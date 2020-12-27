Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Gli scienziati si sono divertiti con questo, c'è una lista di riferimenti in fondo. Il punto per noi è nella scala dei numeri, che è impossibile risolvere un problema complicato nella nostra vita con una semplice enumerazione in un tempo ragionevole. Cioè, non si può programmare descrivendo delle sequenze. È necessario collegare o meccanismi conosciuti, che la natura ha visto, o inventare il proprio per gli stessi numeri di anni.
Quello che non può essere un semplice overshoot, forse non è un semplice overshoot. Mi sono ripetutamente interrogato sui programmatori che pensano così male del loro campo. Con un tale atteggiamento e prospettiva, è generalmente possibile progredire, ma non lontano o non nella direzione dello sviluppo. E lei è molto giovane per un atteggiamento così distruttivo nel suo campo. :)
È davvero più facile utilizzare i meccanismi esistenti che crearne di artificiali. Ho già espresso questa idea qui. Non è che sia impossibile creare qualcosa di nuovo, separato o anche qualcosa di nuovo. Ma gli obiettivi sono completamente diversi. Quindi manipolano ciò che è in natura. Senza alcun riguardo per la vita o la morte. Niente di sacro.
Ladurata di vita dell'universo è di ~13 miliardi di anni. Ce la farà?
Temo di no :(. Infatti questo numero è preso dalla BBC - ed è il limite matematico a cui l'umanità arriverà.... almeno per ora..... Anche difficile da credere che il numero non può essere scritto più di 10^10^123 bit (fisicamente) - e regolato che mai a tutti, nemmeno dopo miliardi di anni di sviluppo
Sono stato ripetutamente sorpreso da programmatori che pensano così male del loro campo.
Beh guarda, l'esperienza appesantisce la mente. Quando la mente è libera dalla conoscenza in un campo, si può fantasticare molto irrealisticamente. Quando si comincia a studiare un campo, si diventa familiari con i confini di quel campo. E ci si racchiude in quei confini. La conoscenza ti permette di risolvere problemi che non eri in grado di risolvere prima, ma fonda la mente, creando più pessimismo. Tale è la rivincita.
Ladurata di vita dell'universo è di ~13 miliardi di anni.
C'è un individuo che si è messo in una posa del loto. Vorrei che gli venisse un singhiozzo. :)
Il tempo non è un parametro assoluto, Alexei. E anche alcune sfere della scienza a volte balbettano su questo (anche se non si va oltre il singhiozzo). E l'universo è anche una nozione condizionata. Quello che voglio dire... quando il programma stabilito (e qualsiasi scienza accademica non è altro che un programma stabilito), limitato da una ristretta specificità, comincia a definire dal suo formato ciò che non è prescritto, ne esce qualcosa che è irreale e non ha senso applicare ai fenomeni e ai processi, le cui immagini non si riflettono nelle sue matrici e algoritmi.
Questa tua espressione, come quella sulle scimmie, parte da una X vuota, oltre la quale ci può essere un numero infinito di valori non solo lineari, ma anche diversi dai valori lineari. Ma conduce attraverso una formula matematica lineare ad un valore specifico. E tali conclusioni non possono essere etichettate se non come schizofrenia...
Beh, guarda, l'esperienza appesantisce la mente. Quando la mente è libera dalla conoscenza di un settore, si può fantasticare molto irrealisticamente. Quando si comincia a studiare un campo, si diventa familiari con i confini di quel campo. E ci si rinchiude in quei confini. La conoscenza ti permette di risolvere problemi che non eri in grado di risolvere prima, ma fonda la mente, creando più pessimismo. Questo è il prezzo da pagare.
Sì, mi ricordo in cosa sono incappati i nostri tentativi nello stesso thread. Ma pensa a questo: tutte le scoperte più o meno significative sono state fatte non da coloro che hanno caricato il loro cervello con le immagini delle barriere di cui tu parli, ma da coloro che hanno superato queste barriere attraverso una visione diretta del mondo, e non attraverso le immagini convenzionali prescritte in una particolare scienza in un particolare momento.
Sì? Dovrò leggerlo. Dove è scritto?
andare direttamente nel motore di ricerca - ci sono così tante copie rotte che metà di Internet è inondata ... i matematici sono divertenti e altrettanto fatti come noi :-)
anche "il cervello di Boltzmann", che a) probabilmente era, b) se "a" è corretto, allora siamo dentro di lui, siamo la sua paranoia :-)
ci sono misure cantoriali, ma per una cosa del genere bisogna prenderlo già sul petto
Infatti, in che modo l'intelligenza artificiale ha davvero aiutato il mercato azionario?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386
Non c'è ancora una fine in vista.
ma dovresti essere sul tuo petto per questo.
Vitaly, hai le idee chiare in questo campo. Forse alcune delle tue fantasie gratuite troveranno conferma. Non criticherò subito, per non spaventare l'idea.
E in base a quali parametri distinguete le cosiddette fantasie libere dalla visione realistica? Come si fa a distinguere tra Zeland ed Einstein, Newton o Galileo? Se in origine si ha, come dice lei, una "mente pura"?
Con una "mente pura" in vena non c'è proprio nulla da fare in questo mondo. Si agiterà in libere fantasie fino a quando non sarà caricato con le immagini di obiettivi, coordinate e barriere di cui il regime attuale ha bisogno.