MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 31

Vorrei davvero vedere la genetica continuare dopo l'interruzione. Mi succede regolarmente. So che la genetica è un processo casuale, non si tratta di ripetibilità del processo, ma di preservare lo stato. Non è difficile da fare se l'istantanea corrente dello stato è sufficientemente conservata. Se la continuazione della genetica dipende ancora da tutta l'ottimizzazione dall'inizio - più difficile, ma anche può essere fatto. C'è una cache di ottimizzazione, è possibile eseguire i passi precedenti e ripristinare lo stato attuale. Probabilmente dovremo complicare un po' la struttura della cache, ma le modifiche complesse si possono aspettare, stiamo soffrendo di questo problema da molto tempo. La cosa principale è che gli sviluppatori adottino questo nella tabella di marcia. Penso che sia importante. Tra le grandi cose, il secondo posto dopo l'ottimizzazione delle risorse nel tick-testing.
 

fxsaber, 2019.12.02 17:31

A volte c'è bisogno di pulire la cartella Tester. Per esempio, un file opt di dimensioni modeste è ~2Mb. Se si fanno 10K ottimizzazioni, sono già 20 Gb. 10K caratteri è lo stesso.

Si può incontrare una cartella troppo gonfia.

Un gran numero di file (migliaia) nella cartella della cache causa rallentamenti alla prima apertura di Tester nel terminale - CTRL+R.

 
Cari colleghi, potreste cortesemente consigliarmi se MT5 tiene conto delle spese di transazione durante l'ottimizzazione?
 
Cari colleghi, potreste per favore consigliarmi se MT5 tiene conto della tassa di transazione durante l'ottimizzazione?

Sì.

 
Sì.

Grazie, quindi il valore di Equity tiene conto delle perdite di commissione?

 
Grazie, quindi il valore di Equity include le perdite di commissione?

Vedi il campo delle commissioni nella storia del trading.

 
Vedere il campo commissione nella cronologia delle offerte.

Sì, c'è, grazie mille.

 

Quando si seleziona "Run Single Test" nella scheda Optimisation con il PCM, non viene generato il file di impostazioni Tester appropriato.

MQL5\Profiles\Tester\*.ini
 
Quando si seleziona "Run Single Test" nella scheda Optimisation con il PCM, non viene generato il file di impostazioni Tester appropriato.

Questo è stato fatto intenzionalmente per non rovinare il set originale
 
Questo è stato fatto di proposito, per non rovinare il set originale

Poi cerco nell'EA, che è in esecuzione nel Tester, di ottenere le impostazioni originali non attraverso il file ini, ma attraverso gli appunti. Ma purtroppo non capisco come ottenere la maniglia del Terminale.

fxsaber, 2019.12.09 14:03

Ho bisogno che un EA in esecuzione su Agent sia in grado di recuperare l'handle del terminale da cui è stato inviato per essere eseguito in Agent.

Puoi identificare il tuo terminale dall'insieme dei terminali in esecuzione tramite il percorso dell'agente - contiene anche il percorso del terminale. Ma non riesco a ottenere la lista dei terminali in esecuzione con i loro percorsi per applicare questo indizio. Se me lo dici, sarebbe meraviglioso. Allora sarà possibile ottenere subito i dati iniziali del suo lancio dall'Expert Advisor testato.

