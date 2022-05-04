Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 79

Nuovo commento
 
Roman Shiredchenko:

Assolutamente no - questa è una stronzata. A giudicare dai grafici di redditività dei sistemi di breakout. O qualsiasi lavoro.... O è molto di più nel più o un mese con una perdita - ma non l'1,2%. C'è più denaro da fare sugli spread del calendario dei futures sulle materie prime sul CME...

Non capisco.

Tutti i TC della lega lavorano su un lotto minimo costante. come puoi parlare di percentuali di profitto senza prendere in considerazione il money management?

 
Roman Shiredchenko:

:-) Il 30% all'anno non è l'1-2% al mese.

In questo caso, avete bisogno di molto di più.

Prendi una calcolatrice, Roman, e fai i conti. E poi dimmi.

 
Georgiy Merts:

Prendi una calcolatrice, Roman, e fai i conti. E poi ditemi.

Stanno abbattendo dei pali.

:-) 2*12 = 24 - ridicolo.

 
Roman Shiredchenko:

Stanno abbattendo dei pali.

:-) 2*12 = 24 - solo risate.

E distribuiscono anche una scopa di betulla per la comunicazione sboccata. La scopa viene fornita con un pass settimanale.

 
Roman Shiredchenko:

Stanno abbattendo dei pali.

:-) 2*12 = 24.

- Qual è il tuo fatturato?

- Due per cento.

- Tutto qui? Come ci si vive?

- Non so... Compro delle cose, le moltiplico per il due per cento, è così che vivo...

Questo è quello che faccio...

 
Georgiy Merts:

- Qual è il tuo ricarico?

- Due per cento.

- È tutto? Come si fa a vivere con quello?

- Non so... Compro delle cose, le moltiplico per il due per cento, è così che vivo...

Non altrimenti...

alla domanda - 2x12 = 24. Provate a passare 28 anni così... :-) Sto contando. :-)


non sono consigli dannosi - non contano come una pubblicità.

 
Roman Shiredchenko:

alla domanda - 2x12 = 24. Prova a girare per 28 anni così... :-) Sto contando. :-)

Non so cosa intendiate. Se non hai abbastanza redditività, prendine di più...

 
Georgiy Merts:

Non so cosa intendi. Non ottieni abbastanza redditività - ottieni di più...

OK. Il mio punto è che usando il vostro TS EFFETTIVO dovreste avere o più plus o coprire un mese in meno, ma non 1-2%.

 

Investendo 1000 dollari e ottenendo una crescita del 30% all'anno (senza prelievi), puoi diventare milionario in 27 anni.

E se sei ancora giovane, da qualche parte tra i 20-25 anni, allora puoi aspettare 27 anni, e se hai più di 50 anni, allora è improbabile che tu veda quel milione :)

 
Petros Shatakhtsyan:

Investendo 1000 dollari e ottenendo una crescita del 30% all'anno (senza prelievi), si può diventare milionari in 27 anni.

E se sei ancora giovane, sui 20-25 anni, puoi aspettare 27 anni, mentre se hai più di 50 anni, difficilmente vedrai un milione :)

Petros! Nessuna domanda! Penso che la frase chiave qui sia ' ottenerlo in 27 anni'... :-)

1...727374757677787980818283848586...360
Nuovo commento