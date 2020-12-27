Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 16
Sto pensando in altre direzioni, Alexander. È triste vedere le persone in inferiorità numerica rispetto agli aspirapolvere...
Non giudicare e non essere giudicato.
Per te sono molto stupido? Non giudicare e non essere giudicato
Non giudicare e non sarai giudicato.
Non prenderla sul personale. Mi sono espresso in senso generale per una questione di principio, non in riferimento a te. È la seconda volta che prendi un linguaggio neutro come un insulto personale.
Merda, sono ubriaco anch'io))))) Questa è buona). Ci si sente bene, e più profondo diventa, migliore è il mondo))))
Grazie per il chiarimento - pensavo davvero che tu fossi negativo nei miei confronti, scusa!!!
Ti distraggo un po' dalla polemica:) Nei commenti precedenti da qualche parte in questo thread c'era una discussione sul 'cervello boltzmanniano'... Ho letto un po' e mi sono imbattuto in questo suggerimento:"Secondo il teorema della scimmia infinita, una scimmia astratta che colpisce i tasti della macchina da scrivere all'infinito finirà per digitare un dato testo ad un certo punto / © Wikipedia/New York Zoological Society".
Sono molto interessato a questo, così ho appena abbozzato uno script per digitare casualmente un ennesimo numero di righe con un ennesimo numero di caratteri... Il risultato suggerisce che questa è un'ipotesi molto, molto poco plausibile:) Chi ci pensa?
Non è mai successo niente del genere. Sto bene con te, leggo le tue previsioni e i tuoi commenti in generale. È solo che in questo senso stiamo davvero guardando in direzioni diverse. Quindi, se la prossima volta che pensi che ti stia spingendo, chiedi all'aspirapolvere se ti ha piantato l'idea in testa. :)
Grazie, ..... È bello parlare con persone normali.