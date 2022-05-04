Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 47
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per qualità del commercio:
Riassumiamo i risultati della settimana.
Il primo posto è occupato da TS 642952 - entrata con ordini limite sui picchi a zig-zag con TP trailing su AUDCAD. Questo sistema è un nuovo arrivato nella classifica, ha preso il primo posto a causa di un certo numero di operazioni di successo di fila.
Il secondo posto va a TS 743622 - entrata con ordini di stop sui picchi a zigzag con TP in trailing su GBPNZD - il vincitore del primo posto della scorsa settimana con due trade, che ha leggermente ridotto la qualità del trading.
Il terzo posto è occupato da TS 740642 - anch'esso usa ordini stop sui picchi a zigzag con TP trailing ma su USDCHF. La settimana scorsa sono stati eseguiti due scambi. Il sistema ha leggermente migliorato la qualità degli scambi ed è salito dal quinto al terzo posto.
Quarto posto - TS 543350 - ribalta rispetto al trend determinato dall'EMA sulla barra "impulso" su CADCHF. Nessuna operazione è stata aperta la scorsa settimana, quindi la qualità del trading è leggermente diminuita e il sistema è sceso dal secondo al quarto posto.
La quinta posizione è occupata da TS 243622 - inversioni con ordini di stop sui picchi a zig zag su GBPNZD. Questo è un nuovo arrivato nella classifica.
A proposito di segnali.
Come ho già detto molte volte - posso fornire un account e la password di investimento della Lega TC a coloro che lo desiderano. Scegliete i mestieri sulla magia e guardate il commercio.
Capisco, pochi vogliono preoccuparsi. Molto meglio quando ogni TS ha un segnale. Bene... Non ho la possibilità di aprire molti segnali. Ma se qualcuno vuole aprire i segnali per qualche TS, nessun problema. Se lo desiderate, vi fornirò gli esperti che lavorano sul TS selezionato della Lega, così potrete vedere il loro lavoro sul segnale, e non sui rapporti Excel.
È più facile controllare sul volantino e dare pieno accesso. I maghi possono essere rintracciati anche lì.
Ha! Non sapevo, non sapevo...
Wow!!! Giusto... Perché diavolo non ci ho pensato prima...
Ho il monitoraggio su MyFhBook per la divisione "media" della TC League (che peccato, per la divisione "superiore" non l'ho aperto... non capisco... qualcosa non riesco a inserire il link... Come proponi di farlo? Dove mettere il link?
Ho intenzione di bloccare la divisione "superiore" ..... L'ho monitorato, c'è un link. Dove lo metto?
Ci sono più di 40.000 transazioni nella massima divisione solo sulla storia. Non so come filtrare per mago...
Ho dato un'occhiata, c'è un link. Dove dovrei metterlo?
Non puoi metterlo qui, a MQ non piace. Solo come testo travestito.
Non riesco a capire come filtrare per mago...
Proprio quando si visualizza dall'alto è possibile selezionare l'analisi Kastum.
A proposito, la cosa più interessante è che è una vacanza, il dollaro non è sotto pressione - quali sono i TC e cosa mostreranno?
È un po' diverso alla fine dell'anno, ma comunque ci sono anche giorni speciali negli Stati Uniti.
Non puoi andare qui, a MQ non piace. Т
Mi è sembrato che loro (MQ) siano già amici intimi di MyFix (a giudicare dai metodi di monitoraggio)
Penso che pubblicare il link non farà male.
Beh, non puoi davvero postare decine di segnali a TC :-)
Mi è sembrato che loro (MQ) siano già amici intimi di MyFix (a giudicare dai metodi di monitoraggio).
Penso che pubblicare il link non farà male, almeno i moderatori lo toglieranno e gli daranno un rimprovero.
Beh, non puoi davvero postare decine di segnali a TC :-)
No, i link al libro sono tagliati automaticamente dal motore. Può rimproverare, o può accidentalmente Renat in un cattivo umore entrare e bannato per la vita =)
Bene, facciamo a meno di MayfxBook - chi vuole creare un segnale gratuito su qualsiasi TC della Lega - sono pronto a fornire un esperto.
Inoltre - cercherò un Expert Advisor gratuito in KodoBase, per esempio, per la scomposizione o la scomposizione prezzo-Chenel, in modo che nessuno sospetti di pubblicità - questo EA darà risultati vicini a qualsiasi EA con "Chn" nel suo nome o maghi che finiscono in uno.