Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 245
Sono un pessimo, pessimo trader e un pessimo programmatore.
Sì, non si può discutere su questo.
Come diavolo ha fatto a nascondere tutti i suoi conti e a parlare dei suoi risultati di trading?
li ha guardati, ce n'erano 10.
Dasha, uno dei moderatori qui non ama parlare di donne, prova lì
Ho appena lasciato per un altro forum, sono stufo di quelli veloci.
Sì, sì... Non puoi scappare...
Bene, hai avuto la tua settimana, Emelya...
Me ne sarò andato quando la tua mezza lega di 1 dollaro sarà pronta e funzionante
Hai già lasciato molte volte, non sei un uomo. una donna probabilmente sarà ok, prendi il moderatore, il misogino con te, lascia che Volchanski torni
Dovrai aspettare molto tempo... Come può funzionare l'indicatore?
Si fanno soldi su un conto reale, non su un demo!
Cosa succede se l'indicatore diventaun valido oggetto di compravendita?
Ma allora non è commercio, ma vendita di prodotti software, che è anche una buona cosa, ma significativamente diversa.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del commercio:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: