Errori, bug, domande - pagina 304
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Prendo questa funzione da MQL5 Reference / Language Basics / Functions
Ma il compilatore stampa '(' - il punto e virgola è atteso
Cosa significa?
Ho controllato usando l'esempio della modifica (sostituendo il primo parametro passato). Tutto è OK, non si sono verificati errori.
L'esempio di aiuto corretto assomiglia a questo
Ho potuto ottenere un messaggio come il tuo personalmente solo in un test, quando ho sostituito la prima parentesi graffa con una rotonda. Poi ho ricevuto questo messaggio
'(' - il punto e virgola è atteso
Se il numero di parentesi (destra e sinistra) non corrisponde, viene generato il seguente avviso
';' - token inaspettato
'}' - il punto e virgola è previsto
PS
Se provo a compilare l'esempio attuale (con una "a" russa) il compilatore genera un errore come dovrebbe
'a' - identificatore non dichiarato
Non inventare per gli altri cose che non ci sono :) Il simbolo è stato fissato subito nell'editor, come una cosa ovvia. L'errore si verifica quando il cursore è davanti alla parentesi di apertura, non prima del carattere 'a'. Essendo umanamente attento, avresti dovuto notarlo nel commento del compilatore citato.
La domanda rimane: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
Spiegazione. La domanda è sorta, non perché mi siedo e compilo stupidamente esempi dal libro di riferimento, ma perché questo messaggio di errore appare quando creo una funzione funzionante. Il riferimento all'esempio di riferimento non cambia nulla. Potete anche rimuovere la descrizione degli argomenti dall'intestazione - il problema persiste.
Sì, ha un errore, molto probabilmente non collegato a questo esempio....
Devi guardare l'intero codice...
Prendo questa funzione da MQL5 Reference / Language Basics / Functions
Ma il compilatore stampa '(' - il punto e virgola è atteso
Cosa significa?
La lettera nell'esempio è stata corretta, ma questo è esattamente il tipo di errore che non potevamo ottenere. Puoi fornire il codice completo in modo da poterlo riprodurre?
Grazie a tutti per l'attenzione alla domanda! Il fatto è che non c'è un "codice completo" che possa avviare un errore. Ho appena deciso di controllare l'affermazione da un libro di testo C++ che il valore di una variabile esterna, che viene passata a una funzione come argomento, non può essere cambiato dalla funzione (o qualcosa del genere - beh, dal campo dell'auto-educazione). Ho creato una funzione primitiva per controllare - il compilatore genera un errore. Ho fatto riferimento al riferimento, ho copiato l'esempio, ho corretto il simbolo nell'esempio - ancora lo stesso errore. Ho provato a inserire la funzione in un modello di script e nel modello Expert Advisor, l'errore non cambia. Infatti, il "codice completo" consiste solo nella funzione dell'esempio, che è stata inserita nel corpo vuoto della funzione onTick() o onStart().
Posterò tale codice pseudo-completo in serata, ma non so se aiuta. Cercherò anche di sovraccaricare il computer, visto che è stato usato in modalità "vai a dormire e torna indietro" per una settimana.
La lettera dell'esempio è stata corretta, ma non è stato possibile ottenere questo esatto errore. Puoi fornire il codice completo in modo da poterlo riprodurre?
In qualche modo questo viene riprodotto così.
Bene, state cercando di definire una funzione all'interno di un'altra - questo è inaccettabile. La sezione delle chiamate di funzione ve lo dice esplicitamente:
Una funzione può essere dichiarata o descritta ovunque nel programma globalmente, cioè fuori da altre funzioni. Una funzione non può essere dichiarata o descritta all'interno di un'altra funzione.
Bene, state cercando di definire una funzione all'interno di un'altra - questo è inaccettabile. La sezione delle chiamate di funzione lo dice esplicitamente:
Grazie per il chiarimento! Esattamente il mio caso.
La conoscenza teorica non garantisce la correttezza della sua applicazione nella pratica :) Errore mio.
Costruire 392.
Quando si cancella un grafico, questo non appare nella lista dei cancellati. Risulta che la voce di menu File>Open Deleted non funziona.
Accidentalmente chiuso (invece di dispiegare) il grafico, sperando di vederlo in quelli cancellati, e poi ...
Costruire 392.
Quando si cancella un grafico, questo non appare nella lista dei cancellati. Risulta che la voce di menu File>Open Deleted non funziona.
Accidentalmente chiuso (invece di dispiegare) il grafico, sperando di vederlo in quelli cancellati, e poi ...
Spuntare la casella.
Alcuni agenti non si avviano da remoto, ecco il log:
Anche se via localhost questo agente funziona localmente.
Quale potrebbe essere la ragione?