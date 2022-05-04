Errori, bug, domande - pagina 241

Vigor:
Esempio con commenti

Grazie, l'errore è stato corretto.
 

Ciao!

Questo è il mio primo post qui, quindi prima di tutto voglio ringraziare gli sviluppatori della piattaforma di trading MetaTrader.Ottimo prodotto! Buona fortuna a voi.


Ho una domanda.

Ho deiterminali clientMetaTrader installati su due macchine, un client ha la seguente lista di server da collegare

scr1

L'altro cliente:

scr2

Quando si scarica lo storico, i dati storici scaricati da un cliente sono diversi dai dati storici dell'altro cliente. E naturalmente, il test dell'Expert Advisor di trading su queste macchine dà risultati diversi.


Per favore, spiegate la situazione.

 

Nel primo caso, avete aperto un conto di trading sul server Alpari, e nel secondo caso, sul nostro server demo (MetaQuotes-Demo).

Quando si apre un conto demo, selezionare MetaQuotes-Demo o aggiungere l'indirizzo access.metatrader5.com:443 alla lista dei server ed evidenziare il conto su di esso.

 
Almirian:

Per favore, spiegate questa situazione.

Vi state collegando a diversi server che hanno storie diverse.
 

Renat e Rosh - grazie per la risposta, ma la domanda è: quale di queste storie è rilevante (cioè veramente la storia)?

Il fatto che server diversi abbiano dati storici diversi è un fatto e questo è chiaro, ma perché sia così non è chiaro. Le differenze sono abbastanza grandi e di conseguenza influenzano criticamente la configurazione dell'Expert Advisor.

 

Allora perché farlo?
 
... Che server diversi abbiano dati storici diversi è un fatto e questo è chiaro, ma perché è così poco chiaro...

Perché dovrebbero essere uguali?

 
Almirian:

Renat e Rosh - grazie per la risposta, ma la domanda è: quale di queste storie è rilevante (cioè veramente storia)?

Che server diversi abbiano dati storici diversi è un fatto ed è chiaro, ma perché sia così non è chiaro. Le differenze sono abbastanza grandi e di conseguenza influenzano criticamente la configurazione dell'Expert Advisor.

La storia di MQ è considerata rilevante. Questa questione è stata sollevata molte volte in precedenza; la fonte delle differenze è stata citata come le carenze (indifferenza) da parte dei singoli broker ai dati storici.
 
Yedelkin:
La storia di MQ è considerata rilevante. Questo problema è stato sollevato molte volte in precedenza; la fonte delle discrepanze è stata citata come una svista (indifferenza) da parte dei singoli broker ai dati storici.

Perché i broker sbagliano la storia?

O i broker passano il loro tempo a deformarlo?

 
Jager:

Perché i broker hanno una storia sbagliata?

O i broker si prendono il loro tempo per deformarlo?

Come ho capito dalle discussioni, i broker non spendono il loro tempo per migliorare (aggiornare, caricare la "giusta") storia. Per esempio, gli spread sono apparsi nella storia, ma il broker non ha scaricato il database aggiornato.
