Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 46
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
avete un terzo monitoraggio sul robot aperto un paio di giorni fa)
Non si tratta di me, si tratta dell'efficacia del tuo TS, che purtroppo tende a zero. E mi sta bene l'equità.
Dico, non è un po' presuntuoso venire da me a chiedere aiuto per riparare un EA che stai vendendo ad altri per 50 dollari?
E l'efficienza della TS... Di quale dei 672 stiamo parlando? La regola del 20/80 sta funzionando in pieno, e solo il 50TS sta dando buoni risultati. Come potrebbe essere altrimenti, se nella mia lega il sistema funziona per tutti e, inoltre, per la tecnica opposta! Chiaramente, se il simbolo è in tendenza al momento - allora i TP che seguono la tendenza saranno redditizi, e quelli piatti falliranno. Se è un piatto - allora al contrario, quelli alla moda perderanno, e quelli piatti guadagneranno. Se abbiamo a che fare con "nessuno dei due" - allora TUTTI i sistemi falliranno, a causa della diffusione! Sto osservando tutto molto bene, e penso di aver ottenuto il risultato a cui miravo.
Ho detto più volte che se vedevo che il mio Expert Advisor, che sembrava funzionare, aveva smesso di funzionare, rimanevo scioccato e iniziavo a cercare freneticamente di aggiungere stampelle. Infatti - tu stesso ora sei in questa modalità - hai comprato Expert Advisor, che è stato pubblicizzato come affidabile, ti sei anche vantato con me che funziona su un mucchio di coppie. Ora hai fatto in modo che l'overcomer - prima o poi, si venderà. E - guarda, hai iniziato a cercare freneticamente di aggiungerci delle stampelle. E tu stai cercando di ottenerlo gratuitamente. Se sei stato aperto e non hai chiamato i partecipanti con nomi, potresti anche essere aiutato.
E ricordo molto bene questa sensazione. Ma ora non ce l'ho con la Lega - ho SEMPRE il TS che mostra il profitto. Ora non c'è nessuna domanda su "cosa fare" e nessun nervosismo - questo TS non funziona, ne ho una dozzina che funzionano. Sono "salito sopra il campo di calcio" e non "corro con la palla" da molto tempo. Il mio compito ora è quello di sviluppare una metodologia per la selezione dei TC. È su questo che sto lavorando.
Cambiato strategia e di conseguenza monitoraggio demo, qual è il problema qui?
cambio di strategia = nuovo robot, avete idea se una persona ha comprato un robot per MA e la prossima build (aggiornamento) si avrà su MACD? o solo una MA invertita?
ecco perché offrono un ingresso a pagamento al Mercato, in modo che la testa stupida almeno pensi un po' a cosa postare lì
Dico, non è un po' presuntuoso venire da me a chiedere aiuto per riparare un EA che stai vendendo ad altri per 50 dollari?
E l'efficienza della TS... Di quale dei 672 stiamo parlando? La regola del 20/80 sta funzionando in pieno, e solo il 50TS sta dando buoni risultati. Come potrebbe essere altrimenti, se nella mia lega il sistema funziona per tutti e, inoltre, per la tecnica opposta! Chiaramente, se il simbolo è in tendenza al momento - allora i TP che seguono la tendenza saranno redditizi, e quelli piatti falliranno. Se il simbolo è in piano - allora al contrario, quelli alla moda saranno in perdita, e quelli piatti saranno in guadagno. Se abbiamo a che fare con "nessuno dei due" - allora TUTTI i sistemi falliranno, a causa della diffusione! Sto osservando tutto molto bene, e credo di aver ottenuto il risultato a cui miravo.
L'ho detto più volte - prima, se vedevo che il mio Expert Advisor, che sembrava funzionare, aveva smesso di funzionare, mi rincretinivo e cercavo convulsamente di "aggiungere stampelle". In effetti, tu stesso sei in questa modalità - hai comprato Expert Advisor, che era abbastanza affidabile, ti sei anche vantato con me che funziona su un mucchio di coppie. Ora hai fatto in modo che l'overcomer - prima o poi si venderà. E - guarda, hai iniziato a cercare freneticamente di aggiungerci delle stampelle. E tu stai cercando di ottenerlo gratuitamente. Se foste aperti e non chiamaste i partecipanti con dei nomi, potreste anche essere aiutati.
E ricordo molto bene quella sensazione. Ma con la Lega ora non ce l'ho - ho SEMPRE dei TC che mostrano un profitto. Ora non c'è nessuna domanda su "cosa fare" e nessun nervosismo - questo TS non funziona, ne ho una dozzina che funzionano. Sono "salito sopra il campo di calcio" e non "corro con la palla" da molto tempo. Il mio compito ora è quello di sviluppare una metodologia per la selezione dei TC. È su questo che sto lavorando.
in questo caso al Mercato
Quanti strumenti ci vogliono per saltare da un TS all'altro?
