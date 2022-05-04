Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 173
Cavolo, sei proprio un pignolo per l'ambiguità, Roman... "Due, preferibilmente tre"... Che frase è? Due o tre?
Tuttavia, tre non mi sembra molto più ragionevole di trenta. Che senso ha ottimizzare i sistemi per il periodo del programma di allentamento, quando l'Eur crollava ogni giorno? Ora non c'è più da tempo...
OK. Ecco i conti.
Periodo di ottimizzazione 2, poi avanti di 1 trimestre, poi trading da 1 trimestre.
di conseguenza, se 2 anni prendiamo 100% ottimizzazione, poi 1 trimestre (12,5% del tempo di ottimizzazione) in avanti, se è buono, poi trading immediatamente dopo 2 anni di ottimizzazione e un quarto di avanti - fino al colpo di controllo.
In modo che l'offerta inizi prima del 25% del tempo di ottimizzazione.
Il periodo secco è di 2 - 0,25 ?
Sì. 2 anni - 100%, poi trimestrale 12,5% in avanti, poi offerta fino al colpo di controllo.
Nota: ci dovrebbero essere almeno 100 affari per periodo di ottimizzazione.
Se meno, allora aumentate il periodo.
Ok, da domani il TS sarà sovraottimizzato in questo periodo.
Compagni, vi rendete conto l'un l'altro, cos'è"allora un quarto del 12,5% in avanti"? Penso che ognuno di voi lo capisca a modo suo.
Ho cercato nel monitoraggio di Roman e mi sono imbattuto in questo manufatto:
Si tratta di un solo mago con un algoritmo astutamente inventato? O di diversi maghi, ma allora perché hanno chiuso tutti in sincronia?
Ecco perché ho ripetutamente chiarito, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è questa:
24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi troviamo migliori parametri di breakeven e SL e TP protettivi (se necessario) per tutto il periodo. Scommettiamo sul demo, i rapporti sono ancora settimanali.
3 mesi di ottimizzazione in avanti in 24 mesi? O 24 mesi di ottimizzazione posteriore+ 3 mesi diottimizzazione in avanti(totale 27 mesi di ottimizzazione)?
E dopo, è una demo o la solita procedura con 10 trade?
Beh, per come la vedo io, 24 + 3.
E sulla demo immediatamente, come ora, solo nessun sistema può entrare nel rapporto fino a quando non fa 10 scambi.
Non c'è un'ottimizzazione in avanti, c'è l'ottimizzazione, poi c'è il test in avanti dopo l'ottimizzazione sui valori selezionati delle variabili di input, e poi c'è il trading su questi valori.
24 mesi - ottimizzazione con selezione dei valori ottimali delle variabili. Inoltre, il test in avanti nel Q1 è del 12,5%. Più avanti nel commercio.
Ciò che non è chiaro - tutto è disposto in un passo...