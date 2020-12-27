Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 10
Quando si parla di come si fa il brainstorming, di solito ci sono esperti che si occupano dell'argomento. E se un genio funziona, credo che lo veda solo nella sua mente. È possibile per una persona non addestrata colpire accidentalmente il bersaglio, probabilmente sì. Ma quanto tempo ci vorrà? Ho ancora bisogno di un'idea di cosa cercare e dove cercare.
Dalla nostra lunga conversazione, non capisco bene, stiamo cercando qualcosa o ci stiamo solo scambiando opinioni?
Uno interferisce con l'altro? Accade spesso che anche in dialoghi apparentemente senza senso, si possa inciampare in certe scoperte. Di nuovo, dipende dai modi di percezione dei portatori. Qualcuno può essere sempre in modalità svago e percepire qualsiasi dato come un'opzione per farsi una risata o per sottolineare la propria importanza.
Questa è l'illusione dei sensi, con fini inutili che si uniscono, muovendosi verso AD su una strada inutile.
Molto colpito da questo articolo sui mozzihttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ del 2017. Sono passati 3 anni e qual è il progresso? Dov'è l'IA conversazionale? Perché non è stato ancora visto e sentito? Una tale tecnologia difficilmente potrebbe essere classificata o nascosta. Non sono andati avanti?
Quando ho sfogliato l'articolo, era come se stessi leggendo i miei stessi pensieri narrati da qualcun altro. Solo che non c'è un briciolo di filosofia, ma il livello di comprensione di tutto il resto è fuori scala. Per questo mi chiedo perché non c'è niente di completo... Non hai abbastanza filosofia?))
Peter,
Se il tuo inglese è buono, ti consiglio il canale youtube tematico di Alex Friedman.
In poche parole, il termine AI è stato smontato dai marketer, ci sono fotocamere per cellulari con AI, i sistemi di riconoscimento facciale sono anche AI, gli MFP con intelligenza artificiale rilevano il tipo di documento che viene scansionato (ordine, promemoria, fattura, ecc., ecc.). Ecco un altro esempio impressionante dell'uso dell'IA stretta da Google https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59. Sberbank ha recentemente avuto un servizio simile di notifica telefonica per le offerte speciali.
L'intelligenza artificiale ristretta non ha sorpreso nessuno per molto tempo. Non c'è nessun passo avanti nell'intelligenza artificiale in senso lato o nell'IA generale e non è previsto.
Perché no, ecco una scimmia abbastanza intelligente che discute con un mentore.
"Intelligenza" è solo una parola. L'artificiale non può essere intelligenza per davvero. Sta lavorando con una base di conoscenza. Tecniche per raccogliere la "conoscenza", estrarre i dati dal database e riassumerli. Questo è in realtà ciò che si chiama intelligenza artificiale. È qui che sta andando il lavoro - come preparare la base di "conoscenza", come "estrarre" rapidamente la conoscenza da essa, come generalizzarla. In generale, c'è poco di interessante, ma i militari non sono infantilmente interessati.
Un'ameba senza neuroni, perché essa stessa è come un neurone, combina la funzione di un neurone con il suo corpo fisico. C'è anche la fotosintesi, e per qualche forza, le piante si allungano e si girano verso la luce e gli ostacoli rotondi - non peggio di un'ameba.
C'è anche la fotosintesi, e per qualche forza le piante si allungano e si girano verso la luce, ostacoli rotondi - non peggio di un'ameba.
Oooh, giusto. Ci sono leggi nel mondo che sono intelligenza. Non l'intelligenza di un punto umano, ma l'intelligenza globale. È difficile ripetere una cosa del genere. Se parti del processo sono più o meno chiare: reazioni chimiche, leggi fisiche (che accettiamo anche con riserve), allora la comprensione della forza motrice del mondo è un disastro.