Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 239
Buon pomeriggio, dove posso trovare una descrizione di questi 16 TC in uso per capire di cosa si tratta? Ci sono molte pagine, ho paura che ci vorrà molto tempo per leggere l'argomento.
Non sono 16 ora, sono 24 sistemi per simbolo.
Guarda.
Abbiamo due direzioni di ingresso. (Trend e Flat).
Poi abbiamo tre metodi di rilevamento della tendenza - incrocio di EMA e prezzo, entrando da una barra "d'impulso"; toccando il confine del canale, entrando per rottura o rimbalzo; colpendo un ordine stop o limite (EMA,Prc,Zpn) sui picchi a zigzag, entrando da un ordine stop o limite.
Infine - quattro tipi di scorta: SL regolare trailing, TP trailing, TP-SL fisso, rollover (DTS,RTS,SP,SAR).
Prendi tutte le combinazioni e ottieni 24 sistemi per simbolo.
Tutti questi sistemi sono gratuiti in Kodobase, li ho anche trovati una volta, e li ho postati da qualche parte nel thread.
Periodicamente - pubblico un modulo eseguibile gratuito di League TS. Nel tester funziona senza restrizioni, per eseguirlo su una demo o reale richiede un Regcode gratuito, che viene dato per la promessa di aprire un segnale gratuito da questo TS (o da diversi contemporaneamente sullo stesso conto). Non mi importa che questo segnale sia poi copiato in reale.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
L'attuale modulo eseguibile della Lega dei sistemi di trading.
Poiché alcuni TS sono ri-ottimizzati quotidianamente, questi cambiamenti sono presi in considerazione.
Nel tester di strategia, funziona senza alcuna restrizione.
Per eseguirlo su un conto demo o reale - hai bisogno di un codice regex. I regcodes sono dati gratuitamente per la promessa di aprire un segnale gratuito per il TS selezionato. Così, se avete un desiderio, è possibile copiare questo segnale a voi stessi su un reale, PAMM o ovunque, non mi dispiace.
Grazie per la risposta! In generale è chiaro. Qui ho trovato quelli che fanno da tempo quello che ho iniziato io :) (le idee in generale sono simili ma ci sono delle differenze).
ha scritto brevemente lìhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Spiegazione: ho fatto una decomposizione della visione strategica globale nei seguenti elementi
- una strategia per definire un'opportunità di ingresso
- strategia per definire un punto di ingresso
- una strategia per impostare uno stop loss
- Strategia per impostare l'obiettivo di profitto - obiettivo di take profit
- strategia di mantenimento - trailing stop
- strategia di monitoraggio - gestione del volume (topping up e/o netting e/o chiusura parziale)
- strategia di mantenimento - definire l'uscita anticipata
Per ogni sottofase del processo decisionale faccio delle collezioni di strategie elementari (e non)
E voglio passare attraverso tutte le possibili combinazioni di ciascuno con ciascuno. Quindi, questo è un po' complicato.
Probabilmente farò una descrizione dettagliata dell'idea più tardi con alcuni schemi, se siete interessati. Si può avere l'idea da queste parole.
Grazie per la vostra risposta! In generale è chiaro. Qui ho trovato quelli che hanno fatto quello che ho iniziato molto tempo fa :) (Le idee sono generalmente simili ma ci sono delle differenze)
Sì, esattamente così.
La mia idea era che se si prendono tutte le opzioni possibili e si eseguono tutte insieme, alcune di esse saranno sempre in profitto. E la domanda "cosa fare per far funzionare il TS" si trasforma in "cosa fare per scegliere un sistema funzionante tra quelli già disponibili".
Ottimo, terrò d'occhio l'argomento. Farò anche la mia implementazione con alcune caratteristiche ispiratrici, finché avrò la miccia)
Capisco che se voglio eseguire un segnale per aprire immediatamente - o quando accumulo una storia per scegliere qualche TS?
Se lo eseguite nel tester, funzionerà senza alcuna limitazione.
Se lo si esegue su demo o reale - richiederà una ricodifica.
Aprite un segnale gratuito, ditemi i maghi TC che ci lavoreranno e l'account. Vi genererò i codici rossi.
GRAZIE, GEORGY! PREPARARE I MIEI SOLDI PER LA PARTENZA!!!
Hai già iniziato un mese fa, vero?
NO! USCITA A CAVALLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GIUSTO IN TEMPO PER UN MESE!!! SUGGERISCO DI MANTENERE IL NOME DI BATTESIMO.