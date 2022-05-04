Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 240
NO! USCITA A CAVALLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GIUSTO IN TEMPO PER UN MESE!!! SUGGERISCO DI CHIAMARLO "TU".
È difficile partecipare al monitoraggio?
sarà il monitoraggio della PAMM da gennaio. 2020 г.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi
Il monitoraggio è previsto per questo decennio?
Sono abbastanza contento di quello che sto mettendo fuori.
Bene, Sprouts e Dashi possono aprire da soli un segnale con monitoraggio su qualsiasi sistema o insieme di essi - l'eseguibile è fornito, i rekuds sono gratuiti.
George - IMHO, non scherzare con i troll... :-)
Per voi serve ancora (torna utile) per i segnali PAMM... :-)
Altrimenti... Ti agiti, ti innervosisci, e in un'esplosione psicologica, abbandoni il ramo... Lasciando il popolo sofferente senza segnali... :-)
Per favore, si calmi...
Richiederò presto dei codici di rehcodes al mio account, monitoraggio - li fornirò.
Questo potrebbe essere di vostro interesse.
Nessun problema. Tutto sarà