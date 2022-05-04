Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 207
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E allora? Guardate il modo in cui fa trading - orribili scatti, e sei perdite di fila! Rischiereste di metterla sul reale?
I suoi parametri:
A proposito, un periodo di canale così grande non mi ispira fiducia in un sistema del genere. Rompere un canale di due settimane sull'orologio con un diretto SL di trascinamento (e uscire alla fine della settimana) sul franco sterlina?
Mi sembra che sia solo un "popping" casuale, niente di più.
Hai qualche informazione sui guadagni massimi dei migliori TC, l'ammontare della perdita (DD effettivo) ricevuta quando vengono rimossi dal commercio, il valore della qualità del commercio, la loro durata, la data di inizio e fine? Se no, ti suggerisco di iniziare a raccoglierli.
Ho guardato il grafico GBPCHF e il grafico di equilibrio 143141. Da maggio GBPCHF ha iniziato a cadere (trend ribassista), ma da maggio anche TC ha iniziato a mostrare profitto. È comprensibile - ChnTrendDTS.
Quello che non è chiaro è l'altro. GBPJPY e EURGBP mostrano le stesse belle tendenze da maggio. Ma i TS di tendenza non mostrano la svolta del profitto. Qual è la ragione?
Vediamo per quanto tempo funziona il 143141.
Hmmm... Non funzionano per molto tempo... E non appena mostrano un cambiamento di comportamento, vengono immediatamente rimossi dal commercio. Allora perché è sorprendente che alcuni dei quasi 670 TC mostrano un periodo abbastanza lungo di profitto? Sono sicuro, che il loro periodo di perdita sarà ancora più lungo. Ancora una volta posso ricordare una ripartizione del canale su GBPUSD, che ha mostrato ottimi risultati per quasi un anno, e poi improvvisamente "sgonfiato" ed è stato "appeso" tra le divisioni Basso e Medio per quasi un anno.Detto questo, non escludo la possibilità di eccezioni.... Ma finora non vedo queste eccezioni.
La rottura del canale sul pounddollaro è stata sovrastimata?
Tutti i TC che rimangono nella tua testa per un anno o giù di lì sono quelle eccezioni.
Devo farlo.
Se ci sono suggerimenti concreti, possiamo pensare all'implementazione.
Per proposte concrete, intende un algoritmo dettagliato?
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Buon pomeriggio! Si prega di fornire i codici di registrazione:
conto: 2599118
mago 743642
codice di registrazione
conto: 2599118
mago 140751
codice di registrazione
conto: 2599118
mago 642152codice di registrazione
conto: 2599118
mago 143141codice di registrazione
conto: 2599118
mago 243552codice di registrazione
conto: 2599118
mago 143750
codice di registrazione
conto: 2599118
mago 740250codice di registrazione
Per suggerimenti specifici, intende un algoritmo dettagliato?
Non necessariamente.
Alcuni principi chiari. E allo stesso tempo, sarebbe bene che fossero almeno in qualche modo comprovate. Affinché non diventi come quell'aneddoto, quando i polli dell'ebreo sono tutti morti e il rabbino ha ancora molte idee interessanti. Perché il sistema di classificazione richiede modifiche agli script, nella migliore delle ipotesi, ma più probabilmente al codice stesso della Lega. Non voglio davvero sprecare i miei sforzi con suggerimenti come quello di Dasha Baskakova "usail potere del prezzo di apertura" quando la persona non ha scritto un solo esperto.
Hai informazioni sui guadagni massimi dei migliori TS, l'ammontare della perdita (DD effettivo) ricevuta quando vengono rimossi dal trading, il valore della qualità del trade, la loro durata, la data di inizio e fine del trade? Se no, ti consiglio di iniziare a raccoglierle.
Tutte queste informazioni sono disponibili (sotto forma di file Excel) solo al momento del ritiro dal trading. Dopo di che - viene cancellato. Poiché, come ho detto sopra, ogni giorno riottimizzato da tre a quindici TS (una media di cinque pezzi), e da cinque a venti andare da divisione a divisione (una media di dieci pezzi).
Cioè, in questo caso, avremo rapidamente un mucchio di file che sarà completamente scomodo da rastrellare quando necessario. Cioè, questi file devono essere immediatamente elaborati in qualche modo.
Quello che non è chiaro è l'altro. GBPJPY e EURGBP mostrano le stesse belle tendenze da maggio. Ma il TS di tendenza su queste coppie non mostra una svolta di profitto. Qual è la ragione?
Sospetto che la ragione sia che queste coppie non hanno mostrato alcuna tendenza nella storia dell'ottimizzazione.
La rottura del canale sul dollaro della sterlina è stata sovrastimata?
Certo che lo era.
Qualsiasi sistema che mostra un "colpo di prova" è immediatamente sovra-ottimizzato.
Inoltre, non appena un sistema mostra una qualità commerciale diversa da quella della "divisione" - viene immediatamente spostato in un'altra divisione, secondo la qualità commerciale corrente.
Buon pomeriggio! Si prega di fornire i codici di registrazione:
.....
Conto: 2599118
Magia: 743642
RegCode: 2954630475
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 140751
RegCode: 656151900
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 642152
RegCode: 354161691
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 143141
RegCode: 1956386292
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 243552
RegCode: 798757921
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 143750
RegCode: 1117525279
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 740250
RegCode: 1520178382
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 743642
RegCode: 2954630475
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 140751
RegCode: 656151900
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 642152
RegCode: 354161691
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 143141
RegCode: 1956386292
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 243552
RegCode: 798757921
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 143750
RegCode: 1117525279
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 740250
RegCode: 1520178382
-----------------------------------
Senk s!!!
Ho capito bene che questo è il messaggio che il robot è in lavorazione, vero?