Oooooooh... che fa male... come il mio mignolo sul comodino.


Soprattutto questo ragazzo.



Rudolf Singer 2019.02.15 14:38  

Cosa sta succedendo qui?????? Ho appena perso 10.000 USD!!!!!!!!!!! F***


Ivan Butko:

Whoo-hoo... che fa male... come un mignolo del piede su un comodino.


Soprattutto questo ragazzo.

Beh, se guardate la sua stessa descrizione del segnale... sapeva a cosa andava incontro.

 
Aleksey Egorov:

La bambola l'ha seguita, l'ha scossa sullo stopout ed è tornata indietro, classico:) Quanti gomiti morsi ci saranno se l'euro torna e sale, le soste longiste sono raccolte. possiamo anche girare.

E si può ancora tornare indietro fino al basso di novembre....
E infatti è tornato.
 
Hanno perso un milione e mezzo, gli restano tre milioni, e gli abbonati non stanno scappando, faranno una rimonta e riconquisteranno tutto quello che hanno perso, ma sono andati proprio oltre il limite, meglio non farlo di nuovo per un bis
 

Segnale cinico.

L'ultimo commento del fornitore è stato che hanno perso solo l'11% e questa era solo la prima parte della perdita.

Tipo, da lunedì aggiungi la seconda parte e andiamo. Come dire, sarà un lungo viaggio, visto che hai passato solo la prima parte e ci sono altre tre parti da passare.

Il capitale degli abbonati è sceso di 1,6 milioni.

Valuto il fornitore di segnale cinque stelle. È un modo così magistrale di fare le cose, che quelli che parlano delle loro perdite possono rispondere con piena dignità: "È colpa loro".

Mi ricorda molto un pifferaio magico.

Chi si ricorda del segnale di Gonchar? Il segnale ha iniziato a cadere a questo livello, a 1,12, e lui stupidamente ha appena venduto euro e ha detto: "Credo nella forza del quid e l'euro tornerà al livello di 1,05".

Ora questo fornitore, come un "consigliere automatico" compra solo allo stesso livello di 1,12 e ignora tutti i segnali di vendere l'euro.

 
Il segnalatore ha raccolto la liquidità. Per un buon giocatore, è quello che ci vuole.
Andrey F. Zelinsky:

La parte migliore è leggere i commenti dei criceti: crediamo, speriamo, aspettiamo, siamo felici!
 
Sono seduto qui a pensare... ...pubblicità...
 
Lo sto leggendo anch'io, è interessante. Ecco la risposta che mi è piaciuta di più all'accaduto, auto-tradotta dall'inglese. Bella pensata. Questo è il suo avvertimento, nell'annotazione al segnale.

"Adam Gill 2019.02.15 15:11 (modificato 2019.02.15 15: 20)
#RUTENEY

Strategia 1: strategia di gestione del capitale"..."® per la massima sicurezza e redditività a lungo termine:

1. Dividi il tuo capitale disponibile in 4 parti e investine 1/4 in questi fondi di segnalazione.

2. Tenete un backup di 3/4 dei vostri fondi in un altro conto.

3. Ritira il tuo profitto ogni venerdì pomeriggio.

4. Dopo ogni prelievo, dividete tutto il capitale disponibile (fondi di riserva + fondi di segnale + fondi prelevati) in 4 parti e ricominciate con 1/4.

5. Quando succede lo stop out* del margine (e succederà ad un certo punto), non fatevi prendere dal panico, dividete tutto il capitale rimanente (fondi di riserva + fondi di segnale) in 4 parti e ricominciate con 1/4.

6. Ripetete questo processo e sarete in profitto.

Così tante persone si lamentano perché! Perdi solo il 21% del tuo capitale!

La gente dice che non c'è gestione del denaro? Non hai letto la descrizione del segnale... questo è il tuo problema!!!

Ho perso il 21% di equità non è un grosso problema, non vedo l'ora di continuare questo viaggio, Eleni potrebbe dover fare un nuovo segnale come abbonamenti non sono ammessi ora a causa di DD?

"

