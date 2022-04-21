MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 31
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Biblioteche: MultiTester
fxsaber, 2019.12.02 17:31
A volte c'è bisogno di pulire la cartella Tester. Per esempio, un file opt di dimensioni modeste è ~2Mb. Se si fanno 10K ottimizzazioni, sono già 20 Gb. 10K caratteri è lo stesso.
Si può incontrare una cartella troppo gonfia.
Un gran numero di file (migliaia) nella cartella della cache causa rallentamenti alla prima apertura di Tester nel terminale - CTRL+R.
Cari colleghi, potreste per favore consigliarmi se MT5 tiene conto della tassa di transazione durante l'ottimizzazione?
Sì.
Grazie, quindi il valore di Equity tiene conto delle perdite di commissione?
Vedi il campo delle commissioni nella storia del trading.
Sì, c'è, grazie mille.
Quando si seleziona "Run Single Test" nella scheda Optimisation con il PCM, non viene generato il file di impostazioni Tester appropriato.
Questo è stato fatto di proposito, per non rovinare il set originale
Poi cerco nell'EA, che è in esecuzione nel Tester, di ottenere le impostazioni originali non attraverso il file ini, ma attraverso gli appunti. Ma purtroppo non capisco come ottenere la maniglia del Terminale.
fxsaber, 2019.12.09 14:03
Ho bisogno che un EA in esecuzione su Agent sia in grado di recuperare l'handle del terminale da cui è stato inviato per essere eseguito in Agent.
Puoi identificare il tuo terminale dall'insieme dei terminali in esecuzione tramite il percorso dell'agente - contiene anche il percorso del terminale. Ma non riesco a ottenere la lista dei terminali in esecuzione con i loro percorsi per applicare questo indizio. Se me lo dici, sarebbe meraviglioso. Allora sarà possibile ottenere subito i dati iniziali del suo lancio dall'Expert Advisor testato.