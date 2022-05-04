Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 149
Perché è "non interessato"?
Io, per esempio, sono molto interessato a come la persona che ha promesso di non apparire nel thread, e che ha persino chiamato l'autore "chiacchierone", continui comunque ad apparirvi.
Sono anche interessato a sapere cosa succede con i tuoi segnali trapelati. Il saldo va a Equity ovunque?
E la mia affermazione sulla valutazione dei segnali - rimane valida. Per qualsiasi segnale non ha senso dare più dell'1% di capitale reale nel suo conto. Meno - si può. Di più - no.
Joe, credi sempre alle tue promesse? :D Quanti anni hai? In realtà, ho promesso che avrei cercato di non farmi vedere. Questo è diverso. xD
Joe, ti ho suggerito di studiare insieme il sistema di trading su cui l'uomo ha raccolto diversi milioni di dollari sul reale. Basta che sia chiuso qui e che sia di dominio pubblico. Perché sembra che tu abbia familiarità con il concetto. E ora stai parlando di una lega che non ha ancora fatto guadagnare un centesimo a nessuno...
Posso avere il link in un messaggio privato?
George, tu conosci bene i diversi TS, vero? Puoi dire che tipo di sistema è?
Martin è una specie di furbacchione? )
Non si tratta del sistema, ma del broker :)) Per esempio, commercia facilmente il 29 giugno e il 16 giugno, che sono sabato e domenica.
Questa è un'affermazione discutibile, fortunatamente per tutti, non accadrà.
Perché?
Un sacco di segnali con pochissima equità costano 30 dollari - e la gente paga, anche se i segnali non costano così tanto.
Joe - di chi stai parlando?
Non è che tu abbia promesso qualcosa, e non mi riferisco a te.
E a proposito di "imparare il sistema di qualcun altro" - non è niente, non arriveremo da nessuna parte, i milioni di entrate sono solo fortuna casuale.
Solo, per condividere... alle 16:03 ha funzionato per l'ottimizzazione EMAFlatRTS, anno indietro + anno avanti. Alle 20:56, avendo fatto 11520 corse in 43 generazioni, il tester è andato in avanti.
Non è il sistema, è il broker :)) Per esempio, commercia facilmente il 29 giugno e il 16 giugno, che sono sabato e domenica.
L'ho notato io stesso. Ho cercato informazioni - risulta che è possibile se sei un market maker, un amico di Sorros o qualche altro immortale. :D va bene. Ciò che è più preoccupante è uno schema. Tutti i grandi volumi tendono ad essere redditizi. Soprattutto dopo una serie di perdite. E le perdite sono per lo più piccole. Io propendo più per il pareggio. Soprattutto ora che gli scambi si chiudono in un minuto. Ma vorrei saperlo con certezza.
Beh, se è falso e non c'è davvero un centesimo nel conto - qual è l'affidabilità in questo caso?
In idea, potrei scrivere uno script che valuta il trade, secondo il mio algoritmo per determinare la valutazione della "qualità del trade". E - per valutare eventuali segnali. Ma che senso ha quando il segnale stesso è falso? La sceneggiatura e la valutazione sono indicatori formali che non tengono conto della possibilità dei falsi.
George! Ho bisogno di rapporti! Per gli aggiornamenti di TC. Attualmente lavorano 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Aprirò un segnale o un monitoraggio questa settimana.