Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 79
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Assolutamente no - questa è una stronzata. A giudicare dai grafici di redditività dei sistemi di breakout. O qualsiasi lavoro.... O è molto di più nel più o un mese con una perdita - ma non l'1,2%. C'è più denaro da fare sugli spread del calendario dei futures sulle materie prime sul CME...
Non capisco.
Tutti i TC della lega lavorano su un lotto minimo costante. come puoi parlare di percentuali di profitto senza prendere in considerazione il money management?
:-) Il 30% all'anno non è l'1-2% al mese.
In questo caso, avete bisogno di molto di più.
Prendi una calcolatrice, Roman, e fai i conti. E poi dimmi.
Prendi una calcolatrice, Roman, e fai i conti. E poi ditemi.
Stanno abbattendo dei pali.
:-) 2*12 = 24 - ridicolo.
Stanno abbattendo dei pali.
:-) 2*12 = 24 - solo risate.
E distribuiscono anche una scopa di betulla per la comunicazione sboccata. La scopa viene fornita con un pass settimanale.
Stanno abbattendo dei pali.
:-) 2*12 = 24.
- Qual è il tuo fatturato?
- Due per cento.
- Tutto qui? Come ci si vive?
- Non so... Compro delle cose, le moltiplico per il due per cento, è così che vivo...
Questo è quello che faccio...
- Qual è il tuo ricarico?
- Due per cento.
- È tutto? Come si fa a vivere con quello?
- Non so... Compro delle cose, le moltiplico per il due per cento, è così che vivo...
Non altrimenti...
alla domanda - 2x12 = 24. Provate a passare 28 anni così... :-) Sto contando. :-)
non sono consigli dannosi - non contano come una pubblicità.
alla domanda - 2x12 = 24. Prova a girare per 28 anni così... :-) Sto contando. :-)
Non so cosa intendiate. Se non hai abbastanza redditività, prendine di più...
Non so cosa intendi. Non ottieni abbastanza redditività - ottieni di più...
OK. Il mio punto è che usando il vostro TS EFFETTIVO dovreste avere o più plus o coprire un mese in meno, ma non 1-2%.
Investendo 1000 dollari e ottenendo una crescita del 30% all'anno (senza prelievi), puoi diventare milionario in 27 anni.
E se sei ancora giovane, da qualche parte tra i 20-25 anni, allora puoi aspettare 27 anni, e se hai più di 50 anni, allora è improbabile che tu veda quel milione :)
Investendo 1000 dollari e ottenendo una crescita del 30% all'anno (senza prelievi), si può diventare milionari in 27 anni.
E se sei ancora giovane, sui 20-25 anni, puoi aspettare 27 anni, mentre se hai più di 50 anni, difficilmente vedrai un milione :)
Petros! Nessuna domanda! Penso che la frase chiave qui sia ' ottenerlo in 27 anni'... :-)