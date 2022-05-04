Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 150
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
George! Abbiamo bisogno di rapporti! Per gli aggiornamenti del TS. Ora lavorano 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Aprirò un segnale o un monitoraggio questa settimana.
Non capisco.
Il rapporto standard della Lega TC sull'equilibrio e la qualità del trading è ogni lunedì mattina (quello di oggi è qui sopra). Sono necessari altri rapporti?
Se si apre un segnale, che richiede TS separati - stendere le magie - la regola è la stessa, per la promessa di aprire un segnale libero - le magie sono generate senza restrizioni. Il significato di ogni sistema - si riflette nel nome, ho anche citato alcuni esperti liberi e KodoBase, che lavorano sul TC dalla Lega. cosa c'è di sbagliato?
Si prega di generare i codici di registrazione:
Conto 50423626 Magik 543441
Conto 50433863 Magik 240640
Non riesco ancora a capire cosa c'è che non va, ma la tua top ten della settimana si è aggiunta al più e la mia è andata in meno.
Si prega di generare i codici di registrazione:
Conto 50423626 Magik 543441
Conto 50433863 Magik 240640.
Conto: 50423626
Magia: 543441
RegCode: 1016843552
-----------------------------------
Conto: 50433863
Magia: 240640
RegCode: 85707965
-----------------------------------
Bene, se è un falso e non c'è davvero un centesimo nel conto - qual è l'affidabilità in questo caso?
In idea, potrei scrivere uno script che valuta il commercio, secondo il mio algoritmo per determinare la "qualità del commercio". E - valutare qualsiasi segnale. Ma che senso ha quando il segnale stesso è falso? La sceneggiatura e la valutazione sono indicatori formali che non tengono conto della possibilità dei falsi.
È impossibile dirlo con certezza in questo caso. Poiché è solo un'ipotesi.
Questo, in questo caso, non può essere affermato con certezza. Poiché è solo un'ipotesi.
Questo è tutt'altro che il primo segnale falso. È un broker completamente "di sinistra".
Questo è l'aspetto dei suoi scambi sul grafico.
Georgi, mi tolgo il cappello...! Tu (e i tuoi indiani) state facendo un lavoro titanico per ottimizzare al massimo la Lega.
Soprattutto per i detrattori che non credono nelle 2 ore di sovra-ottimizzazione:
E questo è solo un TC su una coppia.
Beh, ok, il mio hardware è peggiore del tuo, ma anche se passi la metà del tempo, il tuo computer deve ottimizzare troppo senza sosta.
Questo è tutt'altro che il primo segnale falso. Un broker completamente "di sinistra".
Ecco come appaiono i suoi trade sul grafico
L'uomo lì commercia su un simbolo leggermente diverso XAUUSDi . Con una piccola "i" alla fine.
Georgi, mi tolgo il cappello...! Tu (e i tuoi indiani) state facendo un lavoro titanico per ottimizzare al massimo la Lega.
Soprattutto per i detrattori che non credono nelle 2 ore di sovra-ottimizzazione:
E questo è solo un TC su una coppia.
Beh, ok, il mio hardware è peggiore del tuo, ma anche se passi la metà del tempo, il tuo computer deve ottimizzare troppo senza sosta.