Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
A proposito, questa è una combinazione che può essere programmata senza l'uso di materiale dal vivo. E non è molto più complicato (secondo me, ovviamente) che usare un'ameba per questo scopo.
È possibile distribuire, per esempio, al posto della massa nutritiva, un certo fondo energetico, al quale i nanobots reagiranno. Allo stesso tempo, possiamo dare loro un secondo compito: evitare un altro sfondo alternativo.
Quindi quello che stai dicendo è che l'IA come idea è un prodotto di un mercato tecnologico in crescita, e come ogni suo prodotto, prima o poi diventerà una cosa del passato quando l'attenzione e l'interesse per essa scemeranno? E di conseguenza, nessuno investirà un centesimo nello sviluppo dell'IA perché i "donatori" del mercato si raffredderanno, proprio come una volta si raffreddarono per volare sulla luna?
È un punto di vista interessante. Non ho guardato la questione da questo punto di vista.L'hype se ne va - l'IA muore?))
Sì.
Non so cosa rispondere. Ho bisogno di pensarci...
Ebbene sì, è un comportamento complesso, e non si ripeterà esattamente la volta successiva. Questa è la differenza tra un essere vivente e un programma.
Se rileggi e riproduci nella tua mente l'esempio precedente, capirai fondamentalmente che dipende dai compiti e dagli strumenti. Se si sostituisce l'ameba con dei nanobot, anche il suo comportamento non si ripeterà, perché genererà il suo comportamento in base alla situazione.
Non so cosa rispondere. Dovrò pensare a...
Cosa c'è da obiettare? Chiedete da quale dito Zeland l'ha tirato fuori. Se il suo dito...
Se si sostituisce l'ameba con i nanobot
Quindi cosa controlla i nanobot?
Cosa controlla i nanobot?
Un programma. E può essere scaricato direttamente in loro e poi lavoreranno autonomamente. Oppure puoi sincronizzarli senza fili e regolarli in tempo reale. Allora non sarà una rete autonoma ma interattiva :)Ci sono solo due compiti qui. Ed entrambi sono semplici: 1) seguire e assorbire uno sfondo, 2) evitare un secondo sfondo.
Come può un programma causare una differenza nell'azione? Ciò che è necessario è ottenere una varietà costante nelle scelte disponibili.
Guardando la natura, abbiamo copiato il neurone e l'algoritmo genetico. Queste sono le cose che producono una diversità consapevole. Ma ecco un'ameba che dimostra che si può fare senza un neurone. Potrebbe essere la terza opzione? Lasciaci, Vitaly, trovare un analogo software.