Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
George, ti chiedo di riottimizzare il TS. Suggerisco di salvare il risultato come un file con estensione _Test, per non confonderlo con le versioni di lavoro.
1. EMATrendDTS (Current 143750) su GBPCHF dal 13.01.17 al 13.01.19 Beck + dal 14.01.19 al 13.04.19 Forward.
2. EMATrendSAR (Current 240640) su USDCHF 21/12/16 - 21/12/18 Beck + 22/12/18 - 21/03/19 Forward.
3. EMAFlatRTS (Current 643650) su GBPNZD 18.01.17 - 18.01.19 Beck + 19.01.19 - 18.04.19 Forward.
4. EMATrendRTS (Current 742650) su EURAUD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.
5. EMAFlatSAR (Current 540450) su USDCAD 26.12.16 - 26.12.18 Beck + 27.12.18 - 26.03.19 Forward.
Lo farò.
Non capisco, in quale forma è necessario il risultato?
Posso postare due file excel che vengono generati mentre il tester lavora. O di cosa hai bisogno?Inoltre - domanda, cosa fare con Breakeven e stop protettivi in quei TS dove non sono previsti stop?
Il risultato è il file standard aggiornato EALeague_Free_Test.ex5. Conterrà solo nuove procedure guidate al posto di quelle sovraottimizzate (fatemi sapere quali) o forse alcune delle procedure ottimizzate saranno conservate.
Il breakeven e il protective stop sono procedure standard. Se non sono forniti o non sono ottimizzati, non ci sono più.
Adnaka... Non posso mischiare gli esperti! Se compili i dati, questi appariranno in tutte le leghe, sia nella divisionale che nel file generale.
Non ho "rami separati" - tutte le varianti sono prese dagli stessi file. "Produrre" varianti è un modo sicuro per confondersi con la loro abbondanza. Quindi, se proprio voglio - posso semplicemente sostituire tutte queste magie con altre appena testate - e la Lega continuerà il suo lavoro.
No, non fare modifiche a un organismo in funzione senza motivo.
Georigii - dacci i codici di registrazione, per favore
conto -2599118
mago 242451
conto -2599118
mago 642422
Conto -2599118
mago 643650
link di monitoraggio - nel mio profilo.
Stasera - lo sarà. In questo momento, il codice è un po' "spogliato".
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 242451
RegCode: 1495001206
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 642422
RegCode: 2359028197
-----------------------------------
Conto: 2599118
Magia: 643650
RegCode: 597420426
-----------------------------------
