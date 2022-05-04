Errori, bug, domande - pagina 129
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ha confrontato i dati ricevuti dopo ogni tick con il grafico M1. A volte il grafico M1 non mostra i dati se il tick è avvenuto alle hh:mm:01 o alle hh:mm:59 e l'aspetto delle candele diventa diverso dal previsto.
Potrebbe descriverlo più dettagliatamente?
Ho notato questo su un conto demo NordFX-Server quando stavo scrivendo tutti i tick nel mio database su MS SQL server. Ecco il tempo di tick e quotazioni, data 14.09.2010 (EURUSD):
14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847
14:12:01 1,2842
MetaTrader 5 build 324 (08 settembre 2010)
1. Avevi MetaEditor aperto con testo modificabile o test in esecuzione quando hai premuto "Restart"?
2. Dopo aver premuto "Restart" e chiuso il terminale, si è avviato da solo o l'hai avviato manualmente?
Se lo esegui da solo, approssimativamente quanto tempo dopo aver chiuso il terminale lo hai avviato manualmente? (5-30-60 secondi?)
3. Hai qualche antivirale installato?
1. il MetaEditor era aperto con testo modificabile.
2. una volta MT si è avviata da sola (ma ho dovuto aspettare a lungo - sec 60..120), la seconda volta ho avviato MT da sola, ma anch'essa, "rotolava" non velocemente...
3. È installato un Kaspersky con licenza.
appena scoperto per caso... come ho ottenuto il prezzo dell'eurodollaro di 1,29559553 nel terminale?
Ha confrontato i dati ricevuti dopo ogni tick con il grafico M1. A volte il grafico M1 non mostra i dati se il tick è avvenuto alle hh:mm:01 o alle hh:mm:59 e l'aspetto delle candele diventa diverso dal previsto.
appena scoperto per caso... come ho ottenuto il prezzo dell'eurodollaro di 1,29559553 nel terminale?
Ciò significa che questa posizione è il risultato di diversi scambi in un dato simbolo. Di conseguenza, si vede un prezzo medio ponderato della posizione.
Wow... pensavo fosse un glitch...
Suggerisco all'amministrazione di fare almeno due topic in un posto ben visibile con solo post (fatti, codice specifico) sull'argomento, SENZA discussione
1. Migrazione da MQL4 a MQL5.
2. I segreti di MQL5.
Dmitriy2:
Suggerisco all'amministrazione di fare almeno due topic in un posto ben visibile, con solo post (fatti, codice specifico) sull'argomento, SENZA discussione
1. Migrazione da MQL4 a MQL5
2. I segreti di MQL5
1. Com'è senza discussione? E parlare...? :)
2. I segreti sono segreti che certe persone devono conoscere...
1. Cosa intendi per "nessuna discussione"? E parlare...? :)
2. I segreti sono segreti che certe persone devono conoscere...
No, è quando hai parlato, hai capito e il risultato è in quel thread. Sai, come un fatto.
E i segreti sono come il prezzo medio ponderato, ecc. e un sacco di altre cose che si imparano per caso.