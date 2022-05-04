Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 246

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque per equilibrio:

I primi 20 in termini di qualità del commercio:

Top five chart per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Georgiy Merts:

Si stanno facendo progressi, non siete stanchi di questo?
 
Di che tipo di "progresso" stiamo parlando?

Guardate la media mobile e fate la stessa domanda.

Non sei stufo?

 
E se il grafico non è un flat yoos laterale, l'indicatore darà punti di entrata migliori di qualsiasi standard per la messa in scena di stop a posizioni corte in passato?
 
George, per favore suggerisci uno script per preparare e scrivere statistiche su TC nel contesto di diversi maghi.
 
Di cosa si tratta? Indicatore - mostra solo alcune caratteristiche del movimento del prezzo.

O si tratta dell'intera Lega TS? Potrebbe anche essere considerato come un indicatore... Che mostra su quale strumento i sistemi funzionano meglio.

 
Ho uno script scritto da me, progettato solo per generare tali grafici e tabelle.

Se hai bisogno di alcune statistiche - posso darti la password di investimento per qualsiasi divisione della TC League - scegli i trade sui maghi desiderati, vedi come funziona.

 
Se non vi dispiace il codice sorgente, per favore condividetelo per accelerare il mio carico). Mi piacerebbe usarlo per il mio zoo TC, seguendo il tuo esempio. Ci sto lavorando da molto tempo e sto ricevendo un buon feedback da loro.

Penso che possa essere fatto come un EA e che ogni settimana mandi un rapporto via e-mail.

 
E come lo farete?

Mi sembra che sia stato tu a suggerirlo senza pensare...

Georgiy Merts:

E come hai intenzione di "aggiungerlo" (manteniamo il nome di battesimo)?

Mi sembra che tu non ci abbia pensato bene...

Ah-ha, sì, pensavo fosse un semplice script autosufficiente ) ma ho apprezzato la potenza del framework )

Allora dimmi cosa fa - basta scrivere i numeri in csv, e un grafico è già inserito in un modello usando gli strumenti di Excel, o crea anche grafici da solo?

Voglio capire come creare meglio i grafici automaticamente.

