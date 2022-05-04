Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 242
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il problema non è trovare un modello, ma la sua non stazionarietà.
È abbastanza realistico trovare un modello che descriva correttamente il mercato per qualche tempo. Tuttavia, non durerà a lungo. Il modello perde il suo significato. Nel caso in cui abbiamo TUTTI i modelli possibili - non appena uno di essi smette di funzionare - il modello opposto inizia a funzionare. E se i modelli sono costantemente in funzione - possiamo vedere questo cambiamento.
E non è necessario che il modello che avete trovato funzioni sempre. Perché regolare tutto alla perfezione e cercare di afferrare l'immensità. Trova e scambia quando c'è una situazione che si adatta al tuo modello. E il resto lo salti. E continuare ad aspettare. Questo è quello che faccio.
Non hai bisogno che il modello che hai trovato funzioni sempre. Non è necessario perfezionare tutto e cercare di afferrare l'immensità. L'avete trovato e scambiate quando c'è una situazione che si adatta al vostro modello. E il resto lo salti. E continuare ad aspettare. Lo faccio.
E cos'è questo grafico?
Non per dire che la questione è "definire la situazione sotto il modello".
E cos'è questo grafico?
Per non dire che si tratta di "definire la situazione sotto il modello".
Questo sono io che cerco di fare dei depositi. Ma questa volta ho sopravvalutato il rischio per scambio. Ho lavorato con il 300-500% del mio deposito. È chiaro che con tali rischi per trade solo lo spread aperto ha mangiato il 10% del deposito, il movimento contro di me solo 15 pips riduce i fondi del 50% e 30 pips annulla il mio conto. Ma ho lavorato per 4 mesi e ho fatto centinaia di scambi che hanno aumentato il mio conto di 28 volte. Il modello che il sistema utilizza funziona. E come determinarlo, posso aiutarvi, anche se tutti possono trovarlo dopo aver speso del tempo e dello sforzo.
Questo sono io che cerco di fare dei depositi. Ma questa volta ho sopravvalutato il rischio per scambio. Ho lavorato con il 300-500% del deposito. È chiaro che con tali rischi per trade solo lo spread aperto ha mangiato il 10% del deposito, il movimento contro di me solo 15 pips riduce i fondi del 50% e 30 pips porta il conto a zero. Ma ho lavorato per 4 mesi e ho fatto centinaia di scambi che hanno aumentato il mio conto di 28 volte. Il modello che il sistema utilizza funziona. E come determinare, posso aiutarvi, anche se tutti possono trovarlo dopo aver speso un po' di tempo e sforzo.
Quindi questo è un vero e proprio o almeno una demo?
O è un risultato del tester?
Quindi questo è reale o almeno una demo?
O è un risultato da tester?
photoshop
Quindi è reale o almeno una demo?
O è un risultato del tester?
Certo che è reale. Ho tutte le conferme. Ecco la conferma del mio primo tentativo ; , Guarda l'entrata è così precisa che in 4 mesi non c'è quasi nessun drawdown sui fondi. Nessun gioco d'azzardo ancora. Nel mio secondo tentativo in cui sono riuscito ad aumentare il mio conto di 28 volte la stessa situazione. Il sistema funziona benissimo, la psicologia fallisce e stiamo parlando di centinaia di scambi.Ecco il rapporto del secondo tentativo Profitto lordo: 423.21 Perdita lorda: 151.95 Utile netto totale: 271.26
Fattore di profitto: 2,79 Payoff previsto: 0,95
Drawdown assoluto: 1,34 Drawdown massimo: 32,46 (24,79%) Drawdown relativo: 55,11% (10,63)
Totale compravendite: 285 Posizioni corte (% vinte): 137 (73.72%) Posizioni lunghe (% vinte): 148 (66.89%)
Compravendite in profitto (% del totale): 200 (70.18%) Compravendite in perdita (% del totale): 85 (29.82%)
La più grande operazione di profitto: 13.00 operazione di perdita: -15.80
Commercio medio di profitto: 2,12 commercio di perdita: -1,79
Massimo vittorie consecutive ($): 18 (63,18) perdite consecutive ($): 12 (-10,63)
Massimo profitto consecutivo (conteggio): 63.18 (18) perdita consecutiva (conteggio): -31.50 (5)
Media di vittorie consecutive: 5 perdite consecutive: 2
Certo che è reale. Ho tutta la conferma di cui ho bisogno. Ecco la conferma del mio primo tentativo
Non ho bisogno di conferme, "signori credetemi sulla parola".
