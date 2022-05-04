Errori, bug, domande - pagina 244
Speriamo che gli sviluppatori ci ascoltino ancora e ci aiutino a catturare questo bug galleggiante....
Da un paio di giorni il terminale si spegne quando si apre la finestra del tester. Quale potrebbe essere il problema...?
SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
Ecco la risposta degli sviluppatori: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Ciao!
Potete dirmi se quando si fanno i test con l'"algoritmo genetico" alcune combinazioni di variabili di input vengono saltate e non vengono testate.
Domanda: è fatto apposta?
Guarda Modalità di ottimizzazione e l'articolo Algoritmi genetici - apparato matematico
Inoltre, c'è un articolo qui Algoritmi genetici - È semplice!
Accidenti, ho scritto al servizio assistenza una settimana fa, ma non mi hanno dato una risposta sensata. Hanno annunciato l'errore quando l'ho capito da solo. Tubi.
Aiuto! L'indicatore funziona bene, visualizza e calcola tutto, ma
quando arriva un nuovo tick, va a zero e le linee sono costruite di nuovo, ecco uno screenshot
e poi questo:
e tutto torna alla normalità:
E poi di nuovo all'arrivo di una nuova zecca. Forse qualcuno ha...
Sembra azzerarsi in questa funzione (all'arrivo del tick)
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));
double d1=A1/1000.0*b1;
doppio d2=A2/1000.0*b2;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));