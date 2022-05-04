Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 178

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

 

George, ti chiedo di riottimizzare il TS. Suggerisco di salvare il risultato come un file con estensione _Test, per non confonderlo con le versioni di lavoro.

1. EMATrendDTS (Current 143750) su GBPCHF dal 13.01.17 al 13.01.19 Beck + dal 14.01.19 al 13.04.19 Forward.

2. EMATrendSAR (Current 240640) su USDCHF 21/12/16 - 21/12/18 Beck + 22/12/18 - 21/03/19 Forward.

3. EMAFlatRTS (Current 643650) su GBPNZD 18.01.17 - 18.01.19 Beck + 19.01.19 - 18.04.19 Forward.

4. EMATrendRTS (Current 742650) su EURAUD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.

5. EMAFlatSAR (Current 540450) su USDCAD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.

 
Eduard_D:

George, ti chiedo di riottimizzare il TS. Suggerisco di salvare il risultato come un file con estensione _Test, per non confonderlo con le versioni di lavoro.

Lo farò.

Non capisco, in quale forma è necessario il risultato?

Posso postare due file excel che vengono generati mentre il tester lavora. O di cosa hai bisogno?

Inoltre - domanda, cosa fare con Breakeven e stop protettivi in quei TS dove non sono previsti stop?
 
Il risultato è il file standard aggiornato EALeague_Free_Test.ex5. Conterrà solo nuove procedure guidate al posto di quelle sovraottimizzate (fatemi sapere quali) o forse alcune delle procedure ottimizzate saranno conservate.

Il breakeven e il protective stop sono procedure standard. Se non sono forniti o non sono ottimizzati, non ci sono più.

 
Eduard_D:

Il risultato è il file EALeague_Free_Test.ex5 standard aggiornato. Conterrà solo nuove procedure guidate invece di quelle sovraottimizzate (fatemi sapere quali) o forse alcune delle procedure ottimizzate saranno mantenute.

Breakeven e protective stop sono procedure standard. Se non sono forniti o non sono ottimizzati, non ci sono più.

Adnaka... Non posso mischiare gli esperti! Se compili i dati, questi appariranno in tutte le leghe, sia nella divisionale che nel file generale.

Non ho "rami separati" - tutte le varianti sono prese dagli stessi file. "Produrre" varianti è un modo sicuro per confondersi con la loro abbondanza. Quindi, se proprio voglio - posso semplicemente sostituire tutte queste magie con altre appena testate - e la Lega continuerà il suo lavoro.

 
No, non fare modifiche a un organismo in funzione senza motivo.

 

Georigii - dacci i codici di registrazione, per favore

conto -2599118

mago 242451

conto -2599118

mago 642422

Conto -2599118

mago 643650


link di monitoraggio - nel mio profilo.

 
-----------------------------------

Conto: 2599118
Magia: 242451

RegCode: 1495001206

-----------------------------------

Conto: 2599118
Magia: 642422

RegCode: 2359028197

-----------------------------------

Conto: 2599118
Magia: 643650

RegCode: 597420426

-----------------------------------

 
