Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 150

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

 
Roman Shiredchenko:

George! Abbiamo bisogno di rapporti! Per gli aggiornamenti del TS. Ora lavorano 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Aprirò un segnale o un monitoraggio questa settimana.

Non capisco.

Il rapporto standard della Lega TC sull'equilibrio e la qualità del trading è ogni lunedì mattina (quello di oggi è qui sopra). Sono necessari altri rapporti?

Se si apre un segnale, che richiede TS separati - stendere le magie - la regola è la stessa, per la promessa di aprire un segnale libero - le magie sono generate senza restrizioni. Il significato di ogni sistema - si riflette nel nome, ho anche citato alcuni esperti liberi e KodoBase, che lavorano sul TC dalla Lega. cosa c'è di sbagliato?

 

Si prega di generare i codici di registrazione:

Conto 50423626 Magik 543441

Conto 50433863 Magik 240640

 

Non riesco ancora a capire cosa c'è che non va, ma la tua top ten della settimana si è aggiunta al più e la mia è andata in meno.

 
Eduard_D:

Conto: 50423626
Magia: 543441

RegCode: 1016843552

-----------------------------------

Conto: 50433863
Magia: 240640

RegCode: 85707965

-----------------------------------

 
Georgiy Merts:

Bene, se è un falso e non c'è davvero un centesimo nel conto - qual è l'affidabilità in questo caso?

In idea, potrei scrivere uno script che valuta il commercio, secondo il mio algoritmo per determinare la "qualità del commercio". E - valutare qualsiasi segnale. Ma che senso ha quando il segnale stesso è falso? La sceneggiatura e la valutazione sono indicatori formali che non tengono conto della possibilità dei falsi.

È impossibile dirlo con certezza in questo caso. Poiché è solo un'ipotesi.

 
Artem Prischepa:

Questo, in questo caso, non può essere affermato con certezza. Poiché è solo un'ipotesi.

Questo è tutt'altro che il primo segnale falso. È un broker completamente "di sinistra".

Questo è l'aspetto dei suoi scambi sul grafico.


 

Georgi, mi tolgo il cappello...! Tu (e i tuoi indiani) state facendo un lavoro titanico per ottimizzare al massimo la Lega.

Soprattutto per i detrattori che non credono nelle 2 ore di sovra-ottimizzazione:

E questo è solo un TC su una coppia.

Beh, ok, il mio hardware è peggiore del tuo, ma anche se passi la metà del tempo, il tuo computer deve ottimizzare troppo senza sosta.

 
Eduard_D:

Questo è tutt'altro che il primo segnale falso. Un broker completamente "di sinistra".

Ecco come appaiono i suoi trade sul grafico

L'uomo lì commercia su un simbolo leggermente diverso XAUUSDi . Con una piccola "i" alla fine.

Eduard_D:

Georgi, mi tolgo il cappello...! Tu (e i tuoi indiani) state facendo un lavoro titanico per ottimizzare al massimo la Lega.

Soprattutto per i detrattori che non credono nelle 2 ore di sovra-ottimizzazione:

E questo è solo un TC su una coppia.

Beh, ok, il mio hardware è peggiore del tuo, ma anche se passi la metà del tempo, il tuo computer deve ottimizzare troppo senza sosta.

Fate un algoritmo di apertura di un bar e tutto volerà. Non avete bagarini, perché torturare ogni zecca, risparmiate le macchine