Impegnare una linea e disimpegnare l'altra.
Ecco il codice reale dell'Expert Advisor, che funziona sul simbolo AUDCAD:
Ci sono 24 righe in cui vengono dichiarati i TS. Solo uno - un TS di inversione piatto basato su EMA non è commentato. Se lo commentiamo e commentiamo l'altro, l'altro TS funzionerà. Puoi scommentare più di uno - funzioneranno insieme.
La riottimizzazione consiste nel trovare le impostazioni di TS, che sono poi "hard-coded" nel codice TS dalla libreria, poi viene ricompilato e siamo di nuovo in azione.
Impegnare una linea e disimpegnare l'altra.
Ecco il codice reale dell'Expert Advisor, che funziona sul simbolo AUDCAD:
Ci sono 24 righe in cui vengono dichiarati i TS. Solo uno - un TS di inversione piatto basato su EMA è stato annotato. Se lo commentiamo e commentiamo l'altro, l'altro TS funzionerà. Puoi scommentare più di uno - funzioneranno insieme.
La riottimizzazione consiste nel trovare le impostazioni di TS, che sono poi "hardcoded" nel codice TS dalla libreria, ricompilato - e poi di nuovo in azione.
Avrebbero aperto un segnale demo e mostrato tutto, ma questo non è convincente.
Manteniamolo sulla base del bisogno di sapere.
Ho 672 segnali da aprire. Sarebbe convincente. Ma non ho così tante risorse. Anche se si prende la divisione "top" della Lega - ci sono 110 migliori TS che lavorano lì ora, ma non c'è la possibilità di aprire così tanti segnali. Nell'ambito di un conto - sono in grado di utilizzare molti TP (e ci sono alcune difficoltà, non si possono mettere più di 500 ordini sul conto - ecco perché ho dovuto dividere la Lega in tre divisioni).
Naturalmente, perché non ho scalper, e il ritardo nell'esecuzione per un minuto o due non gioca un ruolo - c'è un'opzione per aprire un centinaio di conti, e l'Expert Advisor passerà da uno all'altro, analizzerà la situazione e invierà gli ordini di trading a ciascun conto - ma è un compito troppo complesso e difficile, perché preoccuparsene? Solo per far vedere che alcuni segnali mostrano un profitto? (Lasciate che vi ricordi che su 672 TS, solo 50 lo fanno con una certa sicurezza).
No, amici. Chi è interessato - non ho problemi a darvi una password di investimento per la divisione superiore della TC League, dove lavorano i migliori TC (attualmente 110). Scegli i tuoi trade e guarda come funzionano i sistemi. Ma - nessuno sta bruciando il desiderio.
È strano - pensavo che la password di investimento fosse molto meglio del segnale... Ma a quanto pare mi sbaglio.
A proposito, davvero una domanda per il forum:
Sto offrendo una password di investimento per il conto della Lega TC invece di un segnale. Qualcuno ne ha bisogno? (Sospetto che nessuno lo sappia).
Il problema qui è che tutti i TC della Lega lavorano contemporaneamente su questo conto, e per vedere il trading di un sistema individuale - devi selezionare i trade sul mag desiderato. Come sospetto, nessuno vuole preoccuparsene. Ma dato che nessuno vuole preoccuparsi, i miei rapporti Excel sono l'unica cosa rimasta. O questo o una password di investimento e lasciare che la risolvano.
Beh, o suggerire un'opzione. Lo prenderemo in considerazione.
Manteniamolo sulla base del bisogno di sapere.
Ho 672 segnali da aprire. Sarebbe convincente. Ma non ho così tante risorse. Anche se si prende la divisione "top" della Lega - ci sono 110 migliori TS che lavorano lì ora, ma non c'è la possibilità di aprire così tanti segnali. Nell'ambito di un conto - sono in grado di utilizzare molti TP (e ci sono alcune difficoltà, non si possono mettere più di 500 ordini sul conto - ecco perché ho dovuto dividere la Lega in tre divisioni).
Naturalmente, perché non ho scalper, e il ritardo nell'esecuzione per un minuto o due non gioca un ruolo - c'è un'opzione per aprire un centinaio di conti, e l'Expert Advisor passerà da uno all'altro, analizzerà la situazione e invierà gli ordini di trading a ciascun conto - ma è un compito troppo complesso e difficile, perché preoccuparsene? Perché la gente sia convinta che alcuni segnali mostrano profitto? (Lasciate che vi ricordi che su 672 TS, solo 50 lo fanno con una certa sicurezza).
No, amici. Chi è interessato - non ho problemi a darvi una password di investimento per la divisione superiore della TC League, dove lavorano i migliori TC (attualmente 110). Scegli i tuoi trade e guarda come funzionano i sistemi. Ma - nessun desiderio ardente di qualcosa.
Strano - mi sembrava che la password di investimento fosse molto meglio del segnale... Ma a quanto pare mi sbaglio.