può essere determinato), perché i trade possono essere analizzati dal server.
Raccogliendo le statistiche sulla storia di un singolo trader (o di un gran numero di trader) per un certo periodo, il broker può facilmente analizzare gli scambi e capire che, per esempio, il "cliente" usa un martin con raddoppio e la possibilità di impostare fino a 10 ginocchia.
Sapendo questo, alcuni broker (non c'è bisogno di raggrupparli tutti sotto lo stesso tetto) hanno spesso il desiderio di liberare il trader dai super profitti e dalle illusioni sul conto di GRAILS.
Se lo stile di trading "cucina" non sembra troppo pericoloso (per loro, ovviamente) una particolare strategia non ha molta importanza. Un tale conto sarà semplicemente coperto a spese di altri clienti o fondi aziendali.
PS
Naturalmente, c'è un'opzione quando un broker non "contrasterà" un particolare trader e anche viceversa, userà il suo commercio come un segnale per se stessi. Ma questo è anche abbastanza normale e non è un argomento di discussione su questo forum.