Oh, bene... Se riesci a mantenere questo ritmo per qualche anno, sarebbe molto bello.
Certo che è reale. Ho tutte le conferme. Ecco la conferma del mio primo tentativo ; , Guarda l'entrata è così precisa che in 4 mesi non c'è quasi nessun drawdown sui fondi. Non ci ho ancora scommesso sopra. Nel mio secondo tentativo in cui sono riuscito ad aumentare il mio conto di 28 volte la stessa situazione. Il sistema funziona benissimo, la psicologia fallisce e stiamo parlando di centinaia di scambi.Ecco il rapporto del secondo tentativo Profitto lordo: 423.21 Perdita lorda: 151.95 Utile netto totale: 271.26
Fattore di profitto: 2,79 Payoff previsto: 0,95
Drawdown assoluto: 1,34 Drawdown massimo: 32,46 (24,79%) Drawdown relativo: 55,11% (10,63)
Totale compravendite: 285 Posizioni corte (% vinte): 137 (73.72%) Posizioni lunghe (% vinte): 148 (66.89%)
Compravendite in profitto (% del totale): 200 (70.18%) Compravendite in perdita (% del totale): 85 (29.82%)
La più grande operazione di profitto: 13.00 operazione di perdita: -15.80
Commercio medio di profitto: 2,12 commercio di perdita: -1,79
Massimo vittorie consecutive ($): 18 (63,18) perdite consecutive ($): 12 (-10,63)
Massimo profitto consecutivo (conteggio): 63.18 (18) perdita consecutiva (conteggio): -31.50 (5)
Media di vittorie consecutive: 5 perdite consecutive: 2
Georges, non hai letto il rapporto?
è un po' peggio del rapporto originale su MT
se vengo di nuovo bannato per un mese, chiamate il presidente
Non ho bisogno di conferme, 'signori credetemi sulla parola'.
Bene... Se riesci a mantenere lo stesso ritmo per qualche anno, sarebbe molto bello.
Qualche anno è improbabile con questi rischi. Non ho bisogno di qualche anno. Un anno è sufficiente per aumentare il mio conto di 1.000 volte. Con i rischi che ho messo nel sistema. Ma ho fatto due tentativi per 4 mesi ciascuno. Al terzo tentativo ho deciso di ridurre i rischi. Il tempo per raggiungere l'obiettivo è aumentato di un paio di mesi, ma sarà psicologicamente più facile fare trading. Inoltre, ci sarà più tempo per prendere decisioni quando il mercato si muove contro di voi. E il margine di prelievo del conto aumenterà da 20-30 punti a 50-70 punti.
Certo che è reale. Ho tutte le conferme. Ecco la conferma del mio primo tentativo ; , Guarda l'entrata è così precisa che in 4 mesi non c'è quasi nessun drawdown sui fondi. Non ho ancora giocato. Nel mio secondo tentativo in cui sono riuscito ad aumentare il mio conto di 28 volte la stessa situazione. Il sistema funziona benissimo, la psicologia fallisce e stiamo parlando di centinaia di scambi.Ecco il rapporto del secondo tentativo Profitto lordo: 423.21 Perdita lorda: 151.95 Utile netto totale: 271.26
Fattore di profitto: 2,79 Payoff previsto: 0,95
Drawdown assoluto: 1,34 Drawdown massimo: 32,46 (24,79%) Drawdown relativo: 55,11% (10,63)
Totale compravendite: 285 Posizioni corte (% vinte): 137 (73.72%) Posizioni lunghe (% vinte): 148 (66.89%)
Compravendite in profitto (% del totale): 200 (70.18%) Compravendite in perdita (% del totale): 85 (29.82%)
La più grande operazione di profitto: 13.00 operazione di perdita: -15.80
Commercio medio di profitto: 2,12 commercio di perdita: -1,79
Massimo vittorie consecutive ($): 18 (63,18) perdite consecutive ($): 12 (-10,63)
Massimo profitto consecutivo (conteggio): 63.18 (18) perdita consecutiva (conteggio): -31.50 (5)
Media di vittorie consecutive: 5 perdite consecutive: 2