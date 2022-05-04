Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 238
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori 5 grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi
La TS 840352 è interessante. Questo è un TS molto vecchio, che entra con delle pause sui picchi a zigzag con ulteriori SL di trascinamento e si muove verso il Breakeven, lavorando per oltre un anno. Mi ha sorpreso che il rapporto mostri 31 SL consecutivi! Ho pensato che fosse una specie di errore. Guardato i codici... hmm... No, nessun errore. Il numero ammissibile di SL per questo sistema in una fila è 34 ! E il tempo massimo di attesa per un aggiornamento massimo è di 135 scambi... Bene... Aspettiamo che questo TS mostri il "colpo di prova". Fondamentalmente, questo è un TS "illogico" - la sua entrata è piatta, contro il trend, ma il supporto è trendy, straight trailing. Non sorprende che non mostri risultati elevati. Ma è sorprendente che non mostri un "colpo di prova" per così tanto tempo. D'altra parte - il massimo non è stato aggiornato in 127 scambi. Non è rimasto molto prima del "colpo"...
Ci sono 16 TC che lavorano su ogni simbolo
Buongiorno, chi mi sa dire dove vedere effettivamente una descrizione di questi 16 TC usati per capire di cosa si tratta? Ci sono molte pagine, ho paura che ci vorrà molto tempo per leggere l'argomento.