Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 78
Non puoi costruire qualcosa di valido da un set di mattoncini lego, è come mescolare i tuoi gusti preferiti dell'infanzia nella speranza di ottenere un nuovo sapore
ci deve essere un'idea sensata e un indicatore per essa, ci sono indicatori che tengono conto di quasi tutto
Sì, un tale indicatore si chiama grafico...
Se elenco queste proprietà, rovinerebbe i miei molti anni di lavoro)
Mi sembra che tutti qui siano paranoici, e in effetti pochi vogliono capire l'essenza del tuo lavoro.
Lo slogan principale in questo settore è "il profitto nel passato non garantisce il profitto nel futuro".
e ce ne sarà uno di troppo.
il problema è che george deve in qualche modo addomesticare un sacco di indicatori e tecniche diverse, come può ottenere tutti loro di avere "funziona" e "ha bisogno di ottimizzazione"? è quasi impossibile
se ha lavorato con uno o due indicatori e, soprattutto, li ha scelti chiaramente perché mostrano la sua strategia
E questo è tutto - il ciclo è chiuso. Di nuovo, scelta in questione, di nuovo... migliore/peggiore...
Nessun criterio - tutto qui? È un ronzio?
Cosa vuoi, Roman?
Quante volte devo dirvi l'obiettivo principale della TC League?
Non mi aspettavo che ci fossero dei graal tra i sistemi della Lega - i sistemi sono i più semplici e stupidi, analoghi gratuiti sono in KodoBase, li ho citati. Ognuno di loro obbedisce rigorosamente al mio "Postulato di base dei sistemi di trading" - "Ogni TS ha periodi di profitto e di perdita, con periodi di perdite più lunghi dei periodi di guadagni.
Mi aspetterei che, poiché i sistemi sono costruiti su principi opposti, ci sarà SEMPRE un insieme di sistemi che funzionano in un dato momento. E questa mia supposizione è stata, a mio parere, brillantemente confermata. Ricordo che due anni fa mi è stato detto: "nessun TS su un incrocio di MA e prezzo farà mai un profitto". Io stesso temevo che fosse così, ma i risultati sono molto diversi. Ci sono tre sistemi di questo tipo tra i primi cinque sistemi di trading, e i loro leader di equilibrio sono basati su incroci di prezzo e archi di scorrimento.
Penso che Alexey abbia ragione su questo - "se solo avessimo una macchina del tempo", e sono totalmente d'accordo con lui "quanto sia improbabile che uno abbia la possibilità di fare soldi commerciando nell'oscurità".
Secondo i miei calcoli, l'obiettività nel mercato è da qualche parte nella regione del 20 per cento al massimo. Tutto il resto è rumore emotivo casuale. Di conseguenza, quando 10 dollari passano sul mercato, possiamo cercare di prenderli e abbiamo la garanzia di ricavarne 2 dollari. Ma per gli altri 8 dollari, è tutto affidato al caso. Naturalmente, potremmo essere molto fortunati, e tutti i dieci - andranno a noi. Ma con la stessa probabilità potremmo essere molto sfortunati, il mercato ce li porterà via, e subiremo una conseguente perdita di 6 dollari. Tuttavia, al lavoro lungo - il mercato prenderà da noi solo 4 dollari, e i restanti 4 dollari - darà. E come risultato, ci resteranno i nostri "legittimi" 2 dollari. Un peccato, naturalmente, per i restanti 8 dollari che passano attraverso il mercato... Ma non è "nostra", non possiamo "ottenerla", così come qualsiasi corpo ha molecole "calde", ma non possiamo "ottenerle" per usare quell'energia a nostro vantaggio.
Non perdere il tuo tempo, dimentica il trading automatico.
Non proprio.
Penso che sia abbastanza possibile guadagnare dal trading completamente automatizzato nella mia versione - cioè, semplicemente cambiando i sistemi, eliminando quelli che perdono e includendo quelli che funzionano. E i guadagni saranno abbastanza stabili, ma ahimè, molto piccoli. Nessun 30% al mese (figuriamoci di più) - ed è fuori questione, ci si può aspettare letteralmente l'1-2% al mese.
Ecco perché è ragionevole "aiutare" l'esperto di tanto in tanto. Per esempio, lo stesso sistema di breakout che uso nel mio robot di trading produce risultati piuttosto modesti anche senza le mie correzioni manuali. Tuttavia, come ho scoperto, i risultati possono essere sufficientemente migliorati se cambio i suoi parametri durante i picchi di notizie. Finora l'ho fatto manualmente - il mio piano è di leggere il calendario economico e usare parametri speciali durante le notizie... Ma non l'ho ancora fatto, e ci sono questioni più importanti al momento.
...Non è nemmeno una questione del 30% al mese (tanto meno di più), si può contare letteralmente sull'1-2% al mese.
...
Assolutamente no - questa è una stronzata. A giudicare dai grafici di redditività dei sistemi di rottura. E lavorare in generale.... Non c'è modo di essere più redditizio o di perdere un mese - ma non l'1,2%. C'è più denaro da fare sugli spread del calendario dei futures sulle materie prime sul CME...