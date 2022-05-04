Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 241
Questo potrebbe essere di vostro interesse.
Non so di cosa si tratti...
Nessuno ha capito di cosa si trattasse...
Lo sviluppatore era alla ricerca di partner per l'ulteriore implementazione di ciò che aveva creato. Ma nessuno ha capito di cosa si trattasse... .
Dov'è "già creato"? Ho cercato quel thread (avrei potuto dare un link diretto). Non c'è niente che si avvicini a questo.
La lega è semplicemente un insieme completo di sistemi che provengono da una combinazione di diverse tecniche. Il mio calcolo è che una volta passate tutte le combinazioni, alcune di esse funzioneranno sicuramente in un momento o nell'altro. E questa ipotesi, secondo me, è stata pienamente confermata.
Non capisco cosa ci sia di simile nel ramo citato. Dove un mucchio di varianti di sistema vengono create con una scelta delle migliori - non l'ho visto.
Ho tutto fatto e funzionante da più di un anno ormai. Posso vedere e chiaro, risultati abbastanza buoni.
È un peccato che gli altri non li vedano.
Non è sorprendente quando c'è una scissione, o addirittura un disturbo di personalità scissa con Sprouts e Dash.
Investire la password dell'account - di cos'altro hai bisogno per vedere i risultati? Devi selezionare i trade nella magia richiesta e valutare i risultati quanto vuoi. Se non funziona per qualcun altro, non sa cosa vuole.
Il tuo criterio di verità è "Non capisco! "Dove ti ho detto che funziona ed è senza errori. Continua a incasinare la tua lega.
Beh, come possiamo parlare della verità se non la capiamo?
Tu spieghi, io cerco di capire e poi discutiamo.
No? Beh... come vuoi...
Mi chiedo cosa intendi? Un altro campionato? O ReLigia?))
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Il TS di lavoro più lungo, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più lunghi con almeno 50 scambi: