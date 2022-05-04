Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 73
Hai ragione.
Ma, semplicemente "passare alla migliore" strategia non è sufficiente. Anche le migliori strategie hanno il tempo di andare in un significativo drawdown prima di essere cambiate. Quindi, oltre a valutare la qualità del commercio, abbiamo bisogno di un altro parametro: la valutazione della sostenibilità. E qui - finora tutto è piuttosto triste.
E il cambio automatico... Potrei anche farlo implementare nella struttura della Lega. Ma, prima dobbiamo formare una metodologia chiara per questa commutazione.
Ah, ora capisco, queste sottigliezze non sono familiari. Come funziona... Grazie, darò un'occhiata più da vicino a questo robot...
In altre parole, resta da parametrare una tendenza costante del mercato ed essenzialmente fare una previsione, proprio come in qualsiasi gioco in borsa, forex o casinò dove è anche abbastanza triste, ma qualcuno si ostina a cercare di risolvere questo problema di sempre:)
In uno dei thread del forum ho letto del "rimbalzo del canale SAR" - puoi elaborare un po' di più...
Cosa non è chiaro esattamente?
Il canale è il solito canale dei prezzi.
SAR - Stop-And-Reverse. Il sistema "puro" non ha né TP né SL. L'entrata (o il flip, se l'entrata è già stata fatta) viene fatta all'apertura di una barra, se la barra appena chiusa non tocca un confine del Canale dei prezzi, e la barra precedente lo ha toccato. La direzione di entrata - dal confine all'interno del canale. Un TS molto semplice. Da qualche parte sopra l'argomento ho dato dei link a esperti di KodoBase che usano questo sistema.
Nel sistema "reale" (che è sulla demo e reale) TP e SL sono usati, sono "protettivi". Sono impostati in modo tale da non essere attivati durante il periodo storico. Così, se si verifica un movimento così grande, che non è mai accaduto durante il periodo storico, il TP o SL si innescherà.
George, forse sarebbe utile per la Trading Systems League familiarizzare con l'approccio di *** all'uso di molte dozzine di indicatori (e anche più di un centinaio) che danno segnali di entrata, con la determinazione del segnale appropriato dalla loro coincidenza del 65% di indicatori che lavorano simultaneamente? Non ne so di più, ho appena ricevuto una chiamata dal loro agente pubblicitario e ho scoperto da lui questo link e qualche parola sulla loro metodologia. Sono riuscito a parlargli un po' del tuo lavoro, lui è riuscito ad esprimere il suo scetticismo e questo è tutto.
Sarebbe interessante conoscere i loro criteri di selezione. Ma loro, per quanto abbia cercato, non ne parlano da nessuna parte.
L'essenza del loro approccio è abbastanza simile, ma la mia enfasi è, si potrebbe dire, "l'opposto". Prendono un mucchio di indicatori e usano i loro segnali per cercare di trovare le migliori entrate, cioè il loro TS è basato sull'entrata. Nel mio caso, nella mia Lega, mi concentro sull'accompagnamento e sull'uscita, e credo che l'accompagnamento sia una parte molto più importante del mio TS. Pertanto, la Lega usa quattro tipi di accompagnamento, e solo un tipo di segnale il più semplice (barra "a impulsi", dove le ombre sono più corte del corpo, gli altri due metodi di entrata - per tocco di canale e per innesco di un ritardo - difficilmente possono essere chiamati "segnali").
Come ho detto, sono abbastanza soddisfatto di League TS, mostra esattamente quello che mi aspettavo che mostrasse. La domanda "cosa fare per far funzionare questo TS" è sparita, ho sempre un set di TS che funziona. La questione rimane "come scegliere tra quelle TS, che funzionano, quelle che funzioneranno per qualche tempo".
Al momento sto preparando la Lega per lavorare attraverso Shared Project's, in modo che chiunque voglia, compilando un modulo eseguibile - per ottenere qualsiasi TS della Lega nel tester, e coloro che promettono di aprire un segnale gratuito - lo riceveranno anche per lavorare su un conto demo o reale.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità commerciale:
I migliori 5 grafici per qualità del commercio:
Riassumiamo i risultati della settimana.
