Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 48

Georgiy Merts:

Beh, facciamo a meno di MayfhBook - che vuole creare un segnale gratuito su qualsiasi TC della Lega - sono disposto a fornire un esperto.

Inoltre - cercherò l'Expert Advisor gratuito in KodoBase, diciamo, sulla scomposizione Prezzo-Chenel o sull'eliminazione, così nessuno mi sospetterà di pubblicità - questo EA darà i risultati più vicini a qualsiasi Expert Advisor con "Chn" nel suo nome o maghi che finiscono in uno.

E quanto si paga per questo?

 
Sprut112:

Quanto paghi per questo?

Cosa vuoi dire? Quali tasse?

 
Sprut112:

Quanto si paga per questo?

Non pago nulla.

Non è che sto vendendo uno scarico da 50 dollari a qualcun altro per farlo riparare gratis...

Georgiy Merts:

Non pago nulla.

Non è che sto vendendo uno scarico da 50 dollari a qualcun altro per farlo riparare gratis...

Oh, sono felice che tu l'abbia fatto.
 
Sprut112:
Ah, mi stavo eccitando.

Sì, sfortuna. Non ho voglia di pagare nulla a quelli che parlano di plummers che lavorano su 32 coppie di valute e poi le vendono a 50 dollari.

Georgiy Merts:

Sì, sfortuna. Non ho voglia di pagare nulla a quelli che parlano di plummers che lavorano su 32 coppie di valute e poi le vendono a 50 dollari.

Vedo che hai più di 600 piombini, non so perché li metti nello spazio pubblico
 
Sprut112:
Vedo che hai più di 600 piombini, non si capisce perché li metti nello spazio pubblico

Ha! Stronzate. (per i particolarmente dotati) Guardate il primo post e quelli successivi - rileggete il thread...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

Roman Shiredchenko:

Ha! Stronzate. (per i particolarmente dotati) Guarda il primo post e quelli successivi - rileggi il thread...

https://www.mql5.com/ru/forum/272032

"Selezionati per il reale - sono impostati su un conto demo separato, che ha un segnale(per il segnale è monitorato su MyFxBook; più tardi si aprirà un conto reale e il segnale da esso)

La selezione del TS proviene da un comune conto demo che funziona".

E dov'è tutto questo, una poltiglia?

 
Sprut112:
"selezionato per il reale - impostato su un conto demo separato con segnale(c'è il monitoraggio su MyFxBook per il segnale; il conto reale e il segnale da esso saranno aperti più tardi)

La selezione del TS proviene da un conto demo comune su cui lavorano".

E dov'è tutto questo, una poltiglia?

:-)

La gente sta bruciando anche da Opening - vedi in IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

Che casino - starter 2topik scusate... :-)


Roman Shiredchenko:

:-)

La gente sta bruciando anche da Discovery - vedi in IE.

https://investor.moex.com/trader2018?user=189586

Non seguo link esterni
