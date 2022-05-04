Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 245

Nuovo commento
[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Sono un pessimo, pessimo trader e un pessimo programmatore.

Sì, non posso discutere su questo.
 
Vladimir Baskakov:
Sì, non si può discutere su questo.

Come diavolo ha fatto a nascondere tutti i suoi conti e a parlare dei suoi risultati di trading?

li ha guardati, ce n'erano 10.

Dasha, uno dei moderatori qui non ama parlare di donne, prova lì

[Eliminato]  
Fast235:

Come diavolo ha fatto a nascondere tutti i suoi conti e a parlare dei suoi risultati di trading?

li ha guardati, ce n'erano 10.

Dasha, uno dei moderatori qui non ama parlare di donne, prova lì

Ho appena lasciato per un altro forum, sono stanco di quelli veloci.
 
Vladimir Baskakov:
Ho appena lasciato per un altro forum, sono stufo di quelli veloci.

Sì, sì... Non puoi scappare...

Bene, hai avuto la tua settimana, Emelya...

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Sì, sì... Non puoi scappare...

Bene, hai avuto la tua settimana, Emelya...

Me ne sarò andato quando la tua mezza lega da 1 dollaro sarà pronta e funzionante.
 
Vladimir Baskakov:
Me ne sarò andato quando la tua mezza lega di 1 dollaro sarà pronta e funzionante

Hai già lasciato molte volte, non sei un uomo. una donna probabilmente sarà ok, prendi il moderatore, il misogino con te, lascia che Volchanski torni

 
Vladimir Baskakov:
Me ne sarò andato quando la tua mezza lega da 1 dollaro sarà pronta e funzionante.

Dovrai aspettare molto tempo... Come può funzionare l'indicatore?

Si fanno soldi su un conto reale, non su un demo!

 
Georgiy Merts:

Dovrete aspettare molto tempo... Come può funzionare un indicatore?

Puoi guadagnare su un conto reale, non su un conto demo!

Cosa succede se l'indicatore diventaun valido oggetto di compravendita?

 
aleger:

E se l'indicatore diventa un elemento di vendita valido?

Ma allora non è commercio, ma vendita di prodotti software, che è anche una buona cosa, ma significativamente diversa.

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del commercio:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

1...238239240241242243244245246247248249250251252...360
Nuovo commento