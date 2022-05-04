Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 177
Il mag superiore è 442420, il secondo e il terzo sono 642422, quello inferiore è stato impostato manualmente (ho fatto la media del prezzo di entrata).
e non ho chiuso quella inferiore.
Forse qualche robot sta spruzzando tutto senza tracciare il magik, cioè non filtra attraverso...
Ci siamo distratti e abbiamo dimenticato di discutere un'altra caratteristica: perché tutte e quattro le posizioni si sono chiuse contemporaneamente? 442420 è EMAFlatSP e non ha nulla a che fare con il reverse trawl.
Non vedo il motivo di essere così sottile.
Sto allegando un file Excel con un rapporto sulle transazioni di questo mago
Se vuoi maggiori dettagli, posso darti la password di investimento del conto della Lega.
Ho guardato il file, ma non riesco a ricavarne le informazioni che mi servono.
Ho la forza e lo spirito: datemi la password per indagare in dettaglio (beh, voglio davvero capire perché abbiamo una tale differenza in termini di risultati commerciali).
Conto 9968945 (Lega Alta)
Accesso: 9968945Perché EMAFlatSP ha chiuso - penso in modalità normale - o a pareggio o a stop-loss.
Password dell'investitore: iAuWgDi9
Server: Alpari-ECN-Demo
Perché EMAFlatSP ha chiuso - penso che fosse in modalità normale - o al pareggio o allo stop-loss.
Ci siamo distratti e abbiamo dimenticato di discutere un'altra cosa: perché tutte e quattro le posizioni hanno chiuso nello stesso momento? 442420 è EMAFlatSP e non ha niente a che fare con il backtrawl.
Questo trade si è chiuso con una perdita, quindi non ci può essere una perdita di take or break.
Sì - questo è interessante. Non ho scritto invano che ci potrebbe essere qualche - problema in LIGE dai filtri del mago...
PERCHE' l'ordine aperto manualmente si è chiuso nello stesso momento degli ordini del robot LIGA?
No 100%, non c'è un tale e simile qui.
...Perché EMAFlatSP ha chiuso - penso in modalità normale - o a pareggio o a stop-loss.
sembra che...
sembra che...
IMHO: non sembra il contrario... Ho dato la logica sopra.
Non dovrebbe essere il caso che due diversi maghi + un trade manuale si chiudano casualmente allo stesso tempo su un mercato piatto.
Per sicurezza: il trade manuale non aveva uno SL o un trawl a quel livello?PS: controlla il grafico a minuti del tuo broker - forse c'è stato qualche tipo di picco alle 3:41?
Ho confrontato gli scambi. Ammetto di essermi sbagliato.
Una differenza di quotazione di poche cinque cifre a volte porta a risultati completamente diversi, in quanto si traduce in un sacco di non-sincronizzazione nelle operazioni successive. Ma a volte la stessa differenza si traduce in appena un paio di centesimi di differenza nel profitto.
Sì, e occasionalmente hai anche dei "doppi" trade aperti. Sono d'accordo che questo è un modo normale di operare.
1. non c'era. In effetti - sì - molto interessante - 4 ordini di mercato chiusi allo stesso tempo...
2. lì è piatto
George, pensa a fornire questi rapporti a pagamento, IMHO, c'è qualcosa in essi...
Li avete per noi - come una scelta di PAMM - si versa molto su di loro... :-)
La vostra Lega è capace di molto di più.
Non "fregartene", Roman!
Non vedo il senso di cercare di monetizzare la Lega finché non ci sono regole chiare per selezionare i migliori. C'è Artem, che sospetta qualcosa e il clown Baskakov, i cui sforzi sono sempre al top. Dimostrano brillantemente che la Lega non vale assolutamente nulla. Non è come i segnali di Baskakov... Questa è una vera miniera d'oro... L'equità lì arriva sempre ad un equilibrio crescente. E la Lega è solo... sforzo sprecato...