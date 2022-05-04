Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 77
L'analogia non è corretta. I pomodori cattivi resteranno SEMPRE cattivi. Per il TS - questo non è il caso. Qualsiasi sistema - ha periodi di profitto e di perdita (e il periodo di perdita è più lungo). Tu stesso, Petros, cerchi di scrivere un sistema che drena sempre senza problemi a zero spread!
Perciò, a mio parere, è ragionevole avere un tale insieme di sistemi sempre messi a punto tra cui scegliere. Naturalmente, possono smettere di funzionare in qualsiasi momento. Ma non conosciamo il futuro e questa è l'unica cosa che abbiamo da offrire.
E tutti i discorsi sulla "teoria" non cambiano nulla: che si abbia o non si abbia una teoria, il risultato sarà esattamente lo stesso. "Catturate una regola che funziona - vi porterà profitto anche senza alcuna teoria". Ma se non lo fai - nessuna teoria, anche la più meravigliosa, ti aiuterà.
Non capisco ancora la sovraottimizzazione. Lo stai adattando al periodo buono?
Cosa significa "buon periodo"? Ci sono parametri nel sistema. Trovo i migliori su un periodo annuale, poi eseguo il periodo annuale in avanti e scelgo i migliori. Questo è tutto.
"Adattarsi alla storia" è comprensibile, ma non abbiamo altro che la storia. Questo è quello che usiamo.
Perché correre tutto l'anno, qual è la logica qui... probabilmente perché è quello che mi hanno insegnato i libri... dopo tutto ci sono alcuni modelli ripetibili, lavorare almeno sulle tendenze su e giù di tutti i vostri TS... Se trovi quelli che funzionano in tutte le modalità - è quello che ti serve - un GRAAL ...))
come questo di Barabashkin lo ringrazio sempre...
Beh, non sono d'accordo. Ho solo due o tre dozzine di scambi all'anno con alcuni TS, e se prendo un intervallo più piccolo, gli scambi diventano troppo pochi per parlare di un modello.
E che dire dei "modelli ripetibili"... Ho 24 TS per simbolo, e tutti lavorano su schemi diversi - è più facile avviare l'ottimizzazione in modalità automatica che selezionare proprio questi schemi, solo per accelerare il processo in qualche modo... Ora l'intera tecnologia è più o meno messa a punto, ho esattamente quello a cui miravo - un insieme di sistemi, che sono messi a punto sulla storia, e che hanno mostrato buoni risultati nella vita reale per un po'. La questione di "cosa inventare per far funzionare il TS" non si pone, la questione rimane "come selezionare il più stabile". Beh, penso che entro la fine della primavera sarà chiaro se questa soluzione è buona, perché mi aspetto di uscire dal drawdown sul mio conto principale e aprire un segnale per quel periodo. E poi... vedremo...
Se tu "rispondi", io non ti parlerò.
Non capisco cosa mi si chiede. Perché la teoria - ho detto tutto chiaramente. Abbiamo due direzioni, tre tipi di ingressi, quattro tipi di accompagnamento. In totale, ci sono 24 varianti di TS per simbolo. E queste sono varianti opposte che si escludono a vicenda. Ciò significa che una di queste varianti funzionerà sicuramente. In questa direzione dobbiamo cercare i sistemi redditizi.
Vedo che questo è il caso. L'unico intoppo è nella stabilità del lavoro. Per come la vedo io, i sistemi che danno i migliori risultati non sono le scelte migliori. In effetti, quel miglior risultato è un "artefatto statistico", ed è instabile. Tuttavia, se guardiamo i sistemi mediocri, nonostante la qualità meno buona degli scambi, hanno una maggiore stabilità. Questa è l'intera "teoria".
Non capisco l'"eccesso" e il "tempismo". Quale "overshoot"? Prendo TUTTE le opzioni possibili, senza alcun superamento. E semplicemente sovraottimizzo quelli che superano i parametri di riferimento.
Approssimativamente la stessa cosa può essere osservata nel campo degli IRs, che è il motivo per cui vengono selezionati modelli che commerciano mediocremente su TRAIN, che quasi allo stesso modo commerciano su OOS.
Il risultato finale sono sistemi che stanno costantemente, con successo variabile, combattendo i costi commerciali, e il campione di stabilità rimane casuale con il suo 50%:)
Perché ci sono troppi sistemi. Non faccio "demo test" - i sistemi funzionano lì e basta, così si può vedere esattamente come fanno in qualsiasi momento. Qui avete eseguito il sistema nel tester. L'avete messo in commercio. Può aver mostrato qualcosa, può aver guadagnato qualcosa, può aver perso qualcosa, ma a un certo punto mostra un "colpo di controllo". Ora - guardo solo i sistemi funzionanti, e scelgo. Se non li ho - allora devo ritestare i sistemi, l'80% dei quali mostrerà di nuovo delle perdite. Ma con la Lega - ho sempre un sacco di sistemi pronti da scegliere.
E questo è tutto - il ciclo è chiuso. Di nuovo, scelta in questione, di nuovo... migliore/peggiore...
Nessun criterio - tutto qui? È un ronzio?
Dobbiamo, IMHO, fare dei buoni affari, ma non scegliere dei robot, anche se guadagnano soldi per un po' - il punto è perso. Il ronzio si è perso.
Mi sembra che questo argomento sia un ottimo esempio di quante poche possibilità si hanno di fare soldi commerciando con l'ignoto.
Penso che questo argomento sia un chiaro esempio di quante poche possibilità si hanno di fare soldi facendo trading con le incognite.
Non perdere il tuo tempo, dimentica il trading automatico.