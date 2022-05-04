Errori, bug, domande - pagina 241
Esempio con commenti
Ciao!
Questo è il mio primo post qui, quindi prima di tutto voglio ringraziare gli sviluppatori della piattaforma di trading MetaTrader.Ottimo prodotto! Buona fortuna a voi.
Ho una domanda.
Ho deiterminali clientMetaTrader installati su due macchine, un client ha la seguente lista di server da collegare
L'altro cliente:
Quando si scarica lo storico, i dati storici scaricati da un cliente sono diversi dai dati storici dell'altro cliente. E naturalmente, il test dell'Expert Advisor di trading su queste macchine dà risultati diversi.
Per favore, spiegate la situazione.
Nel primo caso, avete aperto un conto di trading sul server Alpari, e nel secondo caso, sul nostro server demo (MetaQuotes-Demo).
Quando si apre un conto demo, selezionare MetaQuotes-Demo o aggiungere l'indirizzo access.metatrader5.com:443 alla lista dei server ed evidenziare il conto su di esso.
Renat e Rosh - grazie per la risposta, ma la domanda è: quale di queste storie è rilevante (cioè veramente la storia)?
Il fatto che server diversi abbiano dati storici diversi è un fatto e questo è chiaro, ma perché sia così non è chiaro. Le differenze sono abbastanza grandi e di conseguenza influenzano criticamente la configurazione dell'Expert Advisor.
... да, это похоже на на рекурсию ...
Perché dovrebbero essere uguali?
La storia di MQ è considerata rilevante. Questo problema è stato sollevato molte volte in precedenza; la fonte delle discrepanze è stata citata come una svista (indifferenza) da parte dei singoli broker ai dati storici.
Perché i broker sbagliano la storia?
O i broker passano il loro tempo a deformarlo?
