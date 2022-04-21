MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 23
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il tester si è fermato perché OnInit restituisce un codice non nullo
Ecco perché non ci sono statistiche.
Grazie, vi terrò informati. È interessante che i grafici siano ancora costruiti con i trade fatti.
Gli agenti sovraccaricano la memoria quando cercano di passare attraverso il messicano e non fare nulla, e il loro numero di compiti non fa che crescere. I registri mostrano i seguenti errori:
Dovete guardare i registri degli agenti.
L'errore 14 significa che il prezzo dell'offerta per questo strumento è pari a zero. Cioè, c'è una barra sinistra nella storia
PS È meglio eseguire un solo test. Allora l'errore è sicuro di colpire il registro dell'agente tester. Quando si ottimizza, gli errori vengono visualizzati solo fino a quando OnInit è completo
L'icona del gruppo scompare quando tutti sono chiusi, l'opzione per selezionare un parametro per l'ottimizzazione scompare.
Grande richiesta di non cambiare i parametri di input dell'EA, che non sono impostati negli appunti.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Biblioteche: MultiTester
fxsaber, 2019.11.06 11:24
Quando si guarda un gran numero di cache di ottimizzazione dopo l'esecuzione di un multitester, si fa la stessa cosa.
La maggior parte del tempo viene spesa nella fase 2. Questo spesso porta a degli errori. Vorremmo semiautomatizzare. E c'è una soluzione!
Copia questo testo negli appunti.
Poi basta premere CTRL+V nella scheda Impostazioni. Questo disabiliterà automaticamente l'ottimizzazione e imposterà la data giusta.
ZZZ aveva fretta di eccitarsi. I parametri di ingresso EA sono riportati ai valori predefiniti con questo buffer.
Una grande richiesta di non cambiare i parametri di ingresso di un EA che non è impostato negli appunti.
Sì, correggete il comportamento.
PS Il comportamento descritto non è riproducibile. Se non c'è una sezione [TesterInputs] nel testo inserito, la scheda delle impostazioni di Expert Advisor non viene toccata affatto
Sì. Correggere il comportamento
Grazie!
Grazie!
PS Il comportamento descritto non viene riprodotto. Se non c'è una sezione [TesterInputs] nel testo da inserire, la scheda delle impostazioni di Expert Advisor non viene toccata affatto
Consulente esperto
Riproduzione
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Caratteristiche del linguaggio mql5, consigli e trucchi
fxsaber, 2019.11.06 16:57
A volte nell'ottimizzazione genetica le prime migliaia di passaggi sono sufficienti per capire già il risultato più o meno.
Quando si eseguono automaticamente molte ottimizzazioni, si vuole che tutto funzioni più velocemente. Ecco perché avremo bisogno di un meccanismo per interrompere l'ottimizzazione.
Applicazione.
Consulente
Riproduzione