Il primo posto è occupato da TS 642952 - entrata con ordini limite sui picchi a zig-zag con TP trailing su AUDCAD. Questo sistema ha tenuto alti i posti per diverse settimane. Durante l'ultima settimana ha fatto tre scambi, migliorando leggermente la qualità del trading, ed è salito dal secondo al primo posto.
Il secondo posto è occupato da TS 740142 - entrata con ordini di stop sui picchi a zig-zag con TP trailing su EURUSD. È anche un partecipante di lunga data del rating; ha eseguito due operazioni durante l'ultima settimana migliorando notevolmente la qualità del trading e salendo dal quinto al secondo posto.
Il terzo posto va a TS 540140 - inversioni sulla barra d'impulso contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e EMA su EURUSD. Il sistema è alla terza settimana nel rating. La settimana scorsa ha eseguito cinque scambi, ha migliorato significativamente la qualità del trading ed è salito dall'ottavo al terzo posto.
Quarto posto - TS 512040 - inversioni sulla barra d'impulso contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e della EMA su EURGBP. Il sistema è un nuovo arrivato nel rating.
TC 640150 - entrata sulla barra di impulso contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e dell'EMA con trailing TP su EURUSD. Il sistema è stato nella classifica per molto tempo, anche se raramente entra nei primi cinque, e solo negli ultimi posti. Quattro scambi sono stati fatti nell'ultima settimana, la qualità degli scambi è aumentata leggermente, tuttavia, il sistema ha superato i leader ed è sceso dal quarto al quinto posto.Posso raccomandare TC 540140 - questo sistema sembra essere "on a roll", pur non essendo un RTS (trailing TP system). Vedremo come si comporta questa settimana.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per qualità:
I risultati della settimana.
TS 642952 - entrata con ordini limite sui picchi a zig-zag con TP trailing su AUDCAD. Questo sistema ha tenuto in alto per diverse settimane. La settimana scorsa ha fatto tre scambi, migliorando leggermente la qualità del trading, e mantiene il primo posto.
TS 540140 - si ribalta sulla barra d'impulso contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e dell'EMA su EURUSD. Il sistema è la quarta settimana nel rating. La settimana scorsa ha fatto due scambi, leggermente ridotto la qualità del commercio, tuttavia, è salito dal terzo al secondo posto.
TS 512040 - ribalta sulla barra d'impulso contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e dell'EMA su EURGBP. Il sistema - la seconda settimana nella classifica, la settimana scorsa ha fatto quattro scambi, leggermente ridotto la qualità del commercio, ma è salito dal quarto al terzo posto.
TS 740142 - entrata con ordini di stop sui picchi a zigzag con TP di trailing su EURUSD. Un partecipante di lunga data del rating, durante l'ultima settimana ha eseguito quattro accordi, riducendo leggermente la qualità del trading e scendendo dal secondo al quarto posto.
TS 640150 - entrata sulla barra d'impulso contro la tendenza, determinata dall'incrocio del prezzo e dell'EMA con trailing TP su EURUSD. Il sistema è stato nel rating per molto tempo, un trade è stato fatto durante l'ultima settimana, la qualità del trading è diminuita un po', tuttavia, ha mantenuto il quinto posto.
Possiamo ancora raccomandare di usare TS 540140 - il sistema è davvero "in ascesa", mentre non è un sistema RTS (sistema con TP trailing).
Speriamo che questa settimana ci sia l'apertura ufficiale del progetto EALeague_Free tramite Shared Projects.
Descriverò l'ordine di lavoro, chiunque voglia potrà controllare qualsiasi TS della Lega nel tester, e chi promette di aprire un segnale gratuito per qualche TS lo otterrà per lavorare su Demo o Real. Non è necessaria una grande conoscenza di MQL - tutte le funzionalità della Lega sono incapsulate nella libreria, all'utente viene data solo una semplice interfaccia virtuale per la procedura guidata desiderata. Inoltre, c'è una semplice funzione per ottenere tutti i maghi attuali.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading: