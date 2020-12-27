Intelligenza artificiale 2020 - ci sono progressi? - pagina 2
Se l'IA non si basa sulla linguistica, ma sulle forme semantiche, può spiegare più di questo. E in linea di principio, questo problema è stato risolto da tempo. Ci sono molte cose che non vengono pubblicizzate, e anche se venissero discusse pubblicamente, non servirebbe a niente. Nessuno lo inserirà semplicemente nella solita logica.
Per quanto mi riguarda, lo sviluppo dell'IA non ha fatto bene all'umanità. E sbagliano quelli che pensano che sia interessante ed eccitante. Sarebbe meglio che queste tecnologie non progredissero.
Totalmente d'accordo. Solo l'arrivo dell'IA non scongiurerà nulla e l'umanità "godrà" di tutte le terribili conseguenze della sua invenzione. Penso che più di una generazione si dispiacerà per se stessa e maledirà la "nefasta" IA.
Io sostengo Vitaly. C'è un'ipotesi che cerca di spiegare il paradosso di Fermi. Questo paradosso consiste nel fatto che non vediamo segni di vita nell'Universo anche se c'è stato abbastanza tempo della sua esistenza e possibilità. Così un'ipotesi suggerisce che le civiltà nascono e scompaiono rapidamente senza incontrarsi. C'è un meccanismo universale per la scomparsa di tutte le civiltà. Perché nessuno è sopravvissuto. Perché non sopravvivono? Siamo i prossimi?
Le altre forme di vita non sono davvero un argomento rilevante per questa risorsa. Ma anche in questo campo non è tutto così chiaro. :)
Tutto è già arrivato e molte persone lo stanno godendo da molto tempo. Altri semplicemente non ne sanno molto. Sì, e il proprio sistema cognitivo ne è fondamentalmente inconsapevole. Altrimenti avrebbe notato molte cose molto tempo fa. Presto non ci sarà più nulla da notare. Io stesso non sono contro l'IA e gli algoritmi. Ho un'avversione per quelle strutture distruttive che possiedono e hanno l'esclusiva su queste tecnologie. Per la comodità e lo sviluppo dell'uomo, queste tecnologie saranno parzialmente utilizzate, se non del tutto, all'ultimo posto.
Fino ad oggi, i limiti "mentali" dell'IA le hanno impedito di conquistare tutte le nicchie dell'attività umana, ma questo è temporaneo. In effetti, non siamo ancora arrivati al livello dell'"intelligenza" di un cane, ma data la velocità e la portata della ricerca nel campo, è concepibile che supereremo le scimmie molto rapidamente.
Io stesso non sono un avversario dell'IA e degli algoritmi. Ho un'avversione per quelle entità distruttive che possiedono e hanno diritti esclusivi su queste tecnologie.
Ah, leggi il tuo prossimo post. Allora non lo sostengo.
In effetti, non siamo ancora arrivati al livello della "mente" di un cane, ma data la velocità e la portata della ricerca nel campo, possiamo supporre che supereremo la mente delle scimmie molto rapidamente.
Mi scuso in anticipo, per "noi" cosa intende? L'IA, i suoi sviluppatori o voi stessi come membri della specie umana? :)
Umanità). (Io sono, per così dire, parte di esso, e quindi intendo anche me stesso.) :)))