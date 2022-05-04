Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 240

Nuovo commento
Roman Shiredchenko:

NO! USCITA A CAVALLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GIUSTO IN TEMPO PER UN MESE!!! SUGGERISCO DI CHIAMARLO "TU".


Quanto è difficile entrare nel team di monitoraggio?
Ok, TC non può farlo, ma tu...
 
Vladimir Baskakov:
È difficile partecipare al monitoraggio?
Ok, TC non può farlo, ma tu

sarà il monitoraggio della PAMM da gennaio. 2020 г.

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi

Il monitoraggio è previsto per questo decennio?
 

Vladimir Baskakov:
Il monitoraggio è previsto per questo decennio?

Sono abbastanza contento di quello che sto mettendo fuori.

Bene, Sprouts e Dashi possono aprire da soli un segnale con monitoraggio su qualsiasi sistema o insieme di essi - l'eseguibile è fornito, i rekuds sono gratuiti.

Non aspetteremo il monitoraggio, naturalmente.
Rendere il modulo e i codici disponibili pubblicamente. Questo è un thread pubblico, quindi deve essere disponibile, senza richieste inutili al cc.
 
George - IMHO, non scherzare con i troll... :-)

Per voi serve ancora (torna utile) per i segnali PAMM... :-)

Altrimenti... Ti agiti, ti innervosisci, e in un'esplosione psicologica, abbandoni il ramo... Lasciando il popolo sofferente senza segnali... :-)

Per favore, si calmi...

Richiederò presto dei codici di rehcodes al mio account, monitoraggio - li fornirò.

 
Georgiy Merts:


Questo potrebbe essere di vostro interesse.


 
Roman Shiredchenko:

Per favore, calmatevi...

Chiederò presto i regcodes al mio account, monitoraggio - lo fornirò.

Nessun problema. Tutto sarà

