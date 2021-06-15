1200 abbonati!!! - pagina 72

Ivan Butko:
Non è questo il punto.

Una strategia ha delle regole. Le regole implicano rigore. Il prezzo si muove in modo caotico e quindi la strategia non sarà stabile a priori. Cioè, avrà scambi caoticamente positivi e in perdita. E questa casualità ha un periodo da zero a infinito. Tradotto nella lingua del trader - da minuti a mesi, da breve a lungo termine. La distribuzione non sarà uniforme, quindi a volte nel breve termine si può perdere denaro, e nel medio termine si va in pareggio, e nel lungo termine si guadagna o si perde gradualmente denaro. E per giustificarlo (a te stesso), devi inventarti storie convincenti che il mercato è cambiato, che il market maker ha capito la strategia o che il mercato è fluttuante.


Ancora una volta, le strategie possono essere diverse, ci sono alcuni TS che descrivono il mercato in modo incompleto e altri che sono completi e precisi. Esattamente, significa che possono tracciare la gestazione, la vita e la morte di una tendenza. I TS, che sono precisi, hanno il rapporto di trade redditizi/perdenti circa 50/50. E non c'è caos.

Apparentemente le strategie che usi non sono accurate, ecco perché hai una tale opinione sulla natura caotica dei trade positivi e perdenti. È in TS che tracciano il rimbalzo... Per esempio in TS "Basic Principle" tutto è più o meno visibile, questo TS traccia i Trends

 
La strategia esatta implica un graal, o un circling a crescita zero (quando la volatilità del prezzo è leggermente superiore allo spread, che non è il caso).

In pratica, vediamo che non c'è nessun graal. C'è solo un lungo (fino a un anno o più) periodo di scambi positivi, quando le regole corrispondono a questa parte del mercato. Questo non significa che il prossimo anno sarà lo stesso.

L'altro aspetto è che una strategia precisa implica formalità. Cioè, la capacità di algoritmizzare e di vincere la pasta con un gufo. In pratica, vediamo solo la media, come i nostri top. E lo scalping.

Non è che non ci creda, so che ci sono strategie redditizie. Ma si basano sull'esperienza, l'intuizione, l'abilità e l'analisi di un particolare trader. Cioè scambi di mani.

 
La validità dei segnali è più di 50 volte superiore ai segnali di altri sistemi di trading. Inoltre, la credibilità dei segnali è 50/50, si può andare più in alto 70-30 o giù di lì, ma è fisicamente difficile. Se usiamo diversi timeframes (più piccoli), la tendenza sarà sempre, ma la loro lunghezza sarà molto più breve ... Se vogliamo vincere di nuovo, dovremmo aspettare che la tendenza inizi dopo il piatto, ma ha bisogno di tempo. E devi usare la Martingala per rivincere e fare un profitto... Il rischio di precipitare aumenta, ma avrai quasi sempre la possibilità di realizzare un profitto. Come si dice in "all weather".

 
E il mercato avrà sempre la possibilità di prendere profitto da un trader).

Tuttavia, penso che ci sia una connessione tra il flat relativo a 2 anni e il successo di alcuni segnali "longevi"...


 
Solo una media di un anno o due ciascuno
 

Ha seguito un top trader australiano che era scomparso da qualche parte.

All'ultimo momento ha avuto un prelievo dell'85%.

500 sottoscrittori erano seduti in un drawdown di zero, per un totale di un milione e mezzo di dollari. E va bene, Soros avrebbe fatto crollare il mercato ripetutamente, ma questo è un semplice mediatore. La gente è strana.

 
La media più semplice non è quella giusta. La media può essere una media semplice o una media intelligente, che sono due enormi differenze.

...il dispositivo di mediazione sbagliato.
10 e lode. Ben detto.
 

1300 abbonati, spero che non abbiate fornito tutto il vostro deposito.
Nella ricerca dell'interesse.

Addio, top.


