George, scrivere raccomandazioni sul tuo IMHO, forse si può automatizzare la decisione, cosa fare con i maghi, che non sono più nel tuo account LIGI, ma ho transazioni con la loro partecipazione ...
La domanda - ho capito bene, ad esempio, per quei maghi che sono stati precedentemente utilizzati da esponenti LIGI di TS, ma per vari motivi ora non vengono utilizzati, che proprio TS è stato inviato a riottimizzare le impostazioni e semplicemente tale mago non esiste più, e li ho (questi TS) sono ancora in commercio, infatti senza un "colpo di prova",allora il controllo dei moduli expa e LIGI in termini di disconnessione dal trading quando le fermate sono raggiunte lì, lo stesso tiro al contatore non esiste più? Cioè sono 'abbandonati' da soli...
o l'exp smetterà comunque di fare trading quando raggiunge i valori di controllo (che avete definito al drawdown)?
Sono interessato ai maghi 543050, 442420, 642952, 642342. Ho scadenze LIGI su questi maghi per fare scambi...
Se sono in "free float" e non c'è controllo da parte dei robot LIGI, io stesso mediterò in questa direzione...
Roman, è corretto.
Un TS fallito viene inviato per la riottimizzazione e il magik in esso può essere cambiato (il magik riflette il tempo di esecuzione e l'intervallo di tempo). Tali magie diventano irrilevanti.
È molto probabile che nella mia Lega i maghi non lavorino più, ma in altri conti dove non c'è stato nessun "colpo di controllo" - lavorano ancora.
In teoria, posso scrivere quali dei TC della Divisione Alta sono stati sovraottimizzati, ma temo di poter saltare quelle voci - perché un bel po' di TC delle divisioni medio-basse si spostano tra le divisioni ogni giorno e vengono un po' sovraottimizzati. Bene... vediamo.
Diciamo che 542442 ha lasciato l'Alto oggi.
Non è stato iper-ottimizzato, non c'è stato ancora un "colpo di prova", ma la qualità del commercio non è coerente con la divisione superiore.
Anche sovra-ottimizzato 643650, motivo: SL inaccettabile, saldo di chiusura -12.34
Dopo la sovra-ottimizzazione CU ha ricevuto mag 643640 ed è stato inviato alla Middle Division in base ai risultati della storia.
1. OK.
2. È possibile non scrivere questo.
Sono interessato a quanto segue - se il vostro TS è già sovraottimizzato (questo mago non esiste più o è stato trasferito ad un'altra divisione con lo stesso mago), ma lo ho ancora in trading sul mio conto,questo significa che ho exp LIGI su questo mago - non farà più trading quando raggiungerà i limiti di drawdown, "colpo di controllo" o qualsiasi altra cosa su cui lo avete avvitato?
Sì, se il TS rileva (tramite l'analisi delle transazioni nella cronologia del conto) che il tuo conto ha superato i limiti - scriverà un messaggio nel registro e fermerà il trading.
I parametri limite sono cinque:
1. Il massimo slittamento di prezzo consentito.
2. Coda di perdita massima ammissibile.
3. Tempo di attesa massimo consentito per l'aggiornamento massimo.
4. Tempo di attesa massimo consentito per ogni operazione.
5. Eliminazione dello stoploss inammissibile (per quei TC per i quali lo SL non è previsto nel sistema "puro").
Se uno di essi viene superato, il TS smette di commerciare.
t
Se non è troppo difficile - quando si apre un ordine e si piazza un ordine pendente - visualizzare il suo colore con le frecce sul grafico dei simboli in modo che possiamo facilmente identificare visivamente quale exp LIGI su quale coppia ha aperto / piazzato l'ordine (naturalmente, che ogni expo sotto il relativo magik è posto nel commercio sul suo strumento di trading, TF M15)...
è semplicemente più facile da controllare quando tutto è rappresentato su una foto
che quando tutto è impersonale, molti esponenti stanno lavorando sul simbolo :-) con diversi maghi... non è chiaro chi è entrato, quando, dove sono andati e quando sono usciti...
Tutti capiscono, ma purtroppo, prima di tutto, ciò che appare in un mago - apparirà immediatamente negli altri. Separare, e per un mago fare una cosa, e per un altro fare qualcos'altro - richiede una sostanziale raffinatezza.
Questo è il motivo per cui all'inizio ho insistito nel dare le regex per i segnali demo dal principio di "un conto - un mago". Nessuno mi ha ascoltato. E ora... lì... Si scopre che è "più conveniente"...
In secondo luogo, la Lega non è stata originariamente progettata per il lavoro visivo, qualsiasi azione visiva - rallenta notevolmente il codice. Non ho praticamente nessun blocco visivo nel mio codice.
Ahimè, amici, qualsiasi funzione visiva ora richiede troppe modifiche dei codici della mia libreria. Per il quale non ho nessuna possibilità e nessun desiderio.
Quindi posso solo proporre di mettere ogni singolo mago su un segnale separato.
No. Non c'è bisogno di visualizzare qualcosa separatamente - nella funzione di apertura/esposizione degli ordini OrderSend () basta aggiungere un'opzione per mostrare l'apertura con il colore, anche con la chiusura.
È possibile inserire semplicemente un colore.
Ma come si fa a capire quale colore è quale mago?
Ogni TS di Expert Advisor esegue la propria analisi in modo sequenziale, e se necessario - mette in coda le richieste di azioni commerciali (reqests).
Dopo di che - il blocco delle operazioni commerciali sceglie sequenzialmente le richieste dalla coda, analizza la possibilità della loro implementazione, e se esiste tale possibilità - le esegue.
In altre parole, dovremmo prima cambiare la struttura della coda, almeno aggiungendovi del colore. Poi organizzare all'interno delle classi di strategia la capacità di passare il colore necessario al richiedente, a seconda del mago. Poi, nel blocco di negoziazione, tenete conto dell'informazione che è apparsa nella ricerca, e visualizzatela al momento dell'invio della richiesta.
Tutto questo è certamente possibile, ma c'è un bel po' di lavoro, non ho queste opportunità. Almeno, non al momento.
1. è quello che ci vuole. È lo stesso per tutti. Tutti i robot hanno lo stesso colore.
2. non c'è bisogno di distinguere e differenziare. aprirò il grafico appropriato dello strumento con il mago appropriato per vedere i valori in entrata - in uscita, TUTTI I COLORI SONO GLI STESSI NELLA STESSA FIGURA. Hai solo bisogno di impostare il colore ed è tutto - per esempio blu - comprare, rosso - vendere, chiudere - grigio.
3. Niente di tutto questo è necessario.