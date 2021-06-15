1200 abbonati!!! - pagina 102
Oooooooh... che fa male... come il mio mignolo sul comodino.
Soprattutto questo ragazzo.
Rudolf Singer 2019.02.15 14:38
Cosa sta succedendo qui?????? Ho appena perso 10.000 USD!!!!!!!!!!! F***
Whoo-hoo... che fa male... come un mignolo del piede su un comodino.
Soprattutto questo ragazzo.
Beh, se guardate la sua stessa descrizione del segnale... sapeva a cosa andava incontro.
La bambola l'ha seguita, l'ha scossa sullo stopout ed è tornata indietro, classico:) Quanti gomiti morsi ci saranno se l'euro torna e sale, le soste longiste sono raccolte. possiamo anche girare.E si può ancora tornare indietro fino al basso di novembre....
Segnale cinico.
L'ultimo commento del fornitore è stato che hanno perso solo l'11% e questa era solo la prima parte della perdita.
Tipo, da lunedì aggiungi la seconda parte e andiamo. Come dire, sarà un lungo viaggio, visto che hai passato solo la prima parte e ci sono altre tre parti da passare.
Il capitale degli abbonati è sceso di 1,6 milioni.
Valuto il fornitore di segnale cinque stelle. È un modo così magistrale di fare le cose, che quelli che parlano delle loro perdite possono rispondere con piena dignità: "È colpa loro".
Mi ricorda molto un pifferaio magico.
Chi si ricorda del segnale di Gonchar? Il segnale ha iniziato a cadere a questo livello, a 1,12, e lui stupidamente ha appena venduto euro e ha detto: "Credo nella forza del quid e l'euro tornerà al livello di 1,05".
Ora questo fornitore, come un "consigliere automatico" compra solo allo stesso livello di 1,12 e ignora tutti i segnali di vendere l'euro.
Sono seduto qui a pensare... pubblicità...
Lo sto leggendo anch'io, è interessante. Ecco la risposta che mi è piaciuta di più all'accaduto, auto-tradotta dall'inglese. Bella pensata. Questo è il suo avvertimento, nell'annotazione al segnale.
"Adam Gill 2019.02.15 15:11 (modificato 2019.02.15 15: 20)
#RUTENEY
Strategia 1: strategia di gestione del capitale"..."® per la massima sicurezza e redditività a lungo termine:
1. Dividi il tuo capitale disponibile in 4 parti e investine 1/4 in questi fondi di segnalazione.
2. Tenete un backup di 3/4 dei vostri fondi in un altro conto.
3. Ritira il tuo profitto ogni venerdì pomeriggio.
4. Dopo ogni prelievo, dividete tutto il capitale disponibile (fondi di riserva + fondi di segnale + fondi prelevati) in 4 parti e ricominciate con 1/4.
5. Quando succede lo stop out* del margine (e succederà ad un certo punto), non fatevi prendere dal panico, dividete tutto il capitale rimanente (fondi di riserva + fondi di segnale) in 4 parti e ricominciate con 1/4.
6. Ripetete questo processo e sarete in profitto.
Così tante persone si lamentano perché! Perdi solo il 21% del tuo capitale!
La gente dice che non c'è gestione del denaro? Non hai letto la descrizione del segnale... questo è il tuo problema!!!
Ho perso il 21% di equità non è un grosso problema, non vedo l'ora di continuare questo viaggio, Eleni potrebbe dover fare un nuovo segnale come abbonamenti non sono ammessi ora a causa di DD?
"