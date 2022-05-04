Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 246
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque per equilibrio:
I primi 20 in termini di qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Stai facendo progressi, non sei stanco?
Di che tipo di "progresso" stiamo parlando?
Guardate la media mobile e fate la stessa domanda.
Non sei stufo?
E se il grafico non è un piatto laterale, l'indicatore darà punti di entrata migliori di qualsiasi standard per mettere in scena gli stop alle posizioni corte in passato?
Di cosa si tratta? Indicatore - mostra solo alcune caratteristiche del movimento del prezzo.
O si tratta dell'intera Lega TS? Potrebbe anche essere considerato come un indicatore... Che mostra su quale strumento i sistemi funzionano meglio.
George, per favore consiglia lo script per preparare e scrivere statistiche su TC nel contesto dei diversi maghi.
Ho uno script scritto da me, progettato solo per generare tali grafici e tabelle.
Se hai bisogno di alcune statistiche - posso darti la password di investimento per qualsiasi divisione della TC League - scegli i trade sui maghi desiderati, vedi come funziona.
Se non vi dispiace il codice sorgente, per favore condividetelo per accelerare il mio carico). Mi piacerebbe usarlo per il mio zoo TC, seguendo il tuo esempio. Ci sto lavorando da molto tempo e sto ricevendo un buon feedback da loro.
Penso che possa essere fatto come un EA e che ogni settimana mandi un rapporto via e-mail.
Se non vi dispiace il codice sorgente, per favore condividetelo per accelerare il mio carico). Voglio usarlo per il mio zoo TC, seguendo il vostro esempio. È solo che non ho ancora nessuna grafica, e sarebbe più veloce scrivere con un modello.
Penso che possa essere fatto come consigliere e che ogni settimana mandi un rapporto via e-mail.
E come lo farete?
Mi sembra che sia stato tu a suggerirlo senza pensare...
Ah-ha, sì, pensavo fosse un semplice script autosufficiente ) ma ho apprezzato la potenza del framework )
Allora dimmi cosa fa - basta scrivere i numeri in csv, e un grafico è già inserito in un modello usando gli strumenti di Excel, o crea anche grafici da solo?
Voglio capire come creare meglio i grafici automaticamente.