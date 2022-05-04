Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 74
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TC per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:
Tutto sommato, penso di sì, se mettiamo tutti i nostri sforzi per inventare la macchina del tempo, allora abbiamo la possibilità di ottenere la giusta selezione di un individuo fuori dalla lega :)
Finora non si è nemmeno tentato di giustificare perché un'impostazione su molte funziona significativamente meglio.
Perché non cercare non geneticamente nelle vicinanze di quell'impostazione per altre opzioni, forse ci sono opzioni significativamente migliori là fuori con caratteristiche pronunciate nell'impostazione o qualcos'altro.
Ma vedo già un vantaggio pratico abbastanza reale della Lega TC (te l'ho detto - lo sto facendo principalmente per me stesso). La Lega permette di filtrare i sistemi che sicuramente non funzionano. E cerca solo tra quelli che funzionano.
Inoltre, ho smesso di guardare i migliori sistemi e ho iniziato a guardare quelli "medi". Che, forse, non prenderanno le stelle dal cielo, ma sono stabili.
E come risultato - il mio PAMM totalmente perdente in dicembre è già aumentato del 30%, e in gennaio - del 10%. Mi aspetto di raggiungere lo "zero" in primavera, e iniziare a guadagnare(e aprirò un segnale). Uso il sistema ZpnTrendSP sugli indici Euro e Dollaro. L'unico problema è una forte componente "manuale" nel trading finora. Devo "aiutarmi a mano" usando diversi settaggi durante il mercato "normale" e durante quello "twitchy", "news". Sfortunatamente, se uso un automatismo completo, non otterrò profitti così grandi.
E per quanto riguarda il "guardare nel quartiere" - attualmente sto attraversando tutto il "quartiere", e se trovo i migliori, li metto al lavoro.
Sì, questo metodo di provare le varianti ("metodo a tentoni") ti permette di creare un'illusione di lavoro attivo ... Ma puoi aspettare i risultati per un tempo MOLTO LUNGO ..., e dopo un po' puoi continuare questi esperimenti, perché non c'è teoria in questo metodo - solo provare TUTTE LE OPZIONI ...
Allo stesso tempo, si può parlare intelligentemente dell'efficacia di questo metodo esclusivamente "prima di tutto per se stessi"...
Buona fortuna!
Quindi la crescita su una PAMM è un miraggio?
Se tu "abbai", io non ti parlo.
Non so cosa mi viene chiesto. Perché la teoria - ho detto tutto chiaramente. Abbiamo due direzioni, tre tipi di ingressi, quattro tipi di accompagnamento. In totale, ci sono 24 varianti di TS per simbolo. E queste sono varianti opposte che si escludono a vicenda. Ciò significa che una di queste varianti funzionerà sicuramente. In questa direzione dobbiamo cercare i sistemi redditizi.
Vedo che questo è il caso. L'unico intoppo è nella stabilità del lavoro. Per come la vedo io, i sistemi che danno i migliori risultati non sono le scelte migliori. In effetti, quel miglior risultato è un "artefatto statistico", ed è instabile. Tuttavia, se guardiamo i sistemi mediocri, nonostante la qualità meno buona degli scambi, hanno una maggiore stabilità. Questa è la "teoria".
Non capisco il "trial and error" e il "timing". Quale "eccesso"? Prendo TUTTE le opzioni possibili, senza alcun superamento. E semplicemente sovraottimizzo quelli che superano i parametri di riferimento.
Ecco, è un miraggio. Devi avere una chiara strategia di trading piuttosto che destreggiarti con gli esperti.
Non ci sarà fine a tutto questo.
Non lo capisco di nuovo... Qualsiasi esperto ha un TS abbastanza chiaro! E ho indicato quali sono quelli che uso. Cosa significa "miraggio"?
E a proposito di "non ci sarà fine" ... Di quale "fine" stiamo parlando? Vi aspettate un graal dalla lega?
