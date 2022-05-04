Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 80
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per l'equilibrio:
I migliori cinque sull'equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque in termini di qualità del commercio:
2Rashid - fai già una specie di campionato - non posso sopportare di guardare questi ghirigori... :-)
Sto diventando nostalgico.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
I migliori cinque per equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque in termini di qualità di scambio:
Sì, il campionato è chiaramente carente.
Ed è quasi "open source" - non sto facendo un segreto dei principi di trading di questo o quel TS. In Kodobaz - ci sono anche Expert Advisors già pronti basati su questi principi...
Come c'è un "campionato". Bene... Guarda i leader!
Come c'è un "campionato". Bene... Attenzione ai leader!
È un peccato che non ci siano premi.
Fanculo i premi - non c'è un obiettivo, basta fare uno screenshot dell'obiettivo... :-)
Solo curve visive e così via... :-(
Hmmm... Ma sono loro il "bersaglio"!!!
Gente, mi chiedo... Sei sicuro di capire perché ho bisogno della Lega TC, in primo luogo?
Ho bisogno di una serie di sistemi testati che funzionino per qualche tempo e che mostrino risultati positivi. Questo era l'obiettivo, questo è quello che è ora. Quale altro "obiettivo" stai aspettando?
Il mio account principale sta lentamente uscendo dai guai, grazie alla TC League, che mi ha permesso di tagliare tutti i sistemi che ovviamente non funzionavano, e concentrarmi su quelli promettenti. Se tutto va bene, entro la fine della primavera sarò in grado di mettere questo conto in nero - e aprire un segnale. Questo sarà un risultato concreto che è importante per me.
Che cosa vuoi? Cos'altro vuoi? Di quale "obiettivo" state parlando?
È il Graal di cui tutti parlano, Georges - e solo il Graal. Non fingere di non capire...
I Guardiani non vogliono l'1-2% al mese, ma almeno il 100%. E il concorso in cui mi trovo ora lo dimostra perfettamente - la gente lì lo fa facilmente. E non a scrocco, non facendo la media, ma facendo grandi affari ben misurati. Quindi è possibile.
Questo è ciò che tutti stanno aspettando. Nessuno è interessato alle nostre filiali con lo 0-1-2% al mese. Dobbiamo affrontare la verità.
Mascalzone... Ricevo il 5% al mese!!!
Sì, amico... Hai ragione, senza il 100% al mese, non dovresti nemmeno essere sul forum. Bene... Io non lo faccio.
:))) Capisco l'ironia. Ma, tuttavia, forse dovremmo cercare di isolare i migliori TC e farne una lega con diversi periodi di tempo, diciamo? È solo un pensiero, niente di più.