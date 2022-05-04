Errori, bug, domande - pagina 244

AlexSTAL:

Speriamo che gli sviluppatori ci ascoltino ancora e ci aiutino a catturare questo bug galleggiante....

Ho esattamente la stessa cosa (dato che a volte metto il computer a dormire). Il server MQ. Si cura scuotendo il grafico con il mouse. Per quanto riguarda servicedesk, lavorano con la mia richiesta. Ieri ho ricevuto una domanda "puoi chiarire con quale punto di accesso stava lavorando il terminale? Non sono stato in grado di chiarire perché non ho trovato alcuna informazione del genere nel registro. Quindi, se la vostra sessione attuale non viene interrotta e c'è un problema, scrivete al Service Desk e chiedete del "punto di accesso".
 
SoundChip:

Da un paio di giorni il terminale si spegne quando si apre la finestra del tester. Quale potrebbe essere il problema...?

Qui, si scopre che c'è un limite al numero di variabili definite tramite input - 80. Poi il tester inizia ad avere un glitch e spegne il terminale.
 

SoundChip:
Ecco la risposta degli sviluppatori: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
  • www.mql5.com
При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал.
 
Yedelkin:
Ecco la risposta degli sviluppatori: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Accidenti, gli ho mandato un'email una settimana fa, ma non mi hanno dato una risposta sensata. Hanno annunciato l'errore quando l'ho capito da solo. È un tubo.
 

Ciao!

Potete dirmi se quando si fanno i test con l'"algoritmo genetico" alcune combinazioni di variabili di input vengono saltate e non vengono testate.

Domanda: è fatto apposta?

  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
gisip:

Ciao!

Potete dirmi se quando si fanno i test con l'"algoritmo genetico" alcune combinazioni di variabili di input vengono saltate e non vengono testate.

Domanda: questo è fatto apposta?


Guarda Modalità di ottimizzazione e l'articolo Algoritmi genetici - apparato matematico

Inoltre, c'è un articolo qui Algoritmi genetici - È semplice!

 
SoundChip:
Accidenti, ho scritto al servizio assistenza una settimana fa, ma non mi hanno dato una risposta sensata. Hanno annunciato l'errore quando l'ho capito da solo. Tubi.
Non hanno trovato la tua richiesta.
 
SoundChip:
Accidenti, ho scritto al servizio assistenza una settimana fa, ma non mi hanno dato una risposta sensata. Hanno annunciato l'errore quando l'ho capito da solo. Tubo.
Scusa, è venuto fuori che ho scritto al forum e non al servicedek:)
 

Aiuto! L'indicatore funziona bene, visualizza e calcola tutto, ma

quando arriva un nuovo tick, va a zero e le linee sono costruite di nuovo, ecco uno screenshot


e poi questo:



e tutto torna alla normalità:



E poi di nuovo all'arrivo di una nuova zecca. Forse qualcuno ha...

 

Sembra azzerarsi in questa funzione (all'arrivo del tick)


b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));

double d1=A1/1000.0*b1;
doppio d2=A2/1000.0*b2;

ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